Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 141 (Vortag: 181) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 525,4 (524,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 818 (752) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 655,0 (621,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 292 (163) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 615,5 (548,0). Es gibt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona.

> In Mannheim gab es 371 (286) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 598,9 (613,5). Eine Person ist mit oder an Covid-19 verstorben.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 16.55 Uhr

Inzidenzen sinken weiter

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ/rl) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 181 (Vortag: 242) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 524,1 (553,7). Eine Person starb mit oder an Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 752 (1031) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 621,5 (670,9). Zwei Personen sind mit oder an Covid-19 verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 163 (190) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 548,0 (608,5).

> In Mannheim gab es 286 (646) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 613,5 (682,2). Zwei Personen sind mit oder an Covid-19 verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg gab es 12.665 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 536,1. Ein Minus von 42,2 gegenüber dem Vortag und 260 im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg damit auf insgesamt 3.515.839. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind demnach mittlerweile mindestens 15.808 Menschen gestorben, 22 mehr als am Montag gemeldet.

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern des Landes entspannt sich weiter. Binnen einer Woche sank die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen um 156 auf 1247. Auf den Intensivstationen wurden am Dienstag 147 Corona-Erkrankte versorgt - 22 weniger als eine Woche zuvor. Anfang März waren noch 271 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt worden und 1594 auf Normalstationen.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 18.45 Uhr

Corona-Isolation ab Dienstag nur noch für fünf Tage

Stuttgart. (dpa) Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss in Baden-Württemberg ab diesem Dienstag nur noch für fünf Tage in Isolation. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen entfällt zudem vollständig, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Montag mitteilte. Die neue Regelung trete bereits am Dienstag in Kraft.

Auch ein Test zum Ende der Isolation sei nicht vorgeschrieben, hieß es. Anders bei Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen. Sie müssen sich weiter testen, wenn sie nach ihrer Isolation wieder zur Arbeit möchten.

Das Ministerium wies darauf hin, dass weiterhin jeder mit einem positiven Testergebnis - ob PCR- oder Schnelltest - behördlich verpflichtet sei, in Isolation zu gehen. Wer nach fünf Tagen für mindestens 48 Stunden ohne Symptome ist, darf die Isolation beenden. Bislang waren es zehn Tage - ein Freitesten war frühestens nach sieben Tagen möglich.

Die Entscheidung folgt einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der vorigen Woche, in der sich die Minister auf eine einheitliche Verkürzung der Isolation verständigt hatten.

Anders als nun in Baden-Württemberg beschlossen, spricht sich das Robert Koch-Institut (RKI) auch künftig für einen "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss der Isolation aus. Das sehen neue Leitlinien vor, die das RKI nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag veröffentlichen sollte.

Inzidenzen sinken weiter

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 242 (Vortag: 109) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 553,7 (583,3).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1031 (476) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 670,9 (706,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 190 (184) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 608,5 (718,4).

> In Mannheim gab es 646 (208) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 682,2 (711,6). Eine Person ist in Zusammenhang mit Corona verstorben.

> Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen ist unter den Wert von 600 gesunken. Am Montag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 578,3 - ein Rückgang um 64,9 im Vergleich zum Ende vergangener Woche (Stand: 16 Uhr). Eine Woche zuvor waren noch 834,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nachgewiesen worden. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen sind die Angaben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Insbesondere in den Altersklassen bis einschließlich 59 Jahre lag die Inzidenz seit Monaten über dem landesweiten Schnitt. Hier sinken die Werte nach Darstellung der Stuttgarter Behörde mittlerweile am schnellsten. Am deutlichsten sei das bei den 6- bis 19-Jährigen zu beobachten.

Die Zahl neuer Infektionen stieg laut dem Amt übers Wochenende um 15.564 auf jetzt insgesamt 3.503.174 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.786 Menschen gestorben, 29 mehr als bislang berichtet.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach zuletzt 147 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das entspricht einem Rückgang um drei. Eine Woche zuvor waren es noch 167 Patienten gewesen. Es seien 6,7 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ein leichter Rückgang. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank ebenfalls um 0,6 auf 3,6. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land 5,4 betragen.

8.342.056 Menschen im Südwesten sind inzwischen mindestens einmal geimpft - das sind dem Landesgesundheitsamt zufolge 75,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als - mit einer Auffrischungsspritze - geboostert gelten 6.762.496 Menschen beziehungsweise 60,9 Prozent.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 16.57 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<