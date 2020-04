Der Artikel wird stetig mit den neuesten Entwicklungen aktualisiert

Die Corona-Zahlen in der Region

Faktenblatt vom 19. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 28 078 gestiegen. Das waren 368 mehr als am Vortag (27.710), wie das Ministerium für Soziales und Integration unter Berufung auf die Daten des Gesundheitsministeriums am Sonntag mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg von 952 auf 965. Mindestens 15.861 Menschen seien von ihrer Covid-19-Erkrankung wieder genesen, hieß es.

Spätschicht für die baden-württembergischen Minister: Die neue Fassung der Corona-Verordnung wurde erst spät am Freitagabend vom Kabinett beschlossen. Die Regelungen bleiben vergleichsweise streng. Die meisten Maßnahmen gelten vorerst bis zum 3. Mai, könnten aber verlängert werden.

> Kontaktbeschränkungen: Die bisherigen Maßnahmen werden fortgeschrieben. Draußen dürfen mehr als zwei Personen weiterhin nicht zusammen unterwegs sein – es sei denn, es handelt sich um Angehörige des selben Haushalts. Zu anderen Menschen soll ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.

> Mund-Nasen-Schutz: Eine wie auch immer geartet allgemeine Maskenpflicht gibt es in Baden-Württemberg vorerst nicht. Allerdings gibt es die Empfehlung, entsprechende einfache "Alltagsmasken" freiwillig zu tragen – beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen.

> Veranstaltungen: An den bisherigen Regelungen für Veranstaltungen ändert sich nichts. Sie bleiben im öffentlichen Raum generell verboten. Außerhalb des öffentlichen Raum dürfen nicht mehr als fünf Personen – mit Ausnahme von "in gerader Linie" Verwandten oder Angehörigen einer Hausgemeinschaft – zusammenkommen. Details für das angekündigte Verbot von "Großveranstaltungen" bis mindestens Ende August sollen in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern erst noch erarbeitet werden.

> Einzelhandel: Wie angekündigt dürfen Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern wieder öffnen. Neu auf der Liste der Branchen, für die keine solche Größenbegrenzung gilt, sind Buch-, Auto- und Fahrradhandel.

> Eisverkauf möglich: Vergnügungsstätten bleiben geschlossen. Allerdings: Ab Montag dürfen nun auch Cafés und Eisdielen wieder für den Außer-Haus-Verkauf öffnen – und das auch mit direktem Verkauf an der Theke, wie das Wirtschaftsministerium am Freitagnachmittag mitteilte. Bisher gab es solche Außer-Haus-Ausnahmen nur für allgemeine Speisegaststätten. Kommunen können auch strengere Sonderregeln erlassen.

> Schulen und Hochschulen: Grundsätzlich bleibt der Schulbetrieb bis zum 3. Mai untersagt. Das Kultusministerium hat aber das Recht, beispielsweise Ausnahmen für Prüfungen zulassen, eine zeitliche abgestufte Verlängerung vorzunehmen und die Notbetreuung auszuweiten. Details werden im Ministerium erst noch ausgearbeitet – die bisherigen Pläne sehen vor, zunächst Abschlussklassen an die Schulen zu lassen. Das Sommersemester an den Hochschulen soll digital beginnen bzw. fortgesetzt werden.

> Kulturelle Einrichtungen: Nachdem zunächst Pläne kursierten, Einrichtungen wie Museen oder Galerien schnell wieder zu öffnen, tritt das Land auf die Bremse. Ab Montag, 20. April, sollen, so teilte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski mit, zunächst nur öffentliche Bibliotheken und Archive "unter strengen Auflagen" öffnen dürfen. "In einem nächsten Schritt wollen wir die Museen und Ausstellungshäuser in den Blick nehmen", so Olschowski. Derzeit ist zu erwarten, das es dort frühestens nach dem 3. Mai Lockerungen geben wird.

> Zoos und Tierparks: Am Mittwoch hatten die Ministerpräsidenten auch über eine mögliche Öffnung von Zoos und Tierparks diskutiert. Darüber gab es bundesweit aber – anders als teilweise berichtet – keine Einigung. In Baden-Württemberg und Hessen bleiben diese Einrichtungen geschlossen – "auch auf weiteres", so der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Andere Länder streben hingegen zeitnah Lockerungen an. So heißt es beispielsweise in Rheinland-Pfalz ab Montag: "Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen ihre Außenanlagen bei strenger Zutrittskontrolle öffnen".

Update: Samstag, 18. April 2020, 20.31 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Zusammen mit vielen Geschäften sollen am Montag in Baden-Württemberg nun auch die Eisdielen wieder öffnen dürfen. Waren bislang nur Abhol- oder Lieferservice erlaubt, soll künftig auch der direkte Verkauf an der Theke wieder möglich sein, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag auf Anfrage mit. Voraussetzung sei allerdings, dass sämtliche Hygienevorschriften eingehalten würden. Dazu zählt nach allgemeiner Vorgabe zum Beispiel, dass keine Warteschlangen entstehen und die Kunden ausreichend Abstand zueinander halten können und das auch tun.

Das Ministerium hatte sich nach eigenen Angaben seit längerer Zeit für eine Öffnung eingesetzt. Der endgültige Beschluss der Landesregierung steht allerdings noch aus. Die Corona-Verordnung des Landes und auch die Auslegungshinweise dazu würden aber noch am Wochenende entsprechend überarbeitet, hieß es.

Speziell um Eisdielen hatte es in den vergangenen Wochen viel Verwirrung gegeben. Grundsätzlich galt bislang: Nur wer am Telefon oder per Internet bestellt und dann erst hingeht, bekommt sein Eis. Auch ein Lieferservice war erlaubt. Wer dagegen ohne vorherigen Anruf erscheint und seine Bestellung über den Tresen ruft, bekommt bisher kein Eis.

Allerdings konnten die Kommunen eigene, schärfere Regeln erlassen. "Lediglich ein Lieferdienst an eine Adresse ist möglich", heißt es beispielsweise in den Vorgaben der Stadt Karlsruhe zum Thema Eisdielen. So ein Sonderweg sei auch künftig möglich, betonte das Wirtschaftsministerium.

So darf etwa Eiskonditor Pino Cimino, der mit seiner Familie drei Eisdielen in verschiedenen Städten betreibt, derzeit nur in Rastatt und Gaggenau einen Abholservice zusätzlich zum Eisversand im tiefgekühlten Paket per Express-Post anbieten, in Karlsruhe nicht.

Der funktioniere auch gut, trotzdem sei es kein Vergleich zum üblichen Geschäft. "Es wird schon knapp", sagte Cimino. "Die Einbußen sind stark." Der Umsatz liege bei etwa zehn Prozent des üblichen Niveaus zu dieser Jahreszeit. April bis Juli sei die wichtigste und stärkste Zeit, ab August flache es dann wegen der Sommerferien schon wieder ab.

Faktenblatt vom 17. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Autofahrer dürfen Schutzmasken am Steuer tragen

Verhüllt auf der Autobahn? Die Polizei sieht kein Problem beim Tragen von Atemschutzmasken am Steuer. Die Polizeidienststellen seien darauf hingewiesen worden, dass das Tragen von Masken während der Gültigkeit der Corona-Verordnung grundsätzlich nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoße, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Stuttgart. Das gelte insbesondere für den gewerblichen Personenverkehr etwa mit Taxis oder Bussen. Laut der allgemeinen Vorschrift darf ein Fahrer sein Gesicht nicht so verhüllen, dass er nicht mehr erkennbar ist. Die Rechtsauffassung sei mit dem Verkehrsministerium abgestimmt.

Zunächst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" über das Thema berichtet. "Man muss am Steuer den Atemschutz so tragen, dass die Augen und Stirn erkennbar sind", sagte der Sprecher des Ministeriums dem Blatt. Fahrer könnten trotz Maske auf den hochauflösenden Blitzerfotos identifiziert werden. Sei der maskierte Fahrer nicht erkennbar, verfüge die Polizei dennoch über Möglichkeiten, Fahrer zu ermitteln. "Dann gibt es zum Beispiel die Fahrtenbuchauflage für den Fahrzeughalter", so der Sprecher dem Blatt. Wenn jemand also absichtlich so vorgehe, "kommt er damit nicht davon".

Update: Freitag, 17. April 2020, 16.49 Uhr

Heidelberg. (RNZ/rl) Seit dem Wochenende müssen Personen, die aus dem Ausland einreisen, sich bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes melden und in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ausgenommen davon seien unter anderem Pendler und Saisonarbeiter. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit. Grund dafür ist eine Verordnung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums, die die Einreisebestimmung von Personen aus dem Ausland neu regelt.

Die Verordnung des Sozialministeriums umfasst folgende Regelungen:

> Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in das Land Baden-Württemberg einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den betroffenen Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

> Die Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren. Sie sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.

> Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Landes Baden-Württemberg haben, dürfen innerhalb des Quarantäne-Zeitraums auf dem Gebiet des Landes Baden-Württemberg keine berufliche Tätigkeit ausüben.

Von der Regelung ausgenommen sind folgende Gruppen:

> Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend andere Personen, Waren und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens, der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen, der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und internationaler Organisationen zwingend notwendig ist oder die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten haben,

> Pendler, die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch oder aus Gründen des Besuchs einer Bildungseinrichtung in das Bundesgebiet einreisen, oder die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben bzw. einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen.

Ausgenommen von der Reglung sind außerdem Saisonarbeitskräfte. Die Verordnung gilt explizit nicht für Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Land Baden-Württemberg einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.

Personen, die nur zur Durchreise aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Baden-Württemberg einreisen, müssen das Gebiet auf direktem Weg verlassen, das heißt sie dürfen beispielsweise nicht zum Einkaufen anhalten oder Freunde und Familie besuchen.

Verstöße gegen die Verordnung werden mit Bußgeldern geahndet.

Faktenblatt vom 16. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 26.630 gestiegen. Das waren 580 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Donnerstagabend mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 874. Mindestens 13.733 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 15 Uhr

10.000 Kneipen, Restaurants und Hotels in Gefahr

Stuttgart. (dpa-lsw) Weil Kneipen, Restaurants und Hotels in der Corona-Krise weiter für ungewisse Zeit geschlossen haben, rechnet die Branche mit bis zu 10 000 Pleiten und Aufgaben allein in Baden-Württemberg. Außerdem drohten Zehntausende Arbeitslose, warnte der Sprecher des Gaststättenverbands Dehoga, Daniel Ohl, am Donnerstag.

"Wir sind bitter enttäuscht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Gastronomen und Hoteliers sind tief verzweifelt, weil die Politik bei ihren ersten Lockerungen keinerlei Perspektive für die Branche eröffnet hat." Von den insgesamt mehr als 30 000 Betrieben könnte schon bald jeder dritte schließen, sollte die Politik kein umfassendes Rettungspaket schnüren.

"Unsere Betriebe waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen", sagte Ohl. "Aber die Politik lässt das Gastgewerbe am Arm verhungern." Die bisherigen Rettungsmaßnahmen und Soforthilfen reichten bei weitem nicht aus: "Der Liquiditätsbedarf zum nackten Überleben liegt über alle Größenklassen hinweg bei ungefähr dem Vierfachen der ausgezahlten Beträge", sagte der Verbandssprecher. Ohne einen umgehenden weiteren Fonds werde Baden-Württemberg die Vielfalt seiner Tourismusbranche verlieren, denn etliche Betriebe würden nach der Schließung nicht wieder öffnen.

Am Mittwochabend hatten Bund und Länder über die Beschlüsse zur Fortdauer der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie informiert. Gastronomiebetriebe - etwa Bars, Restaurants und Diskotheken - müssen demnach geschlossen bleiben. Großveranstaltungen, die für die Branche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, bleiben bis zum 31. August in Deutschland verboten. Wie die Einschränkungen für die Branche gelten sollten, wurde zunächst nicht bekannt.

Geschäfte sollen bis Samstag Vorgaben für Öffnung bekommen

Die Inhaber von Geschäften sollen bis Samstag klare Vorgaben bekommen, unter welchen Bedingungen sie kommende Woche wieder öffnen können. "Dazu wollen wir eine Checkliste entwickeln", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass kleine und mittlere Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen - allerdings nur unter strengen Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dazu zählen laut Hoffmeister-Kraut auch kleine Geschäfte in Einkaufszentren. Gastronomische Betriebe müssen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben.

Hoffmeister-Kraut sagte, sie verstehe die Enttäuschung bei allen Betroffenen, die nun keine Perspektive für die Wiedereröffnung ihres Geschäfts bekommen hätten. "Wir hätten uns hier eine andere Lösung gewünscht", sagte sie. Die Ministerin hatte vorher dafür plädiert, allen Geschäften unabhängig von Branche oder Größe unter bundesweit einheitlichen Vorgaben die Öffnung zu erlauben.

Notfallbetreuung soll ausgeweitet werden

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat eine Ausweitung der Notfallbetreuung wegen der Corona-Krise angekündigt. Die Betreuung, die bisher für Schüler bis zur sechsten Klasse gilt, soll künftig auch für Siebtklässler zur Verfügung stehen, wie die CDU-Politikerin am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart sagte. Die Betreuung soll auch stärker geöffnet werden für Menschen, die jetzt wieder die Arbeit aufnehmen und Präsenzpflicht haben, etwa im Handel und im Dienstleistungsbereich. Auch Alleinerziehende wolle man berücksichtigen. Wenn sich das wirtschaftliche Leben öffne, werde man auch die Betreuung ausweiten müssen. Trotzdem werde man ganz viele Kinder nicht betreuen können.

Bislang dürfen Eltern mit Berufen in Schlüsselbereichen wie Medizin oder Polizei ihre Kinder in eine Notfallbetreuung geben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich Mittwoch darauf verständigt, dass kleine und mittlere Geschäfte ab nächster Woche wieder öffnen dürfen. Schulen sollen für einige Jahrgänge ab dem 4. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die wegen der Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen wurden bis mindestens 3. Mai verlängert.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 13.35 Uhr

Shutdown und zaghafter Neustart - Läden und Schulen bereiten sich vor

Stuttgart. (dpa/lsw) Die grobe Richtung ist vorgegeben, nun müssen die Details ausgearbeitet werden: Nach den ersten schrittweisen Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen können die meisten Geschäfte und Teile der baden-württembergischen Schulen mit den Vorbereitungen für einen Neustart nach der Zwangspause planen. Viele andere dagegen - darunter Kitas, Hochschulen, Gastronomen und Zoos - müssen weiter darauf warten, bis auch sie in die Normalität zurückkehren können.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich am Donnerstag während einer Video-Pressekonferenz (12.30 Uhr) zu weiteren Einzelheiten äußern und das zaghafte Vortasten des Landes in den Alltag erläutern.

In ersten Reaktionen zeigten Verbände und vor allem die Wirtschaft Verständnis für die Entscheidungen, nur vorsichtige Schritte zur Lockerung einzuleiten. "Es ist gut, dass erste Perspektiven für eine wirtschaftliche Öffnung aufgezeigt werden", lobte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Wolfgang Grenke. Es gelte das Primat der Politik, und es sei wichtig, dass medizinische Überlegungen dabei die Grundlage seien.

Allerdings wurden Details der neuen Regelungen auch kritisiert: "Nicht nachvollziehbar ist, weshalb nur der Einzelhandel bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und einige unabhängig von der Verkaufsfläche ausgewählte Sortimentsbereiche öffnen dürfen", sagte Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Es sei "ungerecht und schmerzhaft", dass viele Betriebe sich bis mindestens zum 4. Mai gedulden müssten und damit Wettbewerbsverzerrungen verschärft würden. Der Gastronomie oder Hotellerie fehle nach wie vor eine klare Perspektive, saget Schnabel.

Nach den Planungen von Bund und Ländern bleiben die Schulen in Baden-Württemberg für die meisten Klassen sowie die Hochschulen und Kindergärten geschlossen. Vom 4. Mai an beginnt der Unterricht stark eingeschränkt und schrittweise mit den Klassen aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Ein Datum nannten Kretschmann und Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nicht.

Während viele kleinere und mittlere Geschäfte in Baden-Württemberg von der kommenden Woche an unter strengen Auflagen öffnen dürfen, gehen Gastronomen und Hotels noch leer aus. Kretschmann sagte am Mittwochabend, der "Sog in die Innenstädte und Shopping-Center" würde zu groß und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch werden, öffnete die Regierung alles gleichzeitig. "Wir fahren auf Sicht, weil es solch eine Pandemie ja noch nie gab."

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg war bis zum Mittwoch auf mindestens 26.050 gestiegen. Das waren laut Gesundheitsministerium 761 mehr als am Vortag. 820 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben. Die Verdopplungszahl beträgt momentan 34 Tage. Bei dieser Zahl handelt es sich um die Zeitspanne, in der sich die Fallzahlen in einer Epidemie verdoppeln.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 8.16 Uhr

Diese Maßnahmen haben Bund und Länder beschlossen

Berlin/Stuttgart. (dpa) Nur kleine Schritte statt umfassender Lockerungen: Die Corona-Beschränkungen bleiben zunächst weitgehend bestehen. Die Rückkehr zur Normalität lässt weiter auf sich warten. Bund und Länder haben sich gestern Nachmittag auf einen gemeinsamen Plan verständigt. Fakten zu den wichtigsten Corona-Regeln:

> Fortsetzung der Kontaktverbote: Bis zum 3. Mai sollen bundesweit weiter Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten. Über diese Verlängerung sind sich Bund und Länder einig. Demnach sollen Bürger in der Öffentlichkeit auch weiterhin einen Abstand von 1,5 Meter einhalten und sich nur allein, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit maximal einer Begleitperson, die nicht mit im Haushalt lebt, in der Öffentlichkeit aufhalten.

> Verlängerung der Grenzkontrollen: Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte gestern an, dass die vorübergehenden Grenzkontrollen weitere 20 Tage bis zum 4. Mai fortgesetzt würden. Seit vier Wochen werden bereits die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. Mit seinem Plan, auch die Übergänge zu Belgien und den Niederlanden zu kontrollieren, hatte sich Seehofer nicht durchgesetzt.

> Hoffnung für den Einzelhandel: In einem ersten Schritt sollen bereits am kommenden Montag Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter und Betriebe wieder unter Auflagen öffnen können. Das gilt auch für Auto- und Fahrradhändler, Einrichtungshäuser und Buchhandel. Ab dem 4. Mai ist das auch für größere Läden bis zu 2500 Quadratmeter erlaubt. Spätestens dann können auch Friseure wieder arbeiten. Kritik kam unter anderem vom Handelsverbandes HDE, der auf eine schnellere Lockerung drängt. Unklar ist, wann und wie die Gastronomie wieder öffnen kann. Hier dürfte es regional unterschiedliche Regeln geben. Einige Länder drängen auf schnelle Lockerung und die Öffnung von Außengastronomie. Voraussetzung für Wiedereröffnungen seien allerdings strikte Einhaltung der Hygiene, begrenzter Zutritt für Kunden und Abstandsgebote. Der Bund dagegen will die Gastronomie vorerst grundsätzlich geschlossen lassen.

> Drohender Flickenteppich bei den Schulen: Die weiterführenden Schulen werden bis zum 4. Mai geschlossen bleiben, danach schrittweise öffnen. Kitas und Grundschulen dagegen bleiben bis auf weiteres dicht. Die Notbetreuung für Kinder wird jedoch ausgeweitet und nicht nur für Eltern mit systemrelevanten Berufen möglich sein. Die Kultusministerkonferenz der Länder soll bis zum 27. April ein Konzept für eine schrittweise Öffnung entwickeln. Nordrhein-Westfalen will bereits früher mit dem Unterricht beginnen. Auch in Sachsen sollen die Abiturienten ab Montag zurückkehren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dagegen warnt vor einem zu frühen Start. Er nannte den 11. Mai als Datum für Bayern.

> Kultur- und Sportveranstaltungen: Gute Nachrichten für die Freunde der Kultur: Museen und Galerien, Gedenkstätten und auch Tierparks dürfen bereits ab Montag wieder öffnen. Auch sie müssen allerdings die strengen Regeln für Abstand und Hygiene einhalten. Auf den Theater- oder Konzertbesuch muss man allerdings noch länger warten. Sportanlagen dagegen sollen weiter geschlossen bleiben, vorerst keine Wettkämpfe stattfinden. Auch Fitnessclubs dürfen weiter nicht öffnen. Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele mit Publikum sind mindestens bis Ende August untersagt.

> Keine klare Linie bei Maskenpflicht: Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, hieß es am Mittwoch aus den Beratungen. Derzeit mangelt es auch an Masken und Atemschutz. Der Bund hatte zuletzt 80 Millionen Masken angeschafft, die aber überwiegend für den medizinischen Bereich vorgesehen sind.

Kretschmann warnt vor zweiter Infektionswelle - "Langsam vortasten"

Baden-Württemberg wird im Wesentlichen den gemeinsamen Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten folgen. Das machte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Video-Pressestatement nach dem Ende der Konferenz deutlich. "Das wir heute überhaupt mit einer vorsichtigen Öffnung beginnen können, ist ein großer Erfolg", sagte er.

Seine große Sorge: eine erneute Infektionswelle. "Wenn wir alles gleichzeitig wieder geöffnet hätten, dann wäre der Sog in die Innenstädte und in die Shoppingscenter zu groß und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch", erklärte er. Die Infiziertenzahlen explodierten sehr schnell, ließen sich aber nur sehr langsam wieder senken. "Fehler beim Hochfahren müssen wir mit einem extrem hohen Aufwand, extrem langen Beschränkungen und extrem hohen Kosten bezahlen", so Kretschmann.

"Eine Rückkehr zu einer Normalität, die wird es erst geben, wenn wir einen Impfstoff haben", stimmte er die Bevölkerung auf weiterhin harte Zeiten ein. Die Kontaktbeschränkungen blieben bis auf Weiteres in Kraft. "Wenn wir leichtsinnig werden, dann wird diese Lockerung scheitern."

Zusätzlich sollten in der Öffentlichkeit Mund und Nase mit einer "Alltagsmaske" bedeckt werden. "In Bälde" könnte ein entsprechendes Gebot kommen. Eine selbstgemachte Maske, machte Kretschmann klar, reiche erst einmal vollkommen aus – medizinischer Atemschutz werde dringender in Kliniken und Pflegeheimen gebraucht. Zur besseren Nachverfolgung der Infektionsketten sollen die Gesundheitsämter personell verstärkt werden. Außerdem will die Landesregierung (sobald verfügbar) für den Einsatz einer entsprechenden Handy-App werben.

Für die Wirtschaft sagte Kretschmann zu, frühestens ab kommender Woche kleinere und mittlere Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen zu wollen. Ausnahmen soll es für Autohändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen geben – unabhängig von der Fläche. Besonders scharfe Auflagen soll es für Bereiche mit intensivem Kundenkontakt geben. So dürften beispielsweise Friseure "frühestens ab 4. Mai" wieder öffnen. Was da geplant sei, sei "nicht immer ganz logisch und widerspruchsfrei", räumte Kretschmann ein.

Für die Schulen will sich das Land an die allgemeinen Absprachen halten (siehe auch Interview rechts). Schrittweise ab dem 4. Mai beginnt der Unterricht zunächst für die Abschlussklassen. "Den Prüflingen sollen keine Nachteile entstehen", so Kretschmann. Auch seien sie in der Lage, sich an die Regeln zu halten. Konzepte für die weiteren Klassen werden erarbeitet.

Auch die 4. Klassen der Grundschulen könnten – so die bundeseinheitliche Richtschnur – frühestens ab dem 4. Mai unterrichtet werden. "Ich bin hier eher zurückhaltend", schränkte der Ministerpräsident jedoch ein. Laut Kultusministerium soll es eine Woche später, am 11. Mai, losgehen.

Kitas bleiben weiter geschlossen. Allerdings kündigte Kretschmann eine Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen an.

Auch für Religionsgemeinschaften wird es zunächst keine Lockerungen geben. "Das schmerzt besonders, aber geht leider nicht anders", so Kretschmann.

Schlecht sieht es auch für größerem Veranstaltungen im Sommer aus: Bis ende August seien Großveranstaltungen "mit Sicherheit nicht möglich".

Schulen im Südwesten starten am 4. Mai

Der Schulbetrieb im Südwesten soll ab 4. Mai stark eingeschränkt und schrittweise wieder aufgenommen werden. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise mit. "Wir beginnen dabei mit den Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen", betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). "In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, damit der Übergang auf die weiterführenden Schulen möglichst geordnet gestaltet werden kann."

Die Schulen hätten durch die Entscheidung ausreichend Zeit, um sich organisatorisch wie auch für die unabdingbaren Hygiene- und Abstandsregelungen vorzubereiten, sagte Eisenmann. Lehrkräfte, die wegen ihres Alters, einer Vorerkrankung oder einer Schwangerschaft zur Risikogruppe gehörten, würden bis auf Weiteres nicht unterrichten. Gleiches gelte für Schüler, die vorerkrankt seien oder deren Eltern zur Risikogruppe gehörten.

Faktenblatt vom 15. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 26.050 gestiegen. Das waren 761 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Mittwochabend mitteilte (Stand: 1 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 820. Mindestens 12.834 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Jeder zweite Intensiv-Beatmungsplatz im Land noch frei

Stuttgart. (dpa/lsw) Obwohl in diesen Tagen der Höhepunkt der Corona-Krise erwartet wurde, ist knapp die Hälfte der Beatmungsplätze auf Intensivstationen in Baden-Württemberg derzeit nicht belegt. Das Land verfügt aktuell über 3140 solcher Beatmungsplätze; davon sind 1495 frei. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Außerhalb von Intensivstationen seien 788 weitere Beatmungsplätze vorhanden, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte in OPs. Von diesen sind sogar noch 684 frei, um etwa Patienten mit weniger schweren Verläufen zu behandeln.

"Es ist gut, dass wir derzeit – von vereinzelten lokalen Engpässen abgesehen – noch ausreichend freie Beatmungskapazitäten in den Intensivstationen haben" sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), der für Ostern mit einem "gewissen Peak an Behandlungen" gerechnet hatte. "Das ist mit Sicherheit ganz wesentlich ein Erfolg der eingeleiteten gravierenden Maßnahmen." Allerdings dürfe weiterhin keinesfalls Entwarnung gegeben werden.

Gut 89.000 Betriebe im Südwesten haben Kurzarbeit angemeldet

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der Betriebe in Baden-Württemberg, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist auf mehr als 89.000 gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche sind das gut 10.000 mehr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind weiterhin alle Branchen, insbesondere aber der Einzelhandel und das Gastgewerbe sowie der Metallbau und die Autoindustrie.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist durch die Sonderauswertung der Arbeitsagentur nicht erfasst. Diese Zahl kann erst nach der Abrechnung durch die Betriebe ermittelt werden. Bundesweit hatten bis zum Stichtag am vergangenen Montag rund 725.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

Handwerker warten dringend auf neue Aufträge

Stuttgart. (dpa/lsw) Den baden-württembergischen Handwerkern brechen infolge der Corona-Krise die Aufträge weg. "Sie können aktuell zwar noch Aufträge abarbeiten, neue Aufträge werden jedoch gar nicht mehr oder nur reduziert erteilt", sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstags, Rainer Reichhold, in Stuttgart. Er betonte, dass Aufträge fürs Handwerk Arbeitsplätze sicherten und die Wirtschaft stabilisierten. Er wandte sich damit an alle potenziellen Kunden, vor allem an die öffentliche Hand.

Viele Betriebe fürchteten um ihre Existenz, mahnte Reichhold. Das sehe man auch daran, dass bereits rund ein Drittel aller 135.000 Handwerksbetriebe im Land einen Antrag auf Soforthilfe gestellt habe. Konkrete Prognosen über die weitere Entwicklung der Branche seien unmöglich. "Klar ist: Das Handwerk ist abhängig von Aufträgen. Je schneller die wiederkommen, desto leichter kann das Handwerk wieder durchstarten." Dazu gehörten auch massive staatliche Konjunktur- und Unterstützungsprogramme. Ohne die werde es nicht gehen.

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 21.08 Uhr

