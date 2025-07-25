Cham/Wien. (dpa) - Wie hoch ist eigentlich mein IQ? Wer das wissen will, findet allein im Internet eine Vielzahl an Angeboten, um das zu testen. Viele davon erwecken zunächst den Anschein, kostenfrei zu sein - sind es laut dem Verbraucherschutzportal "Watchlist Internet" aber nicht.

So sei es nicht untypisch, dass man viele Fragen beantwortet, die Konzentration und Zeit in Anspruch nehmen. Um das Ergebnis zu erhalten, soll man am Ende aber plötzlich einen meist kleinen Betrag zahlen, hinter dem sich - wenn man das Kleingedruckte liest - dann ein Abo versteckt. Außerdem würden viele Tests nicht die Standards für einen Intelligenztest erfüllen.

Wer Hinweise darauf hat, hochbegabt zu sein, also einen IQ von über 130 zu haben, kann sich etwa auf der Website des Hochbegabtenvereins Mensa in Deutschland zu einem Intelligenztest anmelden.

Das wird bei einem IQ-Test geprüft

Geprüft werden Bereiche wie Sprach- und Zahlenkompetenz, Gedächtnisleistung und räumliches Vorstellungsvermögen. Voraussetzungen sind sehr gute Deutschkenntnisse und ein Mindestalter von 14 Jahren. Gut zu wissen: Kostenlos ist auch dieser Test nicht.

Einen IQ-Test können aber auch dafür ausgebildete Psychologinnen und Psychologen durchführen, sagt Mensa-Sprecherin Sybille Beyer.

Sie nennt als Hinweise für eine Hochbegabung eine schnelle Auffassungsgabe, ein ausgeprägtes Interesse an komplexen Themen und eine sehr gute Beobachtungsgabe.