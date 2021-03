Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Wer wissen möchte, warum sich Fahrradfahrer in Wiesloch über Baustellen aufregen und dafür im Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) eine Vier minus vergeben haben, muss nur in die Walldorfer Straße schauen: Schon am Kreisel an der Alten Heerstraße ist der Fuß- und Fahrradweg Richtung Walldorf gesperrt, Fußgänger werden auf die gegenüberliegende Straßenseite verwiesen. Die Radfahrer müssen jedoch auf die Fahrbahn ausweichen, die sich im Baustellenbereich dann noch einmal auf eine Fahrspur verengt. Dort wird gearbeitet, der Asphalt ist nicht durchgehend. Genug Gefahrenpotenzial für Zweiradfahrer.

Insgesamt sind Wiesloch – mit der Note 3,85, Platz 36 von 66 in Baden-Württemberg – und Walldorf – Note 3,66, Platz 22 von 74 im Land – bei der Befragung zur Zufriedenheit von Fahrradfahrern in ihren jeweiligen Ortsgrößenklassen nur im Mittelfeld gelandet. Besonders unzufrieden sind die Befragten damit, dass in Wiesloch das Parken von Autofahrern auf Radwegen "großzügig geduldet wird": 60 Prozent aller Befragten gaben bei dieser Frage eine Fünf oder eine Sechs. Außerdem seien Ampelschaltungen nicht gut auf Radfahrer abgestimmt und es gebe nicht einmal die Möglichkeit, ein Fahrrad zu mieten. Bei beiden Fragen gaben 57 Prozent der Befragten ebenfalls eine Fünf oder eine Sechs. In den drei Kategorien liegt Wiesloch jeweils unter dem Durchschnitt vergleichbar großer Städte. Nur wenig über dem Landesdurchschnitt lag die Weinstadt bei zu schmalen Fahrradwegen (Note: 4,5).

Kritik gab es auch bei den Zusatzfragen zu "Corona und Radfahren": 59 Prozent der Befragten gaben die Schulnote "6", weil Fahrradfahrern während der Corona-Zeit keine Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit gegeben wurden. 54 Prozent der Befragten geben die Noten "5" und "6", weil während der Corona-Zeit das Radfahren von Bürgermeistern und Kommunalpolitikern nicht mehr als üblich thematisiert worden sei.

An Baustellen, wie hier an der Walldorfer Straße, fühlen sich Radfahrer in Wiesloch alleingelassen. Weil die Fahrt auf der Straße zu gefährlich ist, nehmen dort viele den Radweg in die Gegenrichtung. Foto: Teufert/Pfeifer

Auch in Walldorf gab es eine ganze Reihe schlechter Noten: 58 Prozent der Befragten gaben die beiden schlechtesten Schulnoten für die Aussage: "In Walldorf wurde in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr gemacht." 63 Prozent sind außerdem davon überzeugt, dass man auf Radwegen und Radstreifen in der Astorstadt nicht sicher fahren kann und 56 Prozent meinen sogar, dass man als Radfahrer auf der Fahrbahn bedrängt und behindert werde. Für zu schmale Radwege gab es von 69 Prozent der Befragten die Noten fünf und sechs und 47 Prozent gaben eine "Sechs", weil man – wie in Wiesloch – keine Möglichkeit hat, ein Fahrrad zu mieten.

Sogar deutlich schlechter als in Wiesloch fiel eine Corona-Frage aus: 85 Prozent der befragten Radler sind überzeugt, dass ihnen während der Corona-Zeit keine Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit gegeben wurden – 74 Prozent gaben Walldorf die schlechteste Note sechs, weitere elf Prozent die Note fünf. Und die Hälfte der Befragten findet, dass das Thema Radfahren während der Corona-Pandemie von Bürgermeisterin und Kommunalpolitikern nicht mehr als üblich thematisiert wurde.

Gute Noten erhielt die Astorstadt dafür, dass die Ortsmitte gut mit dem Fahrrad zu erreichen ist: 53 Prozent der Befragten werteten hier mit einer Eins oder einer Zwei. Positiv hervorgehoben wird außerdem, dass man zügig und direkt Ziele in Walldorf mit dem Rad erreichen kann – 24 Prozent gaben hier eine Eins, 26 Prozent eine Zwei. Gute Noten gibt es zudem für die Wegweiser, an denen man sich gut orientieren kann: 33 Prozent vergaben hier eine Eins, 17 Prozent eine Zwei.

Die beste Teilnote erhielt Wiesloch dafür, dass die meisten Einbahnstraßen für Radfahrer in der Gegenrichtung freigegeben sind: Elf Prozent der Befragten gaben bei der Frage eine Eins, 34 Prozent eine Zwei. Wie in Walldorf werden die Wegweiser zur Orientierung mit einer noch guten Gesamtnote bewertet: 38 Prozent stimmten mit zwei, 26 Prozent vergaben eine Drei. Für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums gab es auch in Wiesloch die Gesamtschulnote 2,8.

Im Vergleich zu 2016 und 2018 hat Wiesloch 2020 leicht schlechter abgeschnitten: die Gesamtnote ist 3,9 (davor: 3,8). Damit belegt die Große Kreisstadt bundesweit Platz 178 von 415 in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner. In Walldorf blieb das Ergebnis konstant bei der Schulnote 3,7. Damit belegt die Astorstadt bundesweit Platz 127 von 418 Orten in der Ortsklasse unter 20.000 Einwohner. Die Umfrage des ADFC findet alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums statt. Pro Stadt müssen mindestens 50, bei größeren Städten mindestens 75 oder sogar 100 Fragebögen vorliegen, um in den Test mit einzugehen.