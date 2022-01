Von Timo Teufert und Tobias Törkott

Wiesloch. Vom Rathausbüro in den Landtag: Christiane Staab hat diesen Weg 2021 eingeschlagen. Die ehemalige Bürgermeisterin Walldorfs sitzt seit Mai im Parlament in Stuttgart. Im RNZ-Interview spricht die vierfache Mutter auch darüber, wie es für sie persönlich ist, wenn ihre jüngste Tochter während der Pandemie in die Schule geht. Außerdem bezieht sie Stellung zu den "Spaziergängen" in der Region und den Umgang mit den Medien.

Frau Staab, die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff. Was halten Sie als Bildungspolitikerin davon, dass die Schule nach den Weihnachtsferien normal losgegangen ist?

Als Mutter hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass man nicht am ersten Schultag alle Kinder – ähnlich der Regelung vor Weihnachten – in die Schulen holt. Vielleicht hätte man da mit halber Kraft vorangehen können, mal als Mama gesprochen. Die Kinder und Jugendlichen gehen aber generell gut und sehr vernünftig mit den Verhaltensregeln um.

Warum schafft man es in zwei Corona-Jahren nicht, sich in den Ministerrunden früher zu treffen, um der Ebene, die letztlich ausführen muss, mehr Zeit zu verschaffen? Sie waren als Walldorfer Bürgermeisterin ja direkt betroffen.

Ihre Frage ist berechtigt. Als Bürgermeisterin saß ich wie alle meine Kollegen oftmals fluchend vor dem Rechner und habe darauf gewartet, wann denn jetzt die Meldung seitens des Landes kommt. Es ist natürlich nicht gut, wenn alle am Wochenende das aufarbeiten müssen und versuchen, es schnellstmöglich umzusetzen.

Haben Sie seit Ihrer Zeit im Landtag mehr Verständnisse für die Abläufe?

Als Landtagsabgeordnete habe ich in einige Bereiche einen besseren Einblick bekommen. Der Blickwinkel verändert sich und dadurch entwickelt sich auch ein Verständnis für viele, teilweise komplizierte Abläufe. Grundsätzlich ist es wichtig, zu versuchen, einen Sachverhalt auch aus der Sicht von anderen zu sehen, alle Seiten zu beleuchten und wahrzunehmen.

Sie sind auch Mitglied des Landesrundfunkbeirates. Wie muss man sich die Arbeit da vorstellen?

Die Aufgabe von Rundfunkbeiräten ist es, bezüglich der Gestaltung der Landesprogramme zu beraten. Ich kenne diese Tätigkeit, von 2005 bis 2010 gehörte ich in meiner damaligen Funktion als Landeselternbeiratsvorsitzende dem SWR-Rundfunkrat bereits an. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nach wie vor von großer Bedeutung. Wir brauchen einen freien Journalismus, der verlässliche Informationen liefert. Aktuell sind gerade mit Blick auf die Coronapandemie so viele Falschinformationen unterwegs. Manche unkritische Haltungen sind darauf zurückzuführen.

Für manche ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber der Staatsfunk. Wie erreicht man diese Leute? Kriegt man diese Menschen?

Auch wenn das nicht der Realität entspricht, so glauben das dennoch manche Menschen. Fakten werden ignoriert, eigene Wahrheiten gebastelt und via Internet weltweit verbreitet. Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man diese Menschen erreichen kann. Dennoch sollte man dies durch belegbare und nachvollziehbare Daten versuchen und Tatsachen durch eine objektive Berichterstattung untermauern. Ob im Journalismus oder in der Politik: Vertrauen ist hier die entscheidende Basis.

Dieses Phänomen gibt es auch bei den "Spaziergängern". Auch hier ist es schwierig, die Teilnehmer zu überzeugen, oder?

Ich setze immer auf den Dialog. Von daher werde ich auch an einem "Spaziergang" teilnehmen und völlig unvoreingenommen versuchen, mit Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, denn die Beweggründe sind da sicherlich ganz unterschiedlich. Ob ich einen Teilnehmer davon überzeugen kann, sich impfen zu lassen, das weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht denkt der eine oder andere im Anschluss dann nochmals darüber nach. Ich werde meinen Standpunkt auf jeden Fall deutlich artikulieren. Man muss auch den Mut haben, Klartext zu sprechen.

Was meinen Sie genau?

Ich vermisse, dass auch einmal deutlich gesagt wird: Das ist die Meinung der Mehrheit, so wird es gemacht. Viele verstecken sich hinter wachsweichen Formulierungen. Aber: Wer sich in der Politik engagiert, der sollte auch in der Lage sein, unangenehme Punkte anzusprechen und entsprechend notwendige Maßnahmen auch durchzusetzen. Viele Politiker scheuen davor zurück, da sie Angst haben, dass im Internet ein Shit-Storm über sie hereinbricht.

Haben Sie Angst davor?

Nein. Bei den Montagsdemonstrationen kamen auch schon entsprechende Botschaften, aber eine schlimme Drohung war noch nicht dabei. In meinem ehemaligen Amt als Bürgermeisterin habe ich auch anonyme Briefe erhalten. Hier muss man abwägen, wie ernst man das nimmt, ob man ein Schreiben an die Polizei weiterleitet oder direkt in den Papierkorb wirft.