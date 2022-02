Ende des letzten Jahres wurden die neuen Sensoren im Parkhaus am S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf eingebaut. Die grünen Lämpchen zeigen freie Stellplätze, rote Lämpchen belegte Stellplätze an. Außerdem werden die Daten ins Internet übertragen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Wer wissen möchte, ob er im Parkhaus am S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf noch einen freien Parkplatz bekommt, kann vorab einen Blick auf die Internetseite des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) werfen: Dort wird in Zukunft die Verfügbarkeit der freien Stellplätze angezeigt. Im Parkhaus wurden bereits die entsprechenden Sensoren installiert, auf den Parkplätzen an der Staatsbahnhofstraße und westlich der Gleise an der Straße Großer Stadtacker werden sie noch folgen. Mit der neuen Technik, die vom Bundesverkehrsministerium gefördert wird, soll auch der S-Bahnhof Rot-Malsch ausgestattet werden. Hier wird gerade noch die Ausschreibung vorbereitet, Ende des Jahres sollen die freien Parkplätze online abrufbar sein.

"Ziel ist es, vor allem Pendler im Umland von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen. Je größer die Zahl der Umsteiger wird, desto geringer wird die verkehrsbedingte Schadstoffbelastung", erklärte Volkhard Malik, Geschäftsführer des VRN. Ein wichtiger Baustein für den Abbau von Zugangshemmnissen für Autofahrer zum Nahverkehr sei dabei rechtzeitig zu erkennen, ob und wie viele Park-and-Ride-Plätze noch frei sind. "Dies wollen wir im Kerngebiet des VRN durch die neue Technik und die Digitalisierung der Verkehrssysteme erreichen", so Malik weiter. Das Projekt soll zu einer Attraktivitätssteigerung von Bussen und Bahnen führen und diesen zu einer Alternative zum Individualverkehr entwickeln. "Der dadurch ,attraktivere’ Nahverkehr führt zu mehr Nutzern und dies wiederum sorgt für weniger Individualverkehr in den Innenstadtbereichen", rechnet der Verbund vor.

Grüne und rote Leuchtdioden über den Parkplätzen zeigen im Parkhaus am Bahnhof bereits seit einiger Zeit an, ob der Parkplatz frei oder belegt ist. Die optische Hilfe bei der Parkplatzsuche ist aber eher ein positiver Nebeneffekt, denn eigentlich geht es darum, festzustellen, wie viele freie Plätze es noch gibt. "Im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen des VRN werden rund um den Bahnhof insgesamt 444 Park-and-Ride-Stellplätze mit einer Sensorik zur automatischen Ermittlung der Parkplatzbelegung ausgestattet", heißt es vom Verkehrsverbund. In Abstimmung mit der Stadt Wiesloch wurden zunächst die 263 Sensoren im Parkhaus eingebaut. Die Parkplätze rund um den Bahnhof mit weiteren 181 Stellplätzen folgen.

Zunächst sollten im Parkhaus nur 78 Stellplätze in das System integriert werden, nach Rücksprache mit dem Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf, der für den Bahnhof zuständig ist, wurde es jetzt vollständig mit Sensorik ausgestattet. "Mit dieser Technik kann künftig die Verfügbarkeit freier Stellplätze vor Ort im Vorfeld digital ermittelt werden", hebt der Verbund hervor. Nach der Fertigstellung der Einbauarbeiten und nach Implementierung der Echtzeitinformationen in die Auskunftssysteme des Verbundes können dann sowohl über die VRN-App als auch über die Internetseite auf einer interaktiven Karte freie Stellplätze angezeigt werden.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 58.000 Euro. Hinzu kommen noch einmal rund 20.000 Euro für die umliegenden Parkplätze. Im Rahmen der Förderrichtlinie "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" fördert das Bundesverkehrsministerium das Projekt.