Von Antonia Herzinger, RNZ Berlin

Berlin. Wenn die Nachfrage steigt, aber das Angebot nicht, wird’s teurer. Das ist ein ökonomisches Grundprinzip. Deshalb gehen Wirtschaftsinstitute davon aus, dass das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur nicht nur die Nachfrage in der Baubranche erheblich vergrößern wird, sondern eben auch die Kosten nach oben treiben