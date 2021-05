Von Sebastian Lerche und Arved Oestringer

St. Leon-Rot/Walldorf. 1996 hat sich Deutschland in internationalen Verträgen zum Ausbau der Schienen für den Güterverkehr verpflichtet: Nordsee und Mittelmeer, zwei starke Wirtschaftsräume, sollen mit einem leistungsfähigen Streckennetz zwischen Rotterdam und Genua besser miteinander verbunden werden. Wegen diverser Verzögerungen und Rückschläge wird Deutschland hierbei vielfach als "Nadelöhr" kritisiert.

Doch die Planungen laufen und gegenwärtig widmet die Bahn sich unter anderem dem Ausbau der Gleise zwischen Mannheim und Karlsruhe. In diesem Abschnitt des sogenannten Mittelrhein-Korridors sollen künftig Güter auf zwei neuen Gleisen transportiert werden. Mittendrin in den Betrachtungen ist neben Gebieten links des Rheins auch die Region um Wiesloch. Für die Bahn ergibt es Sinn, sich weitgehend an bestehender Infrastruktur wie Schienen und Autobahnen zu orientieren. In dieser dicht besiedelten Region gestaltet es sich aber nicht einfach, Platz für die neuen Gleise zu finden.

Den Kronauer Gemeinderat informierte hierzu auf Einladung von Bürgermeister Frank Burkard der Vertreter des "Regionalverbands mittlerer Oberrhein", Gerd Hager. "Da sich das Projekt noch in einem relativ frühen Stadium befindet, lassen sich jetzt noch Änderungen im Streckenverlauf vornehmen", sagte er.

"Das wird eine schwierige Geburt"

Allgemein begrüßte man die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, da eine der möglichen Strecken entlang der A5 verläuft, gab es aber auch Kritik. Bürgermeister Burkard wies daraufhin, dass der Lußhardtwald an der A5 schon stark geschrumpft sei. "Auch die Windanlagen sind noch nicht endgültig vom Tisch", sagte er. Burkard will daher vermeiden, dass noch mehr Kronauer Wald abgeholzt wird, der für die Klimabilanz und Naherholung wichtig sei.

Auf den Wald verwies auch St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger: Dort befindet sich nämlich das Wasserschutzgebiet, aus dem Trinkwasser für St. Leon-Rot, Mühlhausen, Malsch und Rauenberg gewonnen wird. Außerdem sind dort nicht nur zehn Windkraftanlagen geplant, sondern auch eine weitere Hochspannungsleitung. Mit Blick auf die Autobahnen schloss er, die Gemeinde sei bereits stark belastet. Er hätte gern konkrete Informationen vorliegen und Auskünfte eines Bahn-Vertreters in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, erklärte der Bürgermeister. Der Zeitplan der Bahn wirke "sehr sportlich", so Eger, und wenn man bedenke, dass am Projekt Rotterdam-Genua schon seit 25 Jahren gearbeitet werde, laute seine Befürchtung, dass "die sehr schnell ans Ziel wollen" – aber wie stehe es dann mit der nötigen Sorgfalt?

Auch Walldorf könnte betroffen sein, für eine konkrete Stellungnahme war es dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann und Stadtbaumeister Andreas Tisch aber zu früh: Noch habe man nichts Greifbares vorliegen. "Wir sind froh über alles, was von der Straße weg auf die Schiene kommt", erklärte Tisch. Man werde den Planungsprozess genau beobachten und sich gegebenenfalls äußern, aber noch stehe ja keine Trasse fest.

Einblicke in das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe gaben Projektleiter Stefan Geweke und Julia Weber, Referentin Kommunikation, im Gespräch mit der RNZ. Sie erinnerten an die Öffentlichkeitsbeteiligung im November 2020 und die Infoveranstaltungen seither, deren Ergebnisse einzusehen sind auf www.mannheim-karlsruhe.de .

"Wir müssen sauber arbeiten, sonst werden wir auf Null gesetzt." Stefan Geweke wehrte sich gegen Vorwürfe, das Projekt schreite zu schnell voran: "Die Zeiträume sind lang", es gebe "viele Zwischenschritte", schließlich sei das Verfahren "enorm komplex".

Neben Untersuchung und Planung durch Fachleute spiele die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle – und gestalte sich aufwendig, so Geweke: Zusätzlich zu intensiven Workshops "haben wir Sprechstunden angeboten". Er hob hervor, dass bis zum Planrechtsbeschluss in vielen Jahren Fragen gestellt oder Kritik geübten werden könne.

Nur gilt zu beachten, dass die Bahn selbst hier Akteurin ist, keine der entscheidungsbefugten Behörden, "wir sammeln Anregungen, aber eher informell", so Geweke: So sei man gewappnet für die offiziellen Beteiligungsverfahren. "Schließlich wollen wir eine genehmigungsfähige Planung haben."

Aber: "Das wird eine schwierige Geburt", macht Geweke deutlich, wie groß der Untersuchungsraum wirkt, wenn man ihn auf der notwendigen Detailebene betrachtet. Er selbst kennt die Region: "Ich habe mal in Nußloch gewohnt."

Man sei sich der "vielen Konfliktbereiche" bewusst, die den ersten "Grobkorridoren" für die neue Schienentrasse begegnen. Zwei neue Gleise wirken vielleicht nicht sonderlich raumgreifend, sind Geweke zufolge sogar schmaler als eine zweispurige Straße. Hinzu kommen aber Signalanlagen und sonstige Infrastruktur, je nach Umfeld eventuelle Lärmschutzmaßnahmen und anderes mehr.

Die sogenannte "Raumwiderstandsanalyse" zeigt auf, wo die Trassen am ehesten verlaufen könnten: in der Region überwiegend, aber nicht nur, entlang von Gleisen und Autobahnen – wo eben die Widerstände am kleinsten sein dürften.

In die höchste Widerstandsklasse werden beispielsweise Siedlungsbereiche eingeordnet, Biosphärenreservate oder Unesco-Weltkulturerbestätten. In der zweithöchsten Klasse sind unter anderem Natur- oder Waldschutzgebiete, in der dritten etwa schützenswerte Biotope, Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Die Planer haben Stefan Geweke zufolge daher selbstverständlich das Waldschutzgebiet "Schwetzinger Hardt" bei Walldorf, das Naturschutzgebiet "Hochholz-Kapellenbruch" zwischen Rauenberg, Wiesloch und St. Leon-Rot und das Vogelschutzgebiet Wagbachniederung bei Waghäusel berücksichtigt.

Das St. Leon-Roter Wasserschutzgebiet wird ebenfalls beachtet, so Geweke. Hierbei aber spielt die Unterteilung in engere und weitere Schutzzonen eine Rolle. Der Außenbereich (Zone III mit den wenigsten Verboten und Einschränkungen) reicht an die Autobahn A5 heran, hier sind beispielsweise auch Windkraftanlagen gestattet. Trotzdem bemüht die Bahn sich laut dem Projektleiter, diese Zone – und generell alle konfliktträchtigen Gebiete – nur am Rande, auf dem kürzesten Weg, zu durchschneiden.

Ebenso tauscht die Bahn sich mit Bund und Land aus. Ausbau von A6, A5 und Autobahnkreuz Walldorf sowie die potenzielle Erweiterung des Walldorfer Autobahnanschlusses fließen ebenso in die Planungen ein wie beispielsweise die geplante Umgehungsstraße für St. Leon.

Fertige Planung in drei Jahren?

Es sei sinnvoll und auch vorgeschrieben, mit anderen Projektträgern zusammenzuarbeiten, so Stefan Geweke: um Synergieeffekte auszuloten und die Belastung der Bürgerschaft durch die Baustellen klein zu halten.

Wo also soll Platz für weitere Schienen sein? Wenig überraschend stellt man sich diese Frage auch links des Rheins. Aber das Sankt-Florians-Prinzip kann die Bahn hier nicht gelten lassen: Alle Möglichkeiten müssten fair und nach klaren Regeln geprüft werden, "das ist die Herausforderung", betonte Geweke.

In diesem Jahr will die Bahn unter den etwa zehn Korridoren eine Auswahl der Varianten treffen, die ernsthaft in Betracht kommen. Eine genehmigungsfähige Planung dürfte in drei bis vier Jahren fertig sein, schätzt Geweke, "und bei so einem großen Projekt kann es durchaus länger dauern". Diese Planung sei dann "aber noch lange nicht endgültig" und man könne weiter Vorschläge machen oder Widerspruch einlegen.

Das Raumordnungsverfahren könnte – und das nur, wenn alles gut läuft – 2023 eingeleitet werden. Gemeint ist der große Abwägungsprozess, ob das Bahnprojekt mit der gegenwärtigen Nutzung und der gewünschten Entwicklung der betroffenen Gebiete vereinbar ist. Wann die weiteren Schritte bis hin zum ersten Baggerbiss erfolgen, wollte Stefan Geweke nicht einmal grob schätzen. "Das alles ist viel zu schwer vorherzusagen".

Aber wie gesagt: Man rede von langen Zeiträumen, betonte er. Es könne gar nicht im Interesse der Bahn liegen, anders als sorgfältig vorzugehen.