Von Matthias Kros

Walldorf. Die Beschäftigten des Softwarekonzerns SAP glauben wieder stärker an die eigene Führungsmannschaft. Das geht aus der jüngsten Mitarbeiterbefragung hervor, aus der die "WirtschaftsWoche" zitiert.

Demnach vertrauen inzwischen knapp zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Vorstand (65 Prozent). Im Vorjahr war dieser Wert auf