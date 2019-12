Stuttgart. (dpa-lsw) In Baden-Württemberg sollen sich künftig mehr Ärzte auf dem Land niederlassen. Die grün-schwarzen Fraktionsspitzen einigten sich am Mittwoch in Stuttgart auf Maßnahmen, um mehr Landärzte zu gewinnen und damit den massiven Mangel abzufedern.

Schon bekannt war, dass es 150 zusätzliche Medizinstudienplätze geben wird. Neu ist: Davon sollen jährlich 75 Plätze für Studienanfänger in der Humanmedizin an junge Menschen gehen, die Landarzt werden möchten, aber nach dem herkömmlichen Verfahren keinen Studienplatz bekamen. Diese Studenten verpflichten sich dann, nach ihrem Abschluss in einem Gebiet zu arbeiten, in dem es einen Ärztemangel gibt. Damit wird die von der CDU-Fraktion geforderte "Landarztquote" umgesetzt.

Zudem sollen die medizinischen Fakultäten an den Universitäten einen Schwerpunkt ländliche Hausarztmedizin einführen. Allen Studenten der Humanmedizin steht es nach Angaben der Grünen dann frei, sich im Laufe des Studiums für diesen Schwerpunkt zu entscheiden. "Jeder, der im Verlauf des Studiums merkt, dass er Allgemeinmediziner werden will, soll einfach und hürdenarm auf diesen Schwerpunkt wechseln können", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart lobte den Kompromiss: "Die Landarztquote kommt. Die CDU hat sich hier auch durchgesetzt. Das ist ein großer Erfolg für die Gesundheitspolitik im Land." Die Quote soll nach seinen Worten am besten vom nächsten Wintersemester an gelten. Eigentlich hatte die CDU vorgeschlagen, alle 150 neuen Studienplätze nach dem von ihr vorgeschlagenen Verfahren zu vergeben.

SPD-Gesundheitsexperte Rainer Hinderer dagegen sprach von einem faulen Kompromiss, der der Sache nicht dienlich sei. "Die medizinischen Fakultäten, bei denen hier der große Sachverstand liegt, haben einen guten Vorschlag vorgelegt. Dieser wird jetzt aufgrund der Eitelkeiten der CDU nicht umfassend umgesetzt." Die Fakultäten hatten Stipendien ab dem 5. oder 7. Semester von 600 Euro im Monat für Studenten angeregt, die sich verpflichten, später als Landarzt zu arbeiten.

FDP-Gesundheitsexperte Jochen Haußmann kritisierte die Landarztquote auch. "Wer mit Verpflichtungsquoten arbeitet, ist auf dem Holzweg", sagte er. "Die Menschen sollen aus innerer Motivation im ländlichen Raum arbeiten, weil die Rahmenbedingungen stimmen." Das Land müsse diese Rahmenbedingungen anpassen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Landärzte-Mangel in Baden-Württemberg

> Wie viele Hausärzte fehlen?

Die Landesregierung geht davon aus, dass rund 665 000 Menschen im Südwesten keinen Hausarzt in ihrer Heimatgemeinde haben. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg spricht von rund 600 Stellen für Hausärzte, die derzeit unbesetzt sind.

> Wo fehlen besonders viele Hausärzte?

Wie eine Sprecherin der KV erläutert, sind weite Teile Baden-Württembergs mit Hausärzten unterversorgt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Problem auf dem Land. Zwar gehören zum Beispiel Regionen wie Horb am Neckar, Teile der Ostalb und Öhringen (Hohenlohekreis) zu den Gebieten im Südwesten, in denen es zu wenig Hausärzte gibt. Aber auch in Stuttgart können sich zum Beispiel noch Hausärzte niederlassen, weil dort Berechnungen der KV zufolge Bedarf besteht. Hingegen sind Gebiete wie Tübingen sowie Freudenstadt im Schwarzwald und Biberach - obwohl ländlich - relativ gut versorgt.

Was ist für die Zukunft zu erwarten?

"Unsere Hausärzte sind im Durchschnitt 55 Jahre alt", sagt die KV-Sprecherin. Zwar arbeiteten einige Ärzte weit über das Rentenalter hinaus. Dennoch sei absehbar, dass sich der Hausärztemangel verschärfe, wenn die Kollegen in den Ruhestand gingen und nicht genug Nachwuchs nachkomme. Nach Angaben des Sozialministeriums sind 36 Prozent der Hausärzte sogar über 60 Jahre alt.

> Was sind die Gründe für den Mangel an Hausärzten?

Die KV-Sprecherin meint, dass es zu wenig Studienplätze für Medizin gebe. Auch ließen sich Ärzte immer weniger nieder, weil sie die Verantwortung für eine eigene Praxis nicht übernehmen wollten. In einer Praxis angestellt zu sein, gelte als attraktiver. Denn junge Menschen wollten heute anders arbeiten als ihre Eltern: Hausärzte, die bereit seien, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten und Hausbesuche am Wochenende zu machen, würden weniger. Vor allem viele Frauen im Arztberuf arbeiten laut KV gerne Teilzeit, um genügend Zeit für die eigene Familie zu haben. Das gelte aber zunehmend auch für junge Männer. Auch das Sozialministerium stellt fest: "Nach einer Faustregel braucht es drei neue Ärztinnen und Ärzte, um die Arbeit von zwei in den Ruhestand wechselnden Ärzten kompensieren zu können."

> Was tut man gegen den Mangel?

Das Sozialministerium verweist auf ein Förderprogramm für Landärzte, über das seit 2012 mehr als 130 Ärzte mit insgesamt 2,5 Millionen Euro bezuschusst wurden. Die KV Baden-Württemberg gewährt in besonderen Mangelgebieten finanzielle Zuschüsse von bis zu 80 000 Euro für den Aufbau einer neuen Hausarztpraxis. Die Landesregierung erhöht die Zahl der Plätze für Studienanfänger für Humanmedizin im Südwesten von rund 1500 um 150 auf dann 1650 im Jahr.

> Worauf hat sich die Koalition jetzt geeinigt?

Von den neuen 150 Studienplätzen sollen 75 Plätze nach einem Vorschlag der CDU vergeben werden ("Landarztquote"). Sie gehen an junge Menschen, die zwar Landarzt werden möchten, aber bislang keinen Studienplatz bekommen haben, weil ihr Notendurchschnitt zu schlecht war. Im Gegenzug sollen sie sich verpflichten, später zehn Jahre als Hausärztin oder Hausarzt in einer unterversorgten Region im Südwesten zu arbeiten. Zudem sollen die medizinischen Fakultäten an den Universitäten einen Schwerpunkt ländliche Hausarztmedizin einführen. Allen Studenten der Humanmedizin steht es dann frei, sich im Laufe des Studiums für diesen Schwerpunkt zu entscheiden.

> Welche Kritik gibt es an der "Landarztquote"?

Das von den Grünen geführte Wissenschaftsministerium hatte sich gegen den Vorschlag der CDU ausgesprochen. "Die Quotenlösung greift frühestens in zwölf Jahren", hieß es. Es gebe andere Maßnahmen, die schneller wirkten und besser geeignet seien als die Landarztquote, die zu lange dauere, nicht zielgenau und zu teuer sei. Baden-Württemberg habe verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht.

