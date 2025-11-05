Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. November 2025

Namenstag

Christine, Leonhard, Modesta, Protasius, Rudolf

Historische Daten

2024 - Die Ampelkoalition ist am Ende. Nach einem Richtungsstreit über den Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik entlässt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Finanzminister Christian Lindner (FDP). Dessen Partei beendet daraufhin die Koalition mit SPD und Grünen.

1990 - Ungarn tritt dem Europarat als erstes Land Osteuropas und als 24. Mitglied bei.

1975 - 350.000 marokkanische Zivilisten marschieren friedlich in die spanische Kolonie Westsahara ein. Der "Grüne Marsch" leitet den Abzug der Spanier aus dem Wüstengebiet ein, provoziert aber zugleich einen neuen Konflikt, der bis heute nicht gelöst ist.

1860 - Der Republikaner und Gegner der Sklaverei, Abraham Lincoln, wird zum 16. Präsidenten der USA gewählt. Am 4. März 1861 tritt er sein Amt an.

1730 - König Friedrich Wilhelm I. von Preußen lässt den Freund seines Sohnes Friedrich (später Friedrich II. "der Große"), Hans Hermann von Katte, in Küstrin vor dessen Augen hinrichten, weil Katte dem Kronprinzen zur Flucht verhelfen wollte.

Geburtstage

1990 - André Schürrle (35), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 2010-2017

1970 - Ethan Hawke (55), amerikanischer Schauspieler ("Before Sunrise", "Gattaca")

1950 - Lothar Kurbjuweit (75), deutscher Fußballspieler (Carl Zeiss Jena), 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR

1935 - Martin Kohlhaussen (90), deutscher Manager, Vorstandssprecher der Commerzbank 1991-2001

Todestage

2000 - Hilmar Pabel, deutscher Bildjournalist, gehörte zu den bekanntesten deutschen Nachkriegsfotografen, arbeitete für "Life", "Paris Match" und "Stern", geb. 1910