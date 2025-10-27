Walldorf. (mk) Der Walldorfer Softwarekonzern SAP plant offenbar einen neuen Anlauf zur milliardenschweren Übernahme des Bilanzierungssoftware-Experten BlackLine. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend.

Demnach hat BlackLine ein erstes Angebot von SAP über fast 4,5 Milliarden Dollar aus dem Juni zurückgewiesen. Ein Sprecher der Walldorfer wollte den Bericht nicht kommentieren.

Der Nachrichtenagentur liegt das von SAP unterzeichnete Angebotsdokument nach eigenen Angaben vor. SAP bot damals 66 Dollar je Aktie, BlackLine war aber nicht an dem Geschäft interessiert. Nun prüfe der Softwarekonzern einen neuen Vorstoß, zitiert Reuters einen Insider.

Die Überlegungen seien aber noch in einem frühen Stadium. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen: SAP verkauft die BlackLine-Software an seine eigenen Kunden.