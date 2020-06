Von Detlef Junker

Heidelberg.Die Corona-Krise hat gleichsam ein Tuch über den USA weggezogen und einen verstörenden Blick auf die politische, soziale und kulturelle Realität des Landes freigegeben. Zugleich hat die Pandemie einmal mehr offengelegt, dass der 45. Präsident der USA, Donald Trump, völlig unfähig ist, sein Amt auszufüllen und irgendein Problem zu lösen. Trump, der sich selbst für ein "stabiles Genie" hält, hat die selbsterklärten "Kriege" gegen das Virus und den wirtschaftlichen Niedergang schon verloren. Der Narzisst und Paranoiker ist zur Lachnummer der Welt geworden, zugleich fürchtet die Welt das destruktive Potential, das im mächtigsten Amt des Westens steckt. Auch die Bundesrepublik wird zunehmend Opfer dieser Destruktion.

Trump spaltet die Nation weiter und sieht, fünf Monate vor der Wahl, den einzigen Weg zu seiner zweiten Präsidentschaft darin, sich als Präsident von "Recht und Ordnung" zu positionieren und notfalls das Militär in der Innenpolitik einzusetzen. Das wäre ein entscheidender Schritt zum Ausnahmezustand.

Vor drei Wochen haben allerdings ein Video über die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniete, und ein missratener Foto-Termin des Präsidenten mit Militär und Bibel in de Hand vor einer Kirche in der Nähe des Weißen Hauses die – immer flüchtige – Stimmung in den USA erheblich verändert. Weitere Gewaltakte bewegen die Nation.

Die weltweiten Proteste der "Black Lives Matter"-Bewegung, die ungewöhnliche Kritik der höchsten amerikanischen Militärs, der "Aufstand der Generäle und Admiräle" gegen Trumps Versuch, die amerikanische Armee in der Innenpolitik einzusetzen, der Verlust Trumps von bis zu zehn Punkten in Umfragen, erste Spannungen zwischen den Republikanern im Kongress und dem Präsidenten, auch die Kritik einiger religiöser Führer an Trump haben zumindest die Möglichkeit eines Endes der Trump’schen Präsidentschaft eröffnet: Trump verliert die Wahl im November, scheidet friedlich aus dem Amt und wandert nicht ins Gefängnis, weil der neue Präsident Joe Biden ihn begnadigt, in der Hoffnung, das Land zu befrieden. Genauso hatte es Präsident Gerald Ford mit seinem Vorgänger Richard Nixon gemacht.

Allerdings ist auch die Alternative nicht ausgeschlossen. Trump mobilisiert mit Lügen und Fake News seine Basis:

> die offenen und versteckten Rassisten, die keinesfalls die Polizei grundlegend reformieren wollen, weil sie die öffentliche Ordnung, besonders den Schutz gegen Plünderer und Brandstifter, für nötig halten

> die Waffenlobby, die den Waffenbesitz für ein originäres, in der Verfassung verankertes Freiheitsrecht der Amerikaner hält

> die Mehrheit der Evangelikalen, die in Trumps Präsidentschaft eine Fügung Gottes sehen, um ihre kulturelle Revolution durchzusetzen

> die weiße Unterschicht und untere Mittelschicht, die weiterhin daran glauben, dass Trump sie durch seine protektionistische Wirtschaftspolitik und eine Mauer gegen Mexiko aus ihrer Misere befreien wird

> die Reichen, die von Trumps Finanz- und Steuerpolitik massiv profitieren

> alle diejenigen, die am obersten Glaubensgrundsatz vermutlich der meisten Amerikaner festhalten, dass die beste Regierung keine Regierung sei; die das europäische Prinzip der sozialen Marktwirtschaft für zutiefst freiheitsfeindlich und unamerikanisch halten. Deshalb solle auch der Staat nicht eingreifen, um die massive Ungleichheit im Lande zu verringern.

Eine solche Mobilisierung könnte dazu führen, dass Trump die Wahlen knapp gewinnt oder knapp verliert. Im letzteren Fall wird er seine Anhänger mit der Behauptung mobilisieren, dass er Opfer eines Wahlbetruges geworden sei.

Nur eines ist bis zur Wahl ausgeschlossen. Es werden keine Gesetze erlassen oder tiefgreifende Reformen durchgeführt werden, die die Spaltung der Nation und das zunehmende Chaos im Lande verringern könnten: weder die systematische Rechtsbeugung durch den Präsidenten ("Als Präsident habe ich das Recht, zu tun, was ich will."), noch die von Trump betriebene Erosion der bundesstaatlichen Ordnung oder der Verfall der Infrastruktur. Nach neuesten Umfragen teilen 80 Prozent der Amerikaner diesen Pessimismus.

Es wird auch keine grundlegende Erneuerung der Polizei geben. Gerichte und Gesetze, vor allem die einflussreichste Gewerkschaft in den USA, die Polizeigewerkschaft, werden das verhindern. Alle Polizisten haben die wichtigste Überlebensmaxime ihres Berufes verinnerlicht: Im Zweifel ist es besser, als Erster zu schießen, damit du abends deine Familie wiedersehen kannst.

Auch personell gäbe es keine Alternative. Aus welchen Schichten sollten denn die "neuen" Polizisten kommen, die sich als "Freund und Helfer" der Bürger fühlten? Überdies wäre eine solche Polizei aus der Perspektive vieler Amerikaner angesichts der offenen und latenten Gewaltzustände in den Städten eine Katastrophe.

Schließlich kann ich nicht erkennen, wie im Wahljahr die krassen Ungleichheiten im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen System überwunden werden könnten. Die USA bleiben in einer prekären Vor-Bürgerkriegssituation.

> Detlef Junker (Foto: Alex) ist Gründungsdirektor Emeritus des Heidelberg Center for American Studies und Senior Professor Distinctus der Universität Heidelberg. Er leitete zudem von 1994 bis 1999 das Deutsche Historische Institut in Washington D.C.