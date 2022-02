Von Timo Teufert und Tobias Törkott

Wiesloch. Elf Jahre lang war Christiane Staab Bürgermeisterin von Walldorf. Im März wurde die 53-jährige Juristin in den Landtag gewählt und hat dort ihre Schwerpunkte im Bereich Bildung und Landesentwicklung. Im RNZ-Interview spricht Staab über die Energiewende, bezahlbaren Wohnraum und warum die Deutschen sich vom Traum des Eigenheims verabschieden müssen.

Frau Staab, wie bewerten Sie selbst nach einem dreiviertel Jahr Ihre neue Arbeit, was hat sich im Gegensatz zum Bürgermeisteramt verändert?

Ich habe wieder Zeit, vertieft in Themen einzusteigen und mich in komplexe Themen einzuarbeiten. Ich bin Ausschussvorsitzende für Landesentwicklung und Wohnen. Damit kann ich mich nun intensiv befassen. Es klingt immer so einfach, dass wir Wohnraum schaffen müssen. Aber wenn es einfach wäre, hätten wir keinen Wohnungsmangel. Das war etwas, was ich in meiner Zeit als Bürgermeisterin gemerkt habe, dass wir in den Kommunen so viele Aufgaben haben, dass kaum noch Luft und Zeit bleibt, um in einzelne Themen tief einzusteigen. Es bleibt insgesamt zu wenig Zeit, um die großen Pfade für die Kommunen festzulegen. Wir bräuchten wieder mehr Luft in den Kommunen, um sich zu überlegen, wohin die Reise gehen soll.

Das ist ja ein guter Ansatz, aber ist das umsetzbar?

Nein, das bleibt auf der Strecke. Daher bauen die Rathäuser ja ihre alltäglichen Aufgaben ab, kümmern sich um die Müllentsorgung, sorgen dafür, dass die Schulen ausgestattet sind. Es gibt aber ganz viele hochkomplexe Themen. Wie gesagt: Wir müssten mehr Zeit haben, um dort tiefer einzusteigen. Wir werden zu Getriebenen. Viele Themen müssen aber durchdacht werden. Sie können aber nie allen alles recht machen. Bei vielen Menschen ist das Gespür verloren gegangen, dass alles immer zwei Seiten hat, alles hat Vor- und Nachteile. Egal, ob wir über Energieversorgung, eine Baumaßnahme oder soziale Gerechtigkeit sprechen. Ich will Dinge mit Leidenschaft tun, aber man muss dabei immer ans Ende denken.

Wie haben Sie sich eingelebt in Stuttgart?

Gut. Wir sind viele neue Abgeordnete in der Fraktion. Da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass auf unsere Meinung weniger gegeben wird. Mir wurde aber auch schon gesagt, dass ich keine Bürgermeisterin mehr bin. Das stimmt zwar, aber es ist gut, dass ich diesen Blick mitbringe und sage: Achtung Leute, das könnte die und die Folgen haben. Wir sind auch alle in den Koalitionsverhandlungen eingebunden gewesen, jeder hat in einer Arbeitsgruppe mitgewirkt. Wir wurden in die Ausschüsse verteilt, auch unter Berücksichtigung der Themen, die man gerne hätte. Das hat viel mit Wertschätzung zu tun. Das macht die Arbeit leicht und sehr befriedigend.

Wieso haben Sie sich für den Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport und den Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen entschieden?

Bildung ist ein Thema, das mich seit Jahrzehnten begleitet. Ich war als Stadträtin in Karlsruhe im Schulbeirat. Ich war auch im Gesamtelternbeirat der Kindergärten, ich war Landeselternbeiratsvorsitzende. Die vielen Erfahrungen, auch mit meinen eigenen vier Kindern, der letzten 20, 30 Jahre mit in die Gesetzgebung einfließen zu lassen, ist sehr erfüllend. Bei Landesentwicklung und Wohnen war klar, dass die Staab in diesen Ausschuss, mit dieser urkommunalen Aufgabe, rein geht.

Warum?

Wir müssen den Landesentwicklungsplan neu schreiben, der ist 20 Jahre alt. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich fundamental verändert, wie zum Beispiel das Thema Energiegewinnung, das wir seit dem Atomausstieg in den letzten 20 Jahren vollkommen verändert haben. Bei der Frage nach der Energiegewinnung und Rohstoffgewinnung muss man das Land und die Fläche anschauen. Wir sind sehr abhängig von anderen Staaten, wir haben aber auch eigene Ressourcen, wie Lithium und Kies. Mit Blick auf die Geothermie: Da müssen wir vorsichtig sein, aber auch hier können wir neue Wege gehen. Wir müssen als Landesentwicklung die Optionen aufzeigen – auch wo wir Räume für die Natur schaffen. Wir werden es nicht schaffen, an jeder Stelle der Natur 100 Prozent zu geben.

Woher soll die Energie denn am besten kommen?

Kohlekraft und Klimaschutz, das geht nicht. Wir brauchen aber die Kohlekraftwerke, um die Energiewende mit dem Atom-Aus herbeizuführen. Auch die Kommunen werden eine wichtige Rolle spielen.

Waren Atom- und Kohleausstieg Fehler?

Ich sage es ganz offen und glaube, dass wir an der ein oder anderen Stelle das Ende nicht bedacht haben.

Waren manche Entscheidungen also zu voreilig? War der Atomausstieg rückwirkend überstürzt?

Ich bin kein Freund von Atomenergie, weil ich das Entsorgungsproblem als nicht gelöst ansehe. Andererseits haben wir das bei vielen Themen nicht gelöst. Ich glaube, der Ausstieg war überstürzt, weil wir keine Antwort auf die Frage hatten, wo der Strom herkommen soll. Und diese Antwort haben wir noch immer nicht. Auch Strom aus Sonnen- oder Windenergie ist an Bedingungen geknüpft – nämlich, ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Ich weiß nicht, wie wir dies mit der Menge an Energie, die wir brauchen, unter einen Hut bringen.

War das Aus für die Kohle dann auch ein Fehler?

Nein. Besonders Braunkohle ist der klimaschädlichste aller Energieträger. Kohle geht gar nicht. Für mich ist tatsächlich eine Option, über Atomenergie nachzudenken, ich bedauere, dass mit dem Atom-Aus auch die Forschungskapazitäten zurückgefahren wurden. Man kann ja aussteigen und dennoch daran weiter forschen.

Man könnte aber auch im Bereich regenerative Energien forschen...

Das wird ja gemacht. Da wurden viele Prozesse in Gang gebracht. Das entbindet uns aber nicht von der Frage: Wie speichern wir Strom, um die Tage mit wenig Sonne oder Wind zu überbrücken? Meine größte Sorge ist, dass wir auf eine Lücke hinsteuern und dann abhängig von Ländern werden, von denen wir nicht so gerne abhängig sein wollen. Um den Energiehunger zu stillen, sind die Optionen aber relativ gering.

Sie haben das Thema Wohnraum angesprochen. Unsere Region ist nicht günstig, Bauplätze sind Mangelware: Gibt es Pläne für Wohnungen oder Bauplätze?

Die Regionalplanung hat geschaut, wie die Flächenverhältnisse der Kommunen sind, doch der Platz ist begrenzt. Viele Menschen haben immer noch im Kopf, dass sie dort, wo sie gerne wohnen möchten, auch wohnen können. Aber wir müssen ehrlich sein, dass nicht jeder das so umsetzen kann. Das betrifft die Münchner Innenstadt genauso wie beispielsweise die Feldrandlage Wieslochs. Wohnen ist immer ein Kompromiss. Jeder hat ein Recht darauf, gut leben und wohnen zu können, und das zu einem fairen Preis.

Finden Sie, dass unsere Region bezahlbar ist?

Das ist relativ, das ist wie auch beim Essen. Da hat Cem Özdemir eine Diskussion losgetreten. Wir müssen Lebensmittel teurer machen, hat er gesagt. Klar ist, manche Dinge haben ihren Preis und dafür muss man bereit sein, diesen zu bezahlen. Beim Wohnraum ist es ähnlich. Billig wohnen ist heute kaum noch möglich. Wir sind bei uns bei einem Preis von etwa 5500 Euro pro Quadratmeter, Gestehungskosten und Grundstück, wenn wir etwas bauen wollen. Dann kann man eine Wohnung nicht für 5,50 Euro den Quadratmeter mieten. Daher müssen wir schauen, wie wir den Menschen, deren Einkommen sich nicht an die Kostensteigerung angeglichen hat, helfen können, um Wohnraum zu bezahlen.

Ist das überhaupt machbar?

Im Rahmen der Wohnraumförderprogramme hat sich viel getan. Wir werden auch die Baukostensteigerung da mitaufnehmen, damit es auch für Investoren interessant wird. Das wird sich aber auch auf den Mietpreis niederschlagen.

Gibt es auch Ideen, damit Kommunen oder kommunale Gesellschaften dabei berücksichtigt werden?

Das wird das Thema des Strategie-Dialogs vom Staatsministerium. Hier wird mit unterschiedlichen Akteuren geschaut, wie Wohnen finanzierbar wird, sowohl für Mieter als auch Vermieter. Es wird nicht möglich sein, teuer zu bauen und billig zu vermieten. Auch Bestandsgebäude müssen berücksichtigt werden, oder auch Inklusion, Wohngruppen und generationenübergreifendes Wohnen. Es ist die Quadratur des Kreises, aber das ist unsere politische Aufgabe. Das geht nur mit Kompromissen.

Was heißt das genau?

Unsere Ansprüche ans Wohnen haben sich verändert. Was das Thema Einfamilienhaus angeht, sage ich ganz offen: Wenn wir weg wollen von der Flächenversiegelung – und das müssen wir – dann wird das Thema Einfamilienhaus künftig eine untergeordnete Rolle spielen, auch wenn das der Traum von vielen Menschen ist. Diesen Traum zu verwirklichen, wird aber in Deutschland mit begrenzten Flächen kaum möglich sein.

Wenn man bereits ein Einfamilienhaus besitzt, ist das doch schwer, denen zu vermitteln, die nachkommen. Heute geht es nicht mehr, weil früher alles vollgebaut haben. Das wird zu Enttäuschungen führen.

Das wird so sein. Wir sprechen zu wenig über Verzichtbereitschaft der Bevölkerung. Wir sind die Generation, die viel mitbekommen hat, denen es noch richtig gut geht. Kein Krieg, keine Entbehrungen, gute Bildung. Ich glaube, es ist nicht realistisch, zu glauben, dass das so bleibt. Wir müssen Abstriche machen, das geht vom Urlaubsflug bis zur Mobilität oder dem Wohnen. Das wird die nachkommende Generation härter treffen, als es uns getroffen hat. So Bilder, wie der Junggesellenabschied auf Mallorca oder zum Shoppen nach London, wird es nicht mehr geben.

Waren Sie mit Ihrem Junggesellinnenabschied auf Mallorca?

Nein. Aber es gab vor Corona solche Entwicklungen. Ich habe aber die Bilder im Kopf. Diese Leichtigkeit im Leben, ohne darüber nachzudenken, was passiert, wird es nicht mehr geben. Ich glaube, da werden wir alle stärker gefragt sein.

Wie schränken Sie sich ein?

Zum Beispiel bei Flugreisen. Ich habe auch noch nie einen Wäschetrockner gehabt, ich benutze keinen Föhn. Wir haben keine Tiefkühltruhe, sondern kaufen Lebensmittel so, wie wir sie verbrauchen, damit nichts vergammelt. Wir müssen die Menschen dafür sensibilisieren, was wir für Schätze vor Ort haben. Es muss ja nicht der Maracuja-Nektar sein, sondern man kann auch den Apfelsaft aus Walldorf trinken. Deshalb haben wir in Walldorf den Apfeltag etabliert. Bei allem, was man tut, sollte man kurz hinterfragen, ob es auch anders geht.