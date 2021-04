Von Timo Teufert

Walldorf. Die ehemalige Walldorfer Bürgermeisterin und neue CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab wegen Corona ohne Abschied nach Stuttgart ziehen lassen, das kam für die Stadt Walldorf nicht in Frage. So organisierte man am Freitag in kleinem Rahmen eine würdige Abschiedsveranstaltung in der Astoria-Halle. Unter strengen Hygieneauflagen konnten sich Gemeinderäte, Bürgermeisterkollegen und Weggefährten von Staab verabschieden.

"Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass wir im Rathaus ihre zweite Amtseinführung gefeiert haben. Kaum einer hätte gedacht, dass wir uns schon zwei Jahre später gemeinsam von Ihnen verabschieden", sagte der Erste Beigeordnete der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, in seiner Ansprache. Zehn Jahre lang war Staab Bürgermeisterin der 16.000-Einwohner-Stadt, die sich in dieser Zeit in vielen Bereichen weiterentwickelt habe. Dabei "lag Ihnen der Bildungs- und Betreuungsbereich immer besonders am Herzen", so Steinmann. Neben unzähligen Bauprojekten im Schul- und Kindergartenbereich habe man in den Schulen auch auf den Ganztagesbetrieb umgestellt.

Bilder eines Jahrzehnts: Die ehemaligen Mitarbeiter von Christiane Staab hatten einen bunten Bilderbogen ihrer Amtszeit zusammengestellt – von der Einweihung des Notarztstandortes über Ehrungen bis zum Bundespräsidenten-Besuch. Fotos: Helmut Pfeifer

Staab habe das Amt der Bürgermeisterin in einer Art und Weise interpretiert, die Steinmann so vorher nicht kannte: "Mütterlich, kaum hierarchisch und politisch." Mütterlich, weil sie sich stets auch um die privaten Belange ihrer Mitarbeiter gekümmert habe. "Sie haben eine Kultur des Zuhörens und das Gefühl des ,In-den-Arm-genommen-Seins' geprägt." Kaum hierarchisch, weil sie mit Anordnungen und Anweisungen sehr sparsam umgegangen sei: "Vielmehr haben Sie auf die Kraft ihres Wortes und ihrer Argumente gesetzt und die Mitarbeiter im Gespräch zu überzeugen versucht." Für Steinmann sei das Amt des Bürgermeisters immer ein Verwaltungsamt gewesen, doch Staab habe von Anfang an eine landespolitische Dimension gesehen und sich in den kommunalen Spitzenverbänden eingebracht und den direkten Weg zu den Ministerien nicht gescheut. "Wenn es darum ging, die Politik in Stuttgart und die aus ihrer Sicht fehlenden oder falschen Entscheidungen zu bewerten, dann sind Sie so richtig zur Hochform aufgelaufen", erinnerte sich der Erste Beigeordnete.

Staab sei eine Frau, die die Dinge dynamisch angehe und auch nicht nachlasse, erklärte Landrat Stefan Dallinger. "Du bist eine Ermöglicherin, Du suchst Chancen und Wege, wie man Dinge umsetzen kann." Als Beispiel nannte er dafür die Innowerft: Lange habe man zusammen gekämpft, damit die Stadt Gesellschafter des Gründungszentrums werden konnte. Er habe Staab aber nicht nur als Ermöglicherin kennengelernt, sondern auch als Löwin, die für ihre Themen gekämpft habe: "Immer wenn es um Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit oder Zugang zu Bildung ging, war es schon teilweise heftig bei den Diskussionen", erinnert sich der Landrat. Dazu habe Staab immer den Menschen im Blick behalten und sei an den Themen der Menschen dran gewesen.

Timo Jouko Herrmann sorgte für die musikalische Umrahmung der Abschiedsfeier von Christiane Staab. Fotos: Helmut Pfeifer

Für ihr neues Amt als Landtagsabgeordnete schreibe er ihr den Ausspruch von Tip O’Neill, dem ehemaligen Sprecher des US-Repräsentantenhauses ins Stammbuch: "All politics is local" – alle Politik ist lokal. "Denn hier vor Ort werden Projekte umgesetzt, initiiert und hier spürt man dann tatsächlich auch, was aus Brüssel, Berlin und Stuttgart vorgegeben wird", so Dallinger. Deshalb sei es gut, dass insbesondere in Stuttgart eine starke kommunalpolitische Verankerung bei den Abgeordneten da sei.

Wilfried Weisbrod sprach als dienstältester Gemeinderat für das Gremium. Er hatte 2011 gegen Staab kandidiert und sie am 4. März 2011 auf ihr neues Amt verpflichtet:"So schließt sich heute auch ein Kreis", sagte Weisbrod. Im Namen seiner Kollegen wünschte er Staab viel Glück, Standvermögen, Freude im Amt und Erfolg. "Es hat im Gemeinderat manchmal geknirscht, gerumpelt und geruckelt, sicher auch mal gepoltert, aber am Ende blieb es dann immer relativ einmütig", blickte Weisbrod zurück.

Als echten Gewinn für den Bürgermeistersprengel bezeichnete Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann seine ehemalige Kollegin und erinnerte an die zahlreichen Verflechtungen zwischen den beiden Gemeinden und die vielen Projekte, die man gemeinsam angegangen sei. Staab habe stets gut informiert konstruktive Beiträge zu den Themen einfließen lassen. "Wir freuen uns, mit Dir eine Fürsprecherin der Kommunen im Landesparlament zu haben und sind uns sehr gewiss, dass Du diese neue Aufgabe mit Engagement und der Dir eigenen Hartnäckigkeit verfolgen wirst."

Staab bedankte sich in ihren Dankesworten tief bewegt für die Abschiedsfeier. "Der Abschied bringt Wehmut, aber auch viel Freude auf die bevorstehende Arbeit", so die Abgeordnete. Ihr Abschied sei kein Abschied im eigentlichen Sinne: "Ich bleibe als Kreisrätin, als Abgeordnete, als Christiane Staab, als Familie Staab in Walldorf." Sie habe eine unheimlich erfüllende Amtszeit mit unheimlich erfüllenden Begegnungen gehabt, betonte Staab. Als Abgeordnete werde sie die Menschen in der Region weiterhin begleiten – eben nur von anderer Stelle aus.