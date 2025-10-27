Montag, 27. Oktober 2025

BASF streicht in Antwerpen 600 Jobs

Der Chemiekonzern weiter seine Sparbemühungen aus. Es soll 150 Millionen bringen.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 19:57 Uhr 25 Sekunden
BASF
Die BASF verschärft ihre Sparmaßnahmen. (Archivbild)

Antwerpen. (mk) Der Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen weitet seine Sparbemühungen am Verbund-Standort Antwerpen aus. Anstelle der bisher angekündigten 100 Millionen Euro will das Unternehmen nun bis 2028 rund 150 Millionen Euro einsparen. Das teilte die BASF in Antwerpen mit.

Im Zuge der Einsparungen sollen auch etwa 600 der aktuell rund 3600 Arbeitsplätze entfallen. Der

