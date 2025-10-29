Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Insolvenzverfahren geplant

Mannheimer Eichbaum-Brauerei in Bedrängnis

Dem Betriebsrat zufolge ist ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geplant. Es gibt Streit um künftige Ausrichtung.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 19:28 Uhr 1 Minute, 17 Sekunden
Die Eichbaum-Brauerei. Archivfoto: vaf

Von Matthias Kros

Mannheim. Auch nach dem Verkauf der Malzbier-Marke "Karamalz" bleibt die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum offenbar in Bedrängnis. Nach Angaben von Georg Dohr, reaktivierter Sprecher des Betriebsrats, plant die Geschäftsführung ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen zu wollen.

Das wurde nach Angaben des Arbeitnehmervertreters der Belegschaft bei

