Bauindustrie wartet weiter auf Aufträge
Das Wirtschaftsinstitut ifo warnt vor Preissteigerungen durch Mehrinvestitionen. Was steckt dahinter?
Von Antonia Herzinger, RNZ Berlin
Berlin. Wenn die Nachfrage steigt, aber das Angebot nicht, wird’s teurer. Das ist ein ökonomisches Grundprinzip. Deshalb gehen Wirtschaftsinstitute davon aus, dass das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur nicht nur die Nachfrage in der Baubranche erheblich vergrößern wird, sondern eben auch die Kosten nach oben treiben