Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Verbände fordern Klarheit

Bauindustrie wartet weiter auf Aufträge

Das Wirtschaftsinstitut ifo warnt vor Preissteigerungen durch Mehrinvestitionen. Was steckt dahinter?

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Ein Kran über einem Gebäude: Die Baubranche wurde zuletzt stark ausgebremst. Foto: dpa

Von Antonia Herzinger, RNZ Berlin

Berlin. Wenn die Nachfrage steigt, aber das Angebot nicht, wird’s teurer. Das ist ein ökonomisches Grundprinzip. Deshalb gehen Wirtschaftsinstitute davon aus, dass das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur nicht nur die Nachfrage in der Baubranche erheblich vergrößern wird, sondern eben auch die Kosten nach oben treiben

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.