Von Sophia Stoye

Walldorf. Die Coronazahlen schnellen in die Höhe und eine Schließung der Schulen scheint absehbar. Die Stadt Walldorf hat sich schon im Sommer darauf vorbereitet und Ende Juni, Anfang Juli dieses Jahres 2365 I-Pads angeschafft. Vorgesehen sind die insgesamt knapp eine Million Euro teuren Tabletcomputer für die fünf Walldorfer Schulen: Gymnasium, Theodor-Heuss-Realschule sowie Schiller-, Wald- und Sambugaschule. Dort soll weitgehend jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes I-Pad bekommen – auch, um die Digitalisierung voranzutreiben. An drei der Schulen wurden die Geräte bereits ausgegeben, an zweien warten die Geräte noch auf ihren Einsatz – während sich die Infektionslage weiter zuspitzt. Warum ist das so?

Vor allem die technische Einrichtung der Geräte nimmt viel Zeit in Anspruch, wie in den Gesprächen mit der Stadt, dem Gesamtelternbeirat und den Schulleitungen deutlich wird. "In Abstimmung zwischen den Schulen und der Stadt Walldorf als Schulträger gab und gibt es bei der Einrichtung verschiedene Konstellationen", informiert die Stadtverwaltung in einem schriftlichen Statement. Die Einrichtung der I-Pads werde zum Teil von einem externen Dienstleister, zum Teil von der städtischen EDV oder der Schule selbst übernommen. Die Ausgabe der Endgeräte obliege immer den Schulen.

"Der Aufwand, die 2365 Endgeräte und die zentrale Verwaltungssoftware im Hintergrund vorzubereiten, ist enorm", so die Stadt. Einen Großteil davon habe man erst auspacken, inventarisieren, personalisieren und mit den Einstellungen der jeweiligen Schulen "betanken" müssen. "Bei fünf Schulen ergeben sich fünf unterschiedliche Schul-Konfigurationen", heißt es weiter. Diese untergliederten sich nochmals weiter in einzelne Einstellungen, die je nach Klassenstufe und Alter unterschiedlich ausfallen.

Dass an zwei Schulen – konkret handelt es sich um die Waldschule und das Gymnasium Walldorf – noch immer keine I-Pads an die Schülerinnen und Schüler verteilt wurden, liege am "Nachsteuerungsbedarf". Dieser habe sich "aufgrund des extrem großen Projekts ganz selbstverständlich gezeigt", heißt es in der Stellungnahme. Von den über 2000 Endgeräten, die angeschafft wurden, sind 1050 für das Gymnasium und 330 für die Waldschule vorgesehen.

"Die Stadt und auch die Schulen sind nicht Schuld an der Verzögerung", so Lorenz Kachler, Rektor der Waldschule. Die Einrichtung der Endgeräte sei komplexer, als man als Außenstehender denke. "Die Firmen müssen tausende I-Pads bespielen, gerade in diesen Zeiten dauert das", so Kachler, der sich derzeit täglich mit dem Thema konfrontiert sieht. Gerald Kiefer, Schulleiter am Gymnasium Walldorf, wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht äußern, da "die letzten pädagogischen Entscheidungsfindungen (Einsatz der I-Pads) und organisatorischen Vorbereitungen (Ausgabe der I-Pads) laufen".

Während die Realschule die Einrichtung ihrer 800 I-Pads selbst in die Hand genommen hat, wurden die 15 Endgeräte an der Sambugaschule von der städtischen EDV eingerichtet. Die Bespielung der 170 I-Pads für die Schillerschule wurde von einem externen Dienstleister übernommen. Die Endgeräte selbst zu bespielen, wie an der Realschule, wäre an der Waldschule nicht möglich, wie Kachler erklärte: "Die Realschule hat ein anderes Profil. Dort haben die Schülerinnen und Schüler beim Bespielen geholfen und sie haben eine größere Schulverwaltung."

Neben der technischen Einrichtung der Geräte ist auch ein stabiles W-Lan-Netzwerk notwendig, um mit den I-Pads im Unterricht vollumfänglich arbeiten zu können. Nach Angaben von Yvonne Hornig, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, wurden die Endgeräte an der Realschule zwar schon lange vor den Herbstferien ausgegeben, die Internetverbindung ist aber noch ausbaufähig. Ihr zufolge liegt das aber nicht an der Schule: "Diese Prozesse dauern, bis alles in Gang kommt." Insgesamt finde sie es aber schade, wie unterschiedlich die Schulen die Ausgabe der I-Pads umsetzten, so Hornig: "Es ist eine große Spannweite, in der wir uns in Walldorf bewegen."

Auch am Gymnasium Walldorf, dem anderen Teil des Schulzentrums, hapert es am W-Lan: Zwar ist dort eine entsprechende Infrastruktur vorhanden, "jedoch war diese bisher nicht für die Aufnahme von über 1000 weiteren Geräten ausgelegt", so die Stadtverwaltung. Bisher verfügt das Gymnasium – wie auch andere Walldorfer Schulen – über ein paar I-Pads, die über eine kurze Zeitspanne ausgeliehen werden können und für den Einsatz im Unterricht gedacht sind.

Unmittelbar, nachdem die Beschaffung der I-Pads beschlossen wurde, habe man auch den Ausbau der W-Lan-Infrastruktur geplant und die entsprechende Hardware in Auftrag gegeben, informiert die Stadt. "Aber leider gestaltet sich die Beschaffung von IT-Equipment sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen für unsere Schulen durch die Pandemie weltweit sehr schwierig", heißt es in der Stellungnahme. Die Lieferung der Hardware für das Gymnasium stehe noch immer vollständig aus.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, das neue W-Lan-Netzwerk mit Ausgabe der Ipads zum Schuljahr 2021/2022 in Betrieb zu nehmen. Jetzt wird am Gymnasium momentan die Ausgabe ohne Zugriff auf das Wlan geplant, so die Stadt. Denn da am Gymnasium die 1050 neuen Endgeräte zunächst nur für die Nutzung zu Hause vorgesehen sind, sei der komplette Ausbau des "Schüler-W-Lans" keine Voraussetzung für die Ausgabe der I-Pads. "Projekte mit den neuen Schüler-I-Pads im Unterricht sind möglich", informiert die Stadtverwaltung. Geladen werden die Endgeräte entweder zu Hause oder, wenn sie in der Schule verbleiben, in einem entsprechenden Koffer. Vergisst ein Schüler oder eine Schülerin, das I-Pad aufzuladen, kann auf eines der Pool-Geräte zurückgegriffen werden, die in den Schulen vorhanden sind.

Sollten die Schulen coronabedingt geschlossen werden oder einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gehen müssen, könnten die I-Pads an den weiterführenden Schulen schon jetzt "jederzeit ausgegeben werden", so die Stadtverwaltung. "Das ist auch grundsätzlich im Bereich der Grundschulen möglich, bei denen im Normalfall die I-Pads in der Schule verbleiben", heißt es weiter. Waldschulleiter Kachler will die Endgeräte mindestens eine Woche vor den Weihnachtsferien verteilen. Dann werde man auch die entsprechenden Leihverträge an die Eltern ausgeben.

Was diesen Punkt angeht, kritisiert Hornig im Namen der Elternschaft vor allem einen Punkt: "Ich will als Mutter keinen Blanko-Vertrag unterschreiben, wo über mögliche Macken am I-Pad erst im Nachhinein gesprochen wird", so die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats. Auf ihre Kritik hin habe die Stadt versichert, dass man sich im Schadensfall kulant zeigen werde und sich die Eltern nicht sorgen müssten.

"Diese Einstellung ist aber auch schwierig", so Hornig weiter. Denn damit vermittele die Stadt den Eindruck, sowieso jeden Schaden zu übernehmen. Das fördere einen falschen Umgang mit den Geräten. Allerdings verweist die Stadt darauf, dass Schäden, die vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, nicht abgedeckt sind.