Der erste Abschnitt der Bauarbeiten an der Schwetzinger Straße ist laut der Stadt Walldorf fertiggestellt worden. Das wird nun am Wochenende mit einem Baustellenfest gefeiert. Foto: Helmut Pfeifer

Von Maria Stumpf

Walldorf. Bislang läuft alles nach Plan: Die Schwetzinger Straße – als eine der wichtigsten Straßen in Walldorf für die Verbindung ins nördliche Stadtgebiet – ist seit vergangenem September eine Baustelle. Aber der erste Bauabschnitt von der Friedrichstraße bis zur Steinstraße ist jetzt fertiggestellt worden.

Am kommenden Samstag, 14. Mai, wird das mit einem großen Baustellenfest gefeiert. Die Stadt und die beim Bau involvierten Unternehmen haben ein Programm für große und kleine Menschen auf die Beine gestellt.

"Die Straße war in großem Umfang sanierungsbedürftig. Ich bin sehr zufrieden über den Ablauf der ersten Bauarbeiten", sagt Stadtbaumeister Andreas Tisch. "Das Ergebnis ist auf jeden Fall eine Verbesserung für alle." Er gibt zu bedenken, dass man wegen der geringen Fahrbahnbreite – "von Haus zu Haus nur 11,60 Meter" – keinen großen Spielraum für grundlegende Veränderungen gehabt hätte, zumal auch der öffentliche Nahverkehr die Straße befahre. "Für einen Radweg zum Beispiel ist es dort einfach zu eng", fügt Tisch hinzu. Allerdings werde die Stadt die parallel verlaufende Kurpfalzstraße im Rahmen des Radverkehrskonzepts dann als Radstraße ausweisen. "Das wird eine der ersten Maßnahmen sein."

Neben umfangreichen Leitungsarbeiten im Erdreich für Wasser- und Stromversorgung der Anwohner wurden die Fahrbahn und Gehwege saniert und es gibt einige bauliche Neuerungen: Parkflächen für Autos sind jetzt separat markiert, die Fahrbahnen eingefasst und Querungen für Fußgänger wurden mit Leitsystem für Sehbehinderte und Absenkungen an Kreuzungen verbessert. Von den vorhandenen 18 Stellflächen für Autos sei nur eine einzige weggefallen, so Tisch. Die Bushaltestelle bleibt an ihrem ursprünglichen Ort. Für Radler gibt es Fahrradständer mit Bügel. Zehn Bäume mit viel Grün sollen noch im Herbst gepflanzt werden. Auch bei der Beleuchtung geht die Kommune nun mit der Zeit: helle Mastleuchten bringen Licht ins Dunkle.

Wie Bauamtsleiter Tisch betont, sind die Geschäfte und Häuser in der Straße zu Fuß immer erreichbar gewesen. Vor Ort gebe es ein Baustellenmanagement. Der zweite Bauabschnitt dann von der Steinstraße bis zur Hildastraße wird bis November folgen. Insgesamt sollen die Kosten für die Gesamtbaumaßnahme dann bei 1,74 Millionen Euro liegen.

"Aber jetzt wird erst mal gefeiert", freut er sich. Es gilt ganz allgemein das Motto: Wer kommt, ist willkommen. Los geht der Spaß am Samstag um 12 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Matthias Renschler. Die Stadt wird mit Unterstützung der Gastronomiebetriebe City Grill und Pfälzer Hof für Speisen und Getränke sorgen. Die Geschäfte vor Ort präsentieren ihr Warensortiment und es gibt ein Musikprogramm und einzelne Aktionen bis 16 Uhr mit Glücksrad, Bücherflohmarkt und einem Quiz. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz: Die "Spielzeugkiste" feiert an diesem Tag auch ihr zehnjähriges Jubiläum mit Kinderschminken, afrikanischem Haareflechten, Spielepromotion, Glücksrad und Waffeln sowie Leckereien. Außerdem locken Musikangebote, ein Malwettbewerb und Dosenwerfen.