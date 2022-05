Wenn es nach dem Willen des Verkehrsclubs geht, würde die Buslinie 750 in Walldorf nur noch im Industriegebiet, an der Astoriahalle und der Drehscheibe halten. Foto: Pfeifer

Walldorf. (tt) Es ist schon absurd: Die neue Regiobuslinie 750 soll den Bahnhof Wiesloch/Walldorf schnell mit dem Bahnhof in Schwetzingen verbinden. Doch für die Fahrten vom S-Bahnhof bis zur Walldorfer Stadtgrenze braucht der Bus nach Angaben des Verkehrsclub Deutschland (VCD) genauso lange, wie von der Walldorfer Stadtgrenze bis zum Schwetzinger Schloss. Deshalb hat der VCD nun an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar geschrieben und fordert eine Streichung von Stopps an Haltstellen innerhalb der Stadt Walldorf.

"Das ist reine Kirchturmpolitik, denn in Schwetzingen hält der Bus nur drei Mal und zwei Mal in Oftersheim", ärgert sich Manfred Stindl, Schatzmeister des VCD Regionalverbandes Rhein-Neckar. In Walldorf hingegen halte der Bus acht Mal im Stadtgebiet. "An jeder Milchkanne", wie Stindl ergänzt. Das sei nicht im Sinne des Zuschussgebers, auch nicht im Sinne des Regiobus-Konzeptes und stehe im deutlichen Widerspruch zur angestrebten "schnellen Verbindung" von Knotenpunkten durch diese Linien. Denn die Busse sollen eigentlich abseits liegende Mittel- und Unterzentren an das Schienennetz anbinden sowie Lücken im Schienennetz zwischen benachbarten Ober- und Mittelzentren schließen. Von Wiesloch/Walldorf aus verkehren bereits Regiobusse nach Sinsheim mit sechs Zwischenstopps (davon zwei in Wiesloch) und Speyer mit acht Halten auf der Strecke (davon vier in Walldorf).

"Es ist nicht Aufgabe des Regiobusses, den innerstädtischen Verkehr zu übernehmen", erklärt Stindl. Zumal Walldorf gut von Buslinien erschlossen sei und es keinen Grund gebe, warum die Linie 750 an acht Haltestellen stoppen müsse. Dadurch werde der Bus, der seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 als Baustein des Mobilitätspaktes Walldorf-Wiesloch verkehre, ausgebremst.

Eigentlich müsste der Bus, wenn man konsequent die schnellste Strecke zwischen Bahnhof zu Bahnhof betrachtet, sogar "um Walldorf herum fahren", sagt Stindl. Er würde dann der B 291 folgen und über die L 723 fahren. "Allerdings gebe es entlang der heutigen Strecke auch wichtige Haltestellen von überörtlicher Bedeutung", so Stindl, weshalb die Streckenführung schon gerechtfertigt sei. Der VCD zählt dazu etwa die Stopps Astoriahalle wegen des Schulzentrums und die Drehscheibe als zentralen Umsteigepunkt. Auch die drei Haltestellen im Industriegebiet sollten wegen der Pendler weiter angefahren werden, die vor allem die Linie nutzen sollen.

Zur Optimierung und Beschleunigung der Linie 750 schlägt der Verkehrsclub vor, die Haltepunkte Rennbahnstraße, Nahversorgungszentrum und Walzrute entfallen zu lassen. "Die zum Wegfall vorgeschlagenen Haltestellen haben keine überörtliche Bedeutung. Eine gute innerörtliche Erschließung in Walldorf entlang der 750er Trasse wird bereits durch vier andere Buslinien (Linien 706, 708, 718, 721) gewährleistet", heißt es in dem Schreiben.

Außerdem soll an den übrigen Walldorfer Haltestellen, bis auf den Bahnhof, nur zum Ausstieg gehalten werden. Denn durch den kostenlosen Nahverkehr, den es seit 1. Januar in Walldorf gibt, müssen die Fahrgäste beim Fahrer ein 0-Euro-Ticket lösen, was viel Zeit koste. "Fällt dieser Binnenverkehr weg, würde man drei bis vier Minuten sparen", so Stindl. Die eingesparte Fahrzeit könnte man laut Verkehrsclub für einen zusätzlichen Halt auf der B 291 am Rande der Oftersheimer Hardtwaldsiedlung nutzen.

Man werde sich im Rathaus die VCD-Vorschläge anschauen, versprach Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler auf RNZ-Nachfrage. "Wir müssen erst einmal schauen, ob es Sinn macht", so Renschler, der das Schreiben ebenso erhalten hat wie das Landesverkehrsministerium, das die Regiobusse fünf Jahre lang mit 50 Prozent fördert. Für den VRN erklärte ein Sprecher: "Das Thema ist nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Es bedarf hier einer intensiven Abstimmung aller Beteiligten und wir sind bereits mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Land Baden-Württemberg in Kontakt."