Von Barbara Klauß

Walldorf. Viele Menschen sorgen sich in Zeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) um ihre Jobs – auch in der Software-Entwicklung. Dort steigt die Nutzung von KI-Tools rasant. Und mit ihr die Frage: Werden in Zukunft überhaupt noch Menschen in diesem Bereich arbeiten?

{element}

Gina Vargiu-Breuer, Personal-Vorständin bei SAP, hat das nun in einem