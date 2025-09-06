Samstag, 06. September 2025

Plus Getsafe Heidelberg

Beschwerden über Schutzbrief24 häufen sich

Kunden warten nach Schäden oft vergeblich auf Geld. Verbraucherschützer raten: Forderungen direkt beim Versicherer geltend machen – unter anderem Getsafe Heidelberg.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 56 Sekunden
Christian Wiens ist CEO und Gründer von Getsafe. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Hamburg/Heidelberg. Verbraucherschützer erhalten nach eigenen Angaben vermehrt Beschwerden von Kunden von Schutzbrief24, einem Anbieter von Versicherungen für Smartphones, Laptops und andere Elektronikgeräte. Nach einem gemeldeten Schadensfall warteten die Kunden oft vergeblich auf ihnen zustehende Entschädigungsleistungen, teilte die Verbraucherzentrale

