Von Steffen Rüth

Ian, Roger, warum habt Ihr nur ein Jahr nach "Whoosh!", das in Deutschland auf Platz Eins der Charts kam, schon wieder ein neues Album aufgenommen?

Ian Gillan: Was hätten wir sonst tun sollen?

Ihr seid Mitte 70. In dem Alter muss man ja eigentlich nicht mehr viel machen, oder?

Gillan: So sind wir aber nicht drauf. Wir sind froh, dass wir gesundheitlich alle, teilweise wieder, recht gut beieinander sind. Und wir wollten die Energie, die sich nun einmal in uns angesammelt hatte, weil wir ja eigentlich vorgehabt hatten, auf Tournee zu gehen, nicht verschwenden. Sondern so gut es geht nutzen. Und da wir in unterschiedlichen Ländern leben und wegen der Coronabeschränkungen zeitweise nicht an einem Ort zusammenkommen konnten, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir trotz allem arbeiten könnten.

Roger Glover: Es war Ian Paice, unser Schlagzeuger, der vorschlug, dass jeder von uns individuell bei sich zu Hause aufnimmt. Nur ging das nicht mit eigenen Songs, denn die müssen wir kollektiv erarbeiten, sonst wird das nichts. Ein neuer Purple-Song ist immer Teamarbeit. Also lag die Idee nicht fern, dass wir uns die Lieder anderer Leute vorknöpfen. Jeder von uns schlug zehn Songs vor, wir hatten eine wirklich beeindruckende Liste. Wir haben die Arbeitsweise an zwei, drei Nummern ausprobiert, es klappte, und so machten wir unter der koordinierenden Genialität unseres Produzenten Bob Ezrin einfach weiter, bis "Turning To Crime" fertig war.

Homeoffice quasi.

Glover: Genau. Dass wir jetzt alle wieder hier in Oberhausen zusammenkommen, ist noch immer etwas unwirklich, mindestens ungewohnt, für uns.

Gillan: Ich habe Roger vorher zuletzt im März gesehen. Seine Haare sind noch etwas länger geworden, wie mir scheint. Ansonsten ist er ganz der Alte (lacht).

Habt ihr Euch sehr vermisst?

Gillan: Ach, eigentlich nicht. Jeder von uns hat sein eigenes Leben. Roger lebt in der Schweiz, ich bin in England und manchmal in meinem Haus in Portugal. Wir neigen nicht dazu, uns außerhalb von Deep Purple zu belästigen. Wenn wir zusammenkommen, dann immer, um zu arbeiten.

Ihr beiden steht politisch nicht auf derselben Seite. Ian, Du bist ein Konservativer, Roger sympathisiert seit jeher mit der Hippiebewegung. Führt ihr schon mal die eine oder andere sanfte politische Debatte bei einer Tasse Tee oder so?

Glover: Eine sanfte Debatte über Politik? Die gibt es bei uns nicht (lacht). Wir sind ganz eindeutig keine politische Band. Wir ticken, wie du schon sagst, politisch unterschiedlich. Niemand von uns fünf kann im Namen der Band sprechen. Wir vermeiden Politik, wo es nur geht. Wenn wir erst mal anfangen zu diskutieren, endet das meistens in einem Kampf.

Einem blutigen?

Glover: Nein, bitte das nicht.

Gillan: Was mich betrifft, so habe ich keine ausgeprägten Tendenzen zu einer Seite, weder zur linken noch zur rechten. Nach meiner Meinung sind die meisten Politiker einfach nur Showmänner und Selbstdarsteller. Ich hasse es, wenn eine Regierung wirklich mal etwas Gutes beschließt und man sicher sein kann, dass die Gegenseite trotzdem schimpft und meckert. Einfach aus Reflex und aus Prinzip. Das ekelt mich richtig an. Ich für meinen Teil bin ein radikaler Zentrist. Ich kann weder die Linken noch die Rechten ausstehen.

Glover: Und ich glaube an extreme Mäßigung. An den Mittelweg.

Gillan: Also sind wir doch viel näher zusammen, als es scheint.

Nicht ohne Grund gibt es Deep Purple, wenn auch mit Umbesetzungen und gelegentlichen Aus- und Wiedereinstiegen, seit 1968.

Gillan: Bei uns ist das so ähnlich wie in den meisten Familien. Wir haben unsere Aufs und Abs, und doch gehen wir immer wieder aufeinander zu. Wir spielen keine Spielchen, wir tricksten einander nicht aus, wir sagen offen, wenn uns etwas nicht passt. Aber wenn alles glatt läuft, dann sind wir wie der FC Barcelona zu seinen besten Zeiten. Dann läuft alles wie von selbst, es herrscht blindes Verständnis, die Funken schlagen und entzünden sich. In guten Momenten gelingt es uns zu zaubern (lacht).

Warum covert Ihr auf "Turning To Crime" eigentlich nur alte Lieder, vornehmlich aus den Sechzigern?

Glover: Nun ja, weil die neuen nichts taugen. Wir haben keine modernen Songs gefunden, an die wir künstlerisch hätten andocken können oder wollen. Das neue Zeug ist so banal, so unpersönlich. Die 50ies, 60ies, auch die 70ies waren einfach viel, viel mitreißender, was die Qualität der Musik, speziell der Rockmusik, anbetrifft.

Gillan: Die Musik, die du hörst, wenn du jung bist, inspiriert dich am meisten. Jeder von uns hat andere Vorlieben und Favoriten, aber wir sind uns darin einig, dass es uns Freude macht, den Leuten mit "Turning To Crime" Songs näherzubringen, die sie noch nicht kannten.

Glover: Die Originale stammen von Kollegen wie Bob Dylan, den Yardbirds oder Cream. Wir wollten diese Aufnahmen nicht verbessern. Die ersten Versionen sind die klassischen, die definitiven Versionen. Wir wollten einfach nur aus Freude an der Musik und aus Respekt vor dieser Musik etwas machen, das ohne Umschweife als ein Werk von Deep Purple identifizierbar ist. Dabei haben wir jede Verbissenheit vermieden. Diese Platte soll in erster Linie Spaß machen.