Montag, 01. September 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 1. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 23:58 Uhr 43 Sekunden
Kalenderblatt
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. September 2025

Namenstag

Ägidius, Verena

Historische Daten

2024 - Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird mit der AfD eine als rechtsextrem eingestufte Partei bei einer Landtagswahl stärkste Kraft. In Thüringen holt sie 32,8 Prozent.

1985 - In 3.740 Metern Tiefe entdeckt die Expedition des US-Tiefseeforschers Robert Ballard vor Neufundland das Wrack des 1912 gesunkenen britischen Luxusdampfers "Titanic".

1939 - Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

1900 - Mit der Inbetriebnahme der ersten transatlantischen Kabelverbindung zwischen Deutschland und den USA beginnt der telegrafische Verkehr zwischen den Ländern.

1715 - Nach 72 Jahren auf dem französischen Thron stirbt der "Sonnenkönig" Ludwig XIV. in Versailles. Thronfolger ist sein Urenkel Ludwig XV.

Geburtstage

1990 - Ann Sophie Dürmeyer (35), deutsche Sängerin, Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest 2015

1960 - Joachim Masannek (65), deutscher Jugendbuchautor ("Die wilden Fußballkerle", verfilmt unter dem Titel "Die Wilden Kerle")

1940 - Annie Ernaux (85), französische Schriftstellerin ("Das Leben einer Frau", "Das bessere Leben"), Literaturnobelpreis 2022

1875 - Edgar Rice Burroughs, amerikanischer Schriftsteller, Autor der "Tarzan"-Romane, 1918 erstmals verfilmt, gest. 1950

Todestage

1985 - Stefan Bellof, deutscher Rennfahrer, startet bei diversen Rennserien in den 80er Jahren; beim 1.000-Kilometer-Rennen im belgischen Spa tödlich verunglückt, geb. 1957

© dpa-infocom, dpa:250831-930-980113/1

