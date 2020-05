„Wenn man keine Geschwister hat, nicht auf den Spielplatz oder in die Kita darf, und viel in der Wohnung eingesperrt ist, dann wird es besonders kritisch“, sagt Pauen. Foto: zg

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Sabina Pauen (57) ist Professorin für Entwicklungs- und Biologische Psychologie an der Universität Heidelberg.

Frau Prof. Pauen, fehlen Kindern eigentlich andere Kinder – oder geht es auch ohne, wenn das familiäre Umfeld stimmt?

Auf jeden Fall fehlen den Kindern ihre Freunde! Bei Säuglingen sind die Eltern die primären Bezugspartner. Aber spätestens ab dem Kleinkindalter werden die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen immer wichtiger.

Das heißt, ab dem Alter von drei Jahren – wo früher klassisch der Kindergarten begonnen hat – ist es also wirklich essenziell, dass Kontakt zu Gleichaltrigen gegeben ist?

Ja. Wobei lange vernachlässigt wurde, dass auch die Zeit davor schon wirklich bedeutsam ist. Kinder brauchen schon ab dem zweiten Lebensjahr den Austausch mit Spielkameraden. Sie lernen zum Beispiel ganz viel durch Beobachtung. Auch wenn sie noch nicht richtig mit anderen schwätzen können, gucken sie sich viel ihnen ab. Das kennt man ja von Besuchen am Spielplatz: Andere Kinder zu beobachten, ist auch schon für Zweijährige sehr interessant.

Hintergrund Forschereltern gesucht Um herauszufinden, wie sich die aktuelle Lage auf Kinder und Eltern auswirkt, sucht das Team um Prof. Sabina Pauen freiwillige "Forscher-Eltern", die Einblicke in ihren Corona-Alltag gewähren. Mit Online-Fragebögen und Video-Aufnahmen von Alltagssituationen, die die Eltern selbst auf die gesicherten Uni-Server hochladen, soll [+] Lesen Sie mehr Forschereltern gesucht Um herauszufinden, wie sich die aktuelle Lage auf Kinder und Eltern auswirkt, sucht das Team um Prof. Sabina Pauen freiwillige "Forscher-Eltern", die Einblicke in ihren Corona-Alltag gewähren. Mit Online-Fragebögen und Video-Aufnahmen von Alltagssituationen, die die Eltern selbst auf die gesicherten Uni-Server hochladen, soll die Kindesentwicklung nachverfolgt werden. Weitere Informationen: www.forschereltern.de

[-] Weniger anzeigen

Einige Ältere, die die aktuelle Lage beobachten, sagen: Wir selbst waren auch nie in der Kita, nie im Kindergarten. Es hat uns doch auch nicht geschadet.

Ich selber war vor der Einschulung auch nur sechs Wochen im Kindergarten, weil es damals einfach nicht genug Plätze für alle gab. Aber wir waren viel draußen mit anderen Kindern unterwegs und durften die Welt selbständig erobern. Das fällt heute oft weg. Und in Corona-Zeiten sind die Kinder dauernd "an der Leine"; sie dürfen nicht aus dem Haus, sie dürfen nicht mit anderen spielen. Die Möglichkeiten der Begegnung fehlen.

Können Eltern das nicht auffangen?

Nur bedingt: Wenn die Eltern zum Beispiel stark im Homeoffice gefordert sind, dann fehlt ihnen schlicht die Zeit, mit dem eigenen Nachwuchs zu spielen. Und selbst wenn sie ihrem Kind so oft wie möglich als Ansprech- und Spielpartner zur Verfügung stehen, können sie den Austausch mit Gleichaltrigen trotzdem nicht ersetzen. Ganz einfach, weil die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern grundsätzlich asymmetrisch ist, während sich Kinder auf gleicher Augenhöhe begegnen.

In normalen Ferienzeiten sind Kinder doch auch nur in ihren Familien. Was ist jetzt anders?

Wenn die Familie nicht gerade auf einer einsame Insel Urlaub macht, dann haben Kinder im Urlaub oft Kontakt zu anderen Kindern. Das kann man also eigentlich gar nicht mit der jetzigen Situation vergleichen. Klar kann man einige Wochen auf den Austausch mit Gleichaltrigen verzichten, ohne Schaden zu nehmen, aber doch nicht auf unbestimmte Zeit. Ab einem Monat wird es schon bedenklich. Wenn man keine Geschwister hat, nicht auf den Spielplatz oder in die Kita darf, und viel in der Wohnung eingesperrt ist, dann wird es besonders kritisch.

Geschwister helfen also?

Geschwister sind Spielkameraden und können vieles ausgleichen. Natürlich gibt es auch vermehrt Streitereien, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, aber zumindest kann man sich mit jemand austauschen, der sich in einer ähnlichen Lage befindet wie man selbst. Diese Möglichkeit haben Einzelkinder nicht. Am schwierigsten ist die Situation für Kinder, die alleine mit nur einem Elternteil aufwachsen. Je weniger Beziehungsangebote man hat, und je länger der Lockdown dauert, desto problematischer wird die Situation.

Wie sieht es mit der Einschätzung aus, dass gerade jüngere Kinder sehr viel schneller Lücken wieder aufholen können?

Allgemein stimmt es natürlich schon, dass jüngere Kinder Lernlücken besonders schnell wieder schließen können. Aber es stimmt auch, dass gerade in der frühen Kindheit in vielen Bereichen ganz entscheidende Erfahrungen gemacht werden, die sich später nicht so ohne Weiteres nachholen lassen. Denken Sie etwa an die Sprachentwicklung: Wenn in einer Familie kein Deutsch gesprochen wird und das Kind für Monate keine Kita oder Schule besuchen darf, dann wird sich das bei einem Zwei- oder Dreijährigen wohlmöglich nachhaltig auf seine Sprachentwicklung auswirken, weil die Kleinkindzeit für den Spracherwerb besonders wichtig ist.

Sie warnen also davor, die aktuelle Kita-Lücke auf die leichte Schulter zu nehmen?

Anfangs habe ich gedacht: Lasst uns die Kirche im Dorf lassen, es ist nicht so tragisch, wenn Kinder für ein paar Wochen nicht in die Kita gehen können. Dazu stehe ich auch. Aber inzwischen dauert dieser Zustand einfach zu lange an und nun fürchte ich, dass die Kinder tatsächlich wichtige Lerngelegenheiten verpassen, wenn sich nicht bald etwas ändert. Wir vergessen oft viel zu schnell, dass Kitas Bildungseinrichtungen sind, die Kindern neben sozial-emotionalen Kompetenzen auch jede Menge Weltwissen und wichtige Lernerfahrungen unterschiedlichster Art vermitteln.

Jetzt sollen Kinder mit schwierigem Umfeld oder Kinder, bei denen es Betreuungsprobleme gibt – etwa bei berufstätigen Alleinerziehenden – bei der Rückkehr in die Kitas bevorzugt werden. Ist das gerechtfertigt?

Grundsätzlich ist die Kita für alle Kinder wichtig. Wenn man nicht alle auf einmal versorgen kann, muss man prüfen, wo die Not am größten ist und hier als erstes Abhilfe schaffen. Ich sehe gleich mehrere Gruppen von Kindern, für die eine baldige Rückkehr in die Kita besonders wichtig wäre: Da sind zunächst die Einzelkinder, denen der Kontakt zu Gleichaltrigen völlig fehlt. Auch Kinder von Erwachsenen, die beruflich sehr eingespannt sind, die verstärkt unter Stress stehen, oder mit der Erziehung überfordert sind, brauchen dringend Ansprechpartner außerhalb der Familie. Und schließlich gibt es Kinder, um deren Bildungschancen man fürchten muss, wenn sie zu lange keine angemessene Förderung durch die Kita erhalten.

Was macht es mit einer Eltern-Kind-Beziehung, wenn man so lange miteinander allein ist – vielleicht noch mit der Zusatzbelastung Homeoffice?

Das hängt natürlich sehr vom Einzelfall ab. Probleme entstehen vor allem dann, wenn Eltern durch die Doppelbelastung von Homeoffice und Kinderbetreuung unter Dauerstress geraten. Dann können sie nämlich auch in ihrer Freizeit nicht mit Offenheit und Freude auf ihr Kind reagieren, obwohl das wichtig wäre, um gemeinsam der Krise zu trotzen und das Beziehungsband zu stärken. Wenn es aber gelingt, Arbeitszeit und Kinder-Zeit gut zu trennen, zum Beispiel, weil beide Partner sich in der Kinderbetreuung abwechseln, dann sind sogar positive Nebeneffekte denkbar.

Ich glaube, Eltern kriegen zuhause eine Menge mehr mit von ihren Kindern als das normalerweise der Fall ist, wenn jeder den Tag über sein eigenes Programm hat und man sich nur abends und morgens sieht. Insofern ist der Lockdown auch eine Chance für die Familiengemeinschaft – immer vorausgesetzt, man hat die Möglichkeit, sich aufeinander einzulassen. In Familien, in denen schon Beginn der Krise Spannungen geherrscht haben, wird der Lockdown die Lage wohlmöglich eher eskalieren und es kann zu unter Umständen zu Kindeswohl gefährdenden Situationen kommen.

Wenn Eltern absehbar wissen: In den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten gibt es keine Kita. Was raten Sie dann?

Ich hoffe, so wird es nicht bleiben. Aber wenn doch, dann muss man sich irgendwie damit arrangieren. Ich würde raten, viel rauszugehen. Die Chance, zumindest von Ferne andere kleine Wesen zu sehen, ist ja nicht ganz gering. Kinder müssen einfach das Gefühl haben: Es gibt noch mehr von meiner Sorte – sie sind nicht vom Erdboden verschwunden. Außerdem fühlen sich alle an der frischen Luft nicht mehr ganz so eingesperrt. Ansonsten hilft es, mit den Kindern gemeinsam eine Art Rhythmus zu entwickeln. Feste Zeit für das Aufstehen, Lernen, Spielen, Arbeiten und Essen können helfen, dem Alltag eine Struktur und Berechenbarkeit zu geben, die sonst allzu leicht verloren geht. In jedem Fall sollten Eltern– egal, wie stressig die Arbeit ist – täglich eine gewisse Zeit dafür reservieren, mit der ganzen Familie etwas Schönes gemeinsam zu tun. Nur wenn man die Gemeinschaft, in der man lebt, bewusst stärkt, lässt sich diese Krise als Team gut meistern.

Und ansonsten auf die Kitaöffnungen warten?

Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten: Es könnten sich beispielsweise zwei oder drei Familien zusammenschließen, die Kinder miteinander spielen lassen und sich gegenseitig entlasten. Sie wären dann eine Art Quarantäne-Gemeinschaft, die Außenkontakte meidet, aber Binnenkontakte zulässt. Vielleicht könnte das ein Kompromiss sein, der Kindern das Spiel mit Gleichaltrigen ermöglicht, das Infektionsrisiko aber trotzdem gering hält. Ich würde mir wünschen, dass die Politik künftig zusammen mit Familien nach kreativen Kompromissen sucht. Es geht ja schließlich darum, dass wir diese Pandemie körperlich UND seelisch gut überstehen.