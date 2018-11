Walldorf. (seb) Ein herzliches Willkommen bereiteten Schüler und Kollegium der Theodor-Heuss-Realschule Walldorf ihrem neuen Rektor: Nachdem Jens Albrecht bereits zehn Wochen im Amt war, wurde er jetzt offiziell ins Amt eingeführt. Die Feierstunde wurde von Lehrern und einer großen Schülerschar mit Tanz, Gesang und Kunstperformances umrahmt.

Vor allem war die Feier geprägt von Vorfreude: darauf, dass Jens Albrecht als mit 39 recht junger Rektor frischen Wind bringt und viele Jahre bleibt, auf lange Sicht also für Kontinuität sorgt. Schließlich sei er ja "belastbar", meinte Konrektor Thomas Lazarus in seiner Begrüßung. Das müsse er auch sein, führte er aus, ein Schulleiter müsse heute ein "moderner Tausendsassa" mit unzähligen Kompetenzen sein.

Ihrer Freude gab Bürgermeisterin Christiane Staab Ausdruck: Nachdem sie Gelegenheit hatte, Albrecht kennenzulernen, zeigte sie sich überzeugt, dass er "sehr gut zu uns passt". So habe der neue Rektor sich bei den Haushaltsberatungen als gut vorbereitet erwiesen und den Bedarf der Schule ganz konkret dargelegt. Die Bürgermeisterin lobte die Realschule, verschiedenen Herausforderungen habe sie sich stellen müssen - und die nächste stehe bereits an, die Einführung des Ganztagsbetriebs, nachdem er an den Walldorfer Grundschulen bereits üblich ist. Daher befinde sich auch "die Riesenbaustelle" direkt vor der Tür, so Staab mit Blick auf den Neubau der Mensa mit Ganztagsräumen und Sporthalle.

Grüße und Glückwünsche der Schulleiter-Kollegen überbrachte Jutta Stempfle-Stelzer in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführende Schulleiterin Walldorfs. Sie sicherte eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" zu. In diesem "komplexen, herausfordernden Beruf" stehe eine Aufgabe im Mittelpunkt: die Kinder und Jugendlichen "fit für die Zukunft" zu machen. In dieser "spannenden Zeit", inmitten der "digitalen Revolution", dürfe man trotz allem den Menschen nicht vergessen.

Ähnlich sah es Schulrat Heiko Mail vom Staatlichen Schulamt Mannheim, der betonte, dass "jede Schule anders" und "jeder Schüler einzigartig" sei. Da gelte es, den "individuellen Weg, der zu ihnen passt", zu finden, damit die Schüler ihre Begabungen erkennen und ihre Fähigkeiten entfalten könnten. Eine "hohe Sach-, Fach- und Sozialkompetenz" sei hierfür nötig, doch gewiss werde Albrecht eine "nachhaltige Qualitätsentwicklung" der Heuss-Realschule "sehr gut gelingen".

2005 absolvierte Jens Albrecht das erste Staatsexamen an der pädagogischen Hochschule Heidelberg, das zweite folgte 2007, das er "mit Auszeichnung" bestand, so Mail. Parallel habe Albrecht sich besondere Kenntnisse in Sachen Informationstechnologie und Multimedia erarbeitet. Nach sechs Jahren an der Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl war er ab 2013 stellvertretender Schulleiter und ab 2014 Rektor der Johannes-Kepler-Realschule Heidelberg. Die habe Albrecht, so der Schulrat, "mit viel Umsicht geleitet", die Schulleitung erweitert und nachhaltige Teamstrukturen etabliert.

Sehr dankbar für das Willkommen, die freundlichen Worte und die Präsente zeigte sich Jens Albrecht. Neben verschiedenen Wegbegleitern und seinem Vorgänger Helmut Hibschenberger, der ihn für die neue Aufgabe "gut vorbereitet" und eine reibungslose Amtsübergabe ermöglicht habe, dankte Albrecht vor allem seiner Familie, seiner Frau und den drei Kindern, für Verständnis und Unterstützung. Leiter, Lehrer, Erzieher, Manager, Krisenbewältiger und Innovator: Eine Vielzahl an Aufgaben warteten nun auf ihn. Doch zeigte Albrecht sich zuversichtlich: Dank der "tollen Schulgemeinschaft", dem "engagierten Kollegium" sowie den vielen Unterstützern und Partnern, die die Heuss-Realschule bereits habe, sah er sich gewappnet.

Jens Albrecht sah sich als neuer "Spielertrainer" der Realschule, der nicht einfach von oben herab Befehle gebe, sondern "Teil der Mannschaft" sei, Impulse gebe, aber auch aufnehme und zurückstehe, "wenn es einer besser kann". Von zentraler Bedeutung sei für ihn, alle einzubinden, "damit sie eine gute Schule bleibt", Lernen Freude bereite, Leistungsbereitschaft sich auszahle und das Pauken auch zielführend und gewinnbringend für die Schüler sei. Albrecht schloss: "Ich freue mich sehr auf die vor mir liegende Aufgabe."