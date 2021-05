Walldorf. (RNZ) Im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd herrscht derzeit Hochbetrieb. Die Bebauung des neuen Stadtquartiers hat nun, da die Stadt essenzielle Erschließungsarbeiten abgeschlossen hat, so richtig begonnen. In den letzten Woche waren schon bis zu 18 Kräne, ein wahrer Wald also, für die Neubauvorhaben der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner an der Arbeit. Nun schießen bereits erste Häuser in die Höhe.

Für die Stadt haben das Tiefbauamt und die beauftragten Unternehmen die Bauarbeiten im Gebiet bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Schon im November 2020 wurden Straßen und Wege fertiggestellt, sodass die Grundstücke zugänglich wurden. Danach erfolgten noch die Arbeiten im Südpark und an den beiden öffentlichen Plätzen. Mit den Pflanzungen der Bäume und Hecken werden im Frühjahr die öffentlichen Freiräume fertiggestellt.

Damit sind 109 Baugrundstücke mit Straßen, der Unterdruckentwässerung und der Medienversorgung erschlossen. Wenn sich das neue Quartier nach und nach mit Leben füllt, könnten hier künftig über 400 Menschen eine neue Heimat finden. Die Stadt Walldorf hat ihre Grundstücke schon alle nach Bewerberliste anhand der Vergabekriterien vergeben. Die meisten davon sind schon im Besitz der neuen Eigentümer. Auf diesen ehemals städtischen Grundstücken werden Passivhäuser entstehen. Die Gebäude im Quartier sollen gute, zukunftsfähige Energiestandards und möglichst auch Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern erhalten.

Versickerungseinrichtungen sorgen dafür, dass die Niederschläge dem Grundwasser zugutekommen und nicht abgeleitet werden. Über zwei Zufahrten von der Wieslocher Straße wird das Gebiet erreicht; Wohnstraßen erschließen dann die jeweiligen einzelnen Grundstücke.

Der Weg zum neuen Stadtquartier hatte einen längeren Planungsvorlauf. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte Ende 2016. Der Plan, der den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer sehr gut besuchten Informationsveranstaltung vorgestellt worden war, wurde im September 2017 beschlossen. Während die Straßenplanung noch erarbeitet wurde, fanden archäologische Untersuchungen statt, denn das Neubaugebiet schließt sich an den Bereich des auf Walldorfer Gemarkung befindlichen großen römischen Gutshofs, der sogenannten "kaiserlichen Domäne", an.

Dies war so interessant, dass letztlich auch flächenhafte archäologische Grabungen durchgeführt wurden. Der römische Bewässerungsgraben, der einst durch das Gebiet lief, war im Untergrund gut zu erkennen. Mehrere römische Artefakte konnten gefunden werden, wie auch Spuren der Besiedelung nach der römischen Zeit, die nun durch das Landesamt für Denkmalpflege dokumentiert sind. Nachdem die Archäologen ihre Arbeit beendet hatten, konnten im Frühjahr 2019 die Tiefbauarbeiten beginnen.

Die Straßen im Neubaugebiet tragen die Namen von Personen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben. Damit soll diesen Personen in besonderer Weise gedacht werden und sie sollen im Sprachgebrauch der Walldorfer Bevölkerung verankert werden.

Im Zug der Baumaßnahme wurden zwei begrünte Platzflächen an den Haupterschließungen erstellt. Diese sind sehr unterschiedlich. Der Platz an der Geschwister-Scholl-Straße zeigt sich mit einem kleinen begrünten Hügel. Ein öffentlicher Weg durchschneidet ihn und bietet im Süden einen geschützten Aufenthaltsbereich. Der Platz an der Bonhoeffer-Straße ist offener gestaltet und lädt mit verschiedenen Pflanzbeeten und Sitzmöglichkeiten zum Aufenthalt ein. Straßenbäume und Südpark sorgen für eine ergänzende Begrünung des neuen Quartiers. Ein Spielplatz im zentraler Lage wird noch folgen. Die Stadt hat hier über sieben Millionen Euro für die Erstellung der Gesamtanlagen für das Neubaugebiet in die Hand genommen.

Während der Baumaßnahmen zur Erschließung hatten sich Haubenlerchenpaare als Bodenbrüter für die neu geschaffenen Flächen interessiert. Das hatte die Tiefbauarbeiten etwas verzögert, dennoch gelang den geschützten Vögeln im letzten Jahr eine erfolgreiche Brut. Die Haubenlerche ist auch in diesem Jahr Walldorf-Süd weiterhin treu, sodass man diese geschützte Art im Brutzeitraum auch bei baulichen Aktivitäten besonders beachten und schützen muss.

Als erstes Bauvorhaben im Gebiet wurde letzten Sommer das "Haus am Kreisel" durch die Hopp-Stiftung fertiggestellt: Hier finden Walldorfer Tafel, Kleiderstube und die Plattform, die Begegnungs- und Beratungsstätte für Obdachlose, hervorragende Bedingungen. Mit dem zweiten Bauabschnitt wird der neue Stadtteil Walldorf-Süd nach Osten abgerundet und ergänzt. Nun steht nur noch der dritte Bauabschnitt, westlich der bestehenden Bebauung, zur Entwicklung der Wohnstadt an. Ein Aufstellungsbeschluss ist auch hier gefasst und erste planerische Überlegungen sind schon angestellt.