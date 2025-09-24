Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 25. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 23:58 Uhr 45 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. September 2025

Namenstag

Firmin, Nikolaus

Historische Daten

2018 - Die Unionsfraktion im Bundestag stürzt ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt. Nachfolger Ralph Brinkhaus (CDU) gewinnt überraschend gegen den Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

2005 - Der Spanier Fernando Alonso ist neuer Formel-1-Weltmeister. Mit 24 Jahren und 58 Tagen ist er der bis dahin jüngste Titelträger.

1965 - Radio Bremen strahlt die TV-Musiksendung "Beat-Club" zum ersten Mal aus.

1855 - In Dresden wird die Gemäldegalerie Alte Meister in der von Gottfried Semper geplanten Sempergalerie eröffnet.

1555 - Der Augsburger Religionsfrieden erkennt neben dem katholischen auch das lutherische Bekenntnis reichsrechtlich an. Die deutschen Fürsten können fortan auf ihren Territorien die Glaubenszugehörigkeit für sich und ihre Untertanen verpflichtend festlegen ("cuius regio, eius religio").

Geburtstage

1955 - Karl-Heinz Rummenigge (70), deutscher Fußballspieler (FC Bayern München, Nationalmannschaft) und Vereinsfunktionär, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München 2002-2021

1955 - Peter Müller (70), deutscher Politiker (CDU) und Jurist, Richter am Bundesverfassungsgericht 2011-2023, saarländischer Ministerpräsident 1999-2011

1955 - Zucchero (70), italienischer Rocksänger und Songschreiber ("Senza una Donna")

1940 - Werner Münch (85), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalt 1991-1993

Todestage

1970 - Erich Maria Remarque, deutscher Schriftsteller (Antikriegsroman "Im Westen nichts Neues"), geb. 1898

© dpa-infocom, dpa:250924-930-81187/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.