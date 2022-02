75 Prozent der Gebäude in der Walldorfer Wohnstadt sind über Freileitungen auf den Dächern an das Stromnetz angeschlossen. Dessen Dimensionierung ist allerdings in Hinblick auf immer mehr Elektrofahrzeuge, die an den Häusern geladen werden, zu schwach. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Mit der derzeitigen Infrastruktur kann die Verkehrswende in der Walldorfer Wohnstadt nicht gelingen: Weil 75 Prozent der Wohnbebauung nur über Freileitungen mit Strom versorgt werden, ist es heute für die Stadtwerke nicht möglich, allen Wünschen nach Ladestationen für Elektroautos nachzukommen. Das Netz ist in seiner Dimensionierung zu schwach, um den Leistungsbedarf zu gewährleisten. Deshalb sollen die Dachständer zurückgebaut und Erdkabel verlegt werden. 2018 wurden die Kosten für dieses Projekt, das zwischen fünf und sieben Jahren dauern wird, auf 9,55 Millionen Euro geschätzt. Im dritten Quartal dieses Jahres soll mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden.

"Aufgrund der Größe des Bereichs mit Freileitungen haben wir das betroffene Gebiet in 15 Cluster eingeteilt, die wir nach und nach abarbeiten werden", erklärte Peter Zartmann, Abteilungsleiter Strom bei den Stadtwerken Walldorf, kürzlich im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr. Der erste Bauabschnitt umfasst das Quartier zwischen den Straßen Am Fischgrund, Albert-Schweitzer-Straße, Talstraße und Hubstraße sowie nördlich der Nußlocher Straße, begrenzt im Westen von "Neuer Heimat" und Ziegelstraße und im Norden vom Gelände der Waldschule. 2023 soll dann das Areal zwischen den Straßen Am Waldschwimmbad, Heidelberger Straße, Bleichstraße und Schwetzinger Straße und zwischen Hubstraße, Talstraße und Heidelberger Straße sowie zwischen Eichenweg, Schwetzinger Straße, Rennbahnstraße, Dannheckerstraße, Rockenauerpfad und Kurpfalzstraße angegangen werden.

"Wir haben immer mehr Nachfragen nach Elektromobilität, gerade in den Wohngebieten", berichtete Zartmann. Vor allem im Bereich der Einfamilienhausbebauung im nördlichen Walldorf zeige sich eine starke Häufung von Anschlussanfragen und installierten Wallboxen für das Laden von Elektrofahrzeugen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. "Die Dachständeranschlüsse sind häufig nicht ausreichend dimensioniert, um das Laden mit elf oder gar 22 Kilowatt zu ermöglichen, insbesondere, wenn in einem Straßenzug mehrere Wallboxen benötigt werden", heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Hinzu komme, dass Dachständer nach einem Gutachten teilweise wegen Korrosionsschäden ersetzt und in bestimmten Bereichen Kabel zeitnah ausgetauscht werden müssen, weil der Ausfall drohe, so Zartmann. Außerdem machten gedämmte Fassaden und Dächer bei modernisierten Häusern mit ausgebauten Dachgeschossen die Führung der Stromversorgung immer schwieriger. Auch will man zukünftig vermeiden, dass Netzführungen über private Grundstücke verlaufen.

Um den Anforderungen der Elektromobilität gerecht zu werden, wird "der Neuaufbau des erdverlegten Niederspannungs-Netzes mit hohen Leistungsreserven erfolgen", heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. In der Planung wurde dabei mit sieben Kilowatt gleichzeitiger Anschlusslast je Stromanschluss eine sehr hohe Prämisse in den Planungen festgelegt. "Üblich werden eher 3,5 Kilowatt angenommen", so die Verwaltung. Viele Netzbetreiber erhöhten diesen Wert angesichts des Leistungszuwachses der Elektromobilität auf fünf Kilowatt.

Mit dem Ausbau des Stromnetzes in der Erde wollen die Stadtwerke auch die Glasfasererschließung vorantreiben, alle Gebäude mit dem neuen Strom-Hausanschluss sollen auch einen Glasfaseranschluss erhalten. "Durch die synergetische Mitverlegung kann somit der kostengünstige und flächendeckende Ausbau weiter vorangetrieben werden", erklärte die Stadtverwaltung.

Insgesamt müssen für das neue Erd-Netz 34 Kilometer neue Kabeltrasse verlegt, 105 Kabelverteiler gesetzt und 1200 neue Hausanschlüsse installiert werden. Doch mit dem Hausanschluss allein ist es nicht getan: "Wenn wir die Kabel in die Häuser reinbringen, heißt es aber nicht sofort, dass wir die Freileitungen von den Dächern entfernen können", so Zartmann. Denn weil die Einspeisung bislang über die Dächer erfolgte, sind auch die notwendigen technischen Einrichtungen meist unter dem Dach. Deshalb muss ein sogenannter Umschluss stattfinden, also eine Anbindung der technischen Einrichtungen an den neuen Hausanschluss im Keller. Im Gegensatz zum neuen Hausanschluss, dessen Kosten die Stadtwerke tragen, müssen die Kosten für den Umschluss aber von den Hauseigentümern getragen werden.

Info: Weitere Infos für Hauseigentümer und zum Projekt gibt es im Internet unter www.wir-schliessen-uns-an.de.