Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Homeoffice

Muss man im Meeting die Kamera einschalten?

Wenn die Konferenz digital stattfindet, sehen einen die Kollegen erst, wenn man auch die Kamera einschaltet. Doch muss man das überhaupt?

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 08:14 Uhr 57 Sekunden

Online-Meeting? Generell kann der Arbeitgeber das Einschalten der Kamera verlangen - mit einigen Ausnahmen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Wenn beim Meeting nicht alle vor Ort sind, gibt es immer noch die praktische Alternative, die Konferenz über Teams, Zoom oder andere Videochat-Programme abzuhalten. Nicht jeder fühlt sich immer wohl damit, die Kamera einzuschalten - doch je nach Situation kann der Arbeitgeber dazu verpflichten, so Kathrin Schulze Zumkley, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Nimmt man an

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote