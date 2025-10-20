Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2025

Namenstag

Ursula

Historische Daten

2024 - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eröffnet ein neues Hauptquartier der Deutschen Marine in Rostock. Die Nato will damit ihre Verteidigungsbereitschaft in der Ostsee-Region stärken.

1985 - Günter Wallraff stellt sein Buch "Ganz unten" vor, in dem er über seine Erfahrungen in der Rolle eines türkischen Leiharbeiters berichtet.

1950 - Die Genfer Konventionen zum Schutz von Soldaten und Zivilisten bei kriegerischen Auseinandersetzungen treten in Kraft.

1805 - In der Seeschlacht bei Kap Trafalgar an der Südküste Spaniens besiegt die britische Flotte unter Admiral Nelson die französisch-spanische Flotte. Großbritannien kann seine Vorherrschaft zur See sichern.

1680 - König Ludwig XIV. gründet die Comédie-Française, heute Frankreichs berühmtestes Theater.

Geburtstage

1980 - Kim Kardashian (45), amerikanischer Fernsehstar und Model

1976 - Andrew Scott (49), irischer Schauspieler ("Sherlock", "Ripley")

1958 - Udo Wachtveitl (67), deutscher Schauspieler (Münchner "Tatort"-Kommissar Franz Leitmayr)

1940 - Manfred Mann (85), britischer Popmusiker ("Mighty Quinn", "My Name Is Jack", "Ha! Ha! Said The Clown")

Todestage

2010 - Loki Schmidt, deutsche Botanikerin, Ehefrau von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, geb. 1919