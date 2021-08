Von Sophia Stoye

Walldorf. Für Ortsfremde, die mit dem Auto nach Walldorf fahren, soll es in Zukunft strukturierter zugehen. Das will die Stadt mit einem analogen Parkleitsystem erreichen, wie der Gemeinderat vergangenen Dienstag nach einem FDP-Antrag einstimmig beschlossen hat. Parkhäuser und Tiefgaragen in der Innenstadt sollen nun mit Wegweisern und Hinweisschildern ausgewiesen werden.

Laut Beschlussvorlage will man so die zentralen Einrichtungen besser auffindbar und erreichbar machen. Auf Stellplätze an der Straße wolle man nicht noch mal aufmerksam machen, da diese bereits stark genutzt werden.

"Dies könnte vermehrt zu weiterem Parksuchverkehr auch in den ruhigeren Nebenstraßen führen", so die Verwaltung. Mit der gezielten Ausweisung der Parkhäuser will die Stadt genau das vermeiden und hofft auf einen ruhigeren Verkehr.

Laut Stadtbaumeister Andreas Tisch werden für das System etwa 30.000 Euro erforderlich. Insgesamt wurden sieben Routen ausgewählt, über die eine Führung zu den Parkmöglichkeiten erfolgen soll.

Lediglich zwei Parkhäuser werden auf einer Übersichtstafel in der Bahnhofsstraße angezeigt. Foto: Pfeifer

Die bisherige Ausschilderung der Parkmöglichkeiten folge keinem bestimmten Schema. Nur die Parkhäuser "Obere Grabenstraße" und "Drehscheibe" werden bereits über eine Übersichtstafel in der Bahnhofsstraße ausgewiesen. Die restlichen Tiefgaragen und Parkhäuser werden über Schilder in unmittelbarer Nähe gekennzeichnet.

"Im Vergleich zu anderen Städten sind die aktuell vorhandenen Informationen zu den Parkmöglichkeiten in Walldorf aus verkehrsplanerischer Sicht ,am unteren Rand’", so die Beschlussvorlage. Allerdings sei bei der Größe Walldorfs und dessen Einzugsgebiets davon auszugehen, dass die meisten Besucherinnen und Besucher der Stadt über die notwendigen Ortskenntnisse verfügen.

Für Ortsfremde wiederum ist die Struktur des Verkehrsnetzes wegen der vielen Zufahrtsmöglichkeiten unübersichtlich, so die Verwaltung: Man empfahl daher die Einführung eines entsprechenden Parkleitsystems.

Anzeigen, wie viele Stellplätze in den Parkhäusern oder Tiefgaragen noch zur Verfügung stehen (digitales System), wird es beim analogen Parkleitsystem aber nicht geben. Denn, wie in der Beschlussvorlage steht, könnte eine große Zahl an freien Parkplätzen "die Botschaft einer ausgestorbenen Stadt" vermitteln. Zudem scheitere es auch an der Umsetzung: Für digitale Schilder müssten an den Parkhäusern Schrankenanlagen installiert werden. Vor allem am Parkhaus Obere Grabenstraße sei das wegen der räumlichen Enge nicht möglich.

"Ist so ein Parkleitsystem notwendig? Absolut ja", meinte SPD-Rat Lorenz Kachler. Aber nicht nur im realen Leben: Wenn man im Internet nach Walldorfer Parkhäusern schaut, so Kachler, wird man kaum zu denen im Zentrum geführt. "Wir müssen darauf achten, dass unsere Parkhäuser auch im Netz auftauchen."

Entlastung und eine bessere Regulation des Parksuchverkehrs seien das Ziel, sagte Paula Glogowski. "Das ist also gut für Mensch und Umwelt", so die FDP-Rätin. "Es wird den Verkehr nicht verhindern", schilderte Mathias Pütz (CDU), "aber den Suchverkehr in den Nebenstraßen reduzieren", war er überzeugt. Der Schilderwald werde sich mit Sicherheit in Grenzen halten.

Auch wenn die Grünen keine "Autovertreterpartei" seien, wie Ratsmitglied Manfred Wolf sagte, erkenne die Fraktion an, dass die Auffindbarkeit der Parkhäuser in Walldorf verbesserungswürdig sei. Wolf betonte auch, dass seine Fraktion die Umgestaltung von Autostellplätzen zugunsten von Fahrradabstellanlagen unterstütze. Das Thema war auch ein Punkt im FDP-Antrag. Laut Beschlussvorlage wird das derzeit im Rahmen des Radverkehrskonzeptes überprüft.