Freitag, 08. August 2025

Plus Neues Vertrauen

SAP-Beschäftigte glauben wieder an Chef Klein und den Vorstand

Mitarbeiterbefragung: Zwei Drittel schöpfen neuen Mut. Der Konzern ist noch nicht zufrieden.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Die Zustimmung für Christian Kleins Kurs liegt wieder höher. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Die Beschäftigten des Softwarekonzerns SAP glauben wieder stärker an die eigene Führungsmannschaft. Das geht aus der jüngsten Mitarbeiterbefragung hervor, aus der die "WirtschaftsWoche" zitiert.

Demnach vertrauen inzwischen knapp zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Vorstand (65 Prozent). Im Vorjahr war dieser Wert auf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
