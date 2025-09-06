Beschwerden über Schutzbrief24 häufen sich
Kunden warten nach Schäden oft vergeblich auf Geld. Verbraucherschützer raten: Forderungen direkt beim Versicherer geltend machen – unter anderem Getsafe Heidelberg.
Von Matthias Kros
Hamburg/Heidelberg. Verbraucherschützer erhalten nach eigenen Angaben vermehrt Beschwerden von Kunden von Schutzbrief24, einem Anbieter von Versicherungen für Smartphones, Laptops und andere Elektronikgeräte. Nach einem gemeldeten Schadensfall warteten die Kunden oft vergeblich auf ihnen zustehende Entschädigungsleistungen, teilte die Verbraucherzentrale
