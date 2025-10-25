Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Weinheim

Freudenberg investiert 214 Millionen Euro in Automatisierung und KI

Eine umfangreiche Förderung der Europäischen Investitionsbank soll dazu beitragen, das Produktportfolio des Unternehmens weiterzuentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
2024 hat Freudenberg 600 Millionen in Forschung und Entwicklung investiert. Foto: dpa

Weinheim. (RNZ) Der Mischkonzern Freudenberg investiert Millionen in Forschung und Entwicklung und erhält dabei nun Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Bank gewährt den Weinheimern hierfür ein Darlehen über 100 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von Freitag hervorgeht.

Demnach unterstützt die Finanzierung ein Investitionsprogramm von

