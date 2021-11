Wo könnten auf St. Leon-Roter Gemarkung neue Bahngleise für den Güterverkehr verlaufen? Drei mögliche Streckenverläufe werden gegenwärtig untersucht, westlich dicht an St. Leon (im Bildvordergrund) vorbei, östlich am Roter Ortsrand oder mitten durch die Doppelgemeinde, entlang der A 5? Sogar eine Tunnel-Lösung ist im Spiel. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Ungläubig und fassungslos zeigte sich St. Leon-Rots Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die Deutsche Bahn untersucht auf der Gemeindegemarkung mögliche Trassen für zwei Bahngleise zwischen Mannheim und Karlsruhe. Der aktuelle Planungsstand ebenso wie das generelle Vorgehen stießen auf heftige Kritik.

Wo überhaupt zwei Gleise Platz finden sollen, die voraussichtlich eine um die 20 Meter breite Schneise in Anspruch nehmen werden, überstieg die Vorstellungskraft der Ratsmitglieder – und das erst recht, nachdem Projektleiter Stefan Geweke von der DB Netz AG, die für die Schienen zuständige Tochterfirma der Bahn, dazu eine Grafik gezeigt hatte.

Eingangs hatten Sascha Rachow, St. Leon-Rots Beauftragter für Klimaschutz, Energie und Mobilität, und Stefan Geweke die Hintergründe erläutert. Deutschland hat sich 1996 in internationalen Verträgen zum Ausbau der Schienen verpflichtet: Nordsee und Mittelmeer, starke Wirtschaftsräume um Rotterdam und Genua, sollen besser miteinander verbunden werden. Die Strecke Mannheim-Karlsruhe stellt quasi einen Lückenschluss im Personenfern- und Güterverkehr dar.

Wie der DB-Netz-Vertreter deutlich machte, gibt es nicht nur in der Region um St. Leon-Rot, sondern auch westlich des Rheins verschiedene sogenannte "Raumwiderstände". Dazu zählen beispielsweise Siedlungsbereiche, Biosphärenreservate oder Unesco-Weltkulturerbestätten: Die gilt es komplett zu vermeiden.

In der zweithöchsten Widerstandsklasse sind unter anderem Natur- oder Waldschutzgebiete, in der dritten etwa schützenswerte Biotope sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Prinzipiell wird etwa das St. Leon-Roter Wasserschutzgebiet beachtet, doch während ein Brunnen weiträumig umgangen werden müsste, wären Baumaßnahmen in den weiteren Schutzzonen nicht ausgeschlossen.

Vieles ist noch unklar

Für die Bahn ergibt es Sinn, neue Gleise entlang bestehender Infrastruktur wie Schienen und Autobahnen zu schaffen. Stefan Geweke räumte ein, dass es zwischen St. Leon und Rot eng zugehe – dass kaum vorstellbar sei, im Ort an der A5 Platz für eine 20 Meter breite Trasse zu schaffen, schließlich reichen beidseitig Gewerbe- und Wohngebiete dicht an die Autobahn heran.

Demnächst starteten Gespräche mit der Autobahngesellschaft des Bundes, die Anfang 2021 Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen übernommen hat. Noch sei gar nicht klar, welcher Abstand zwischen Gleisen und Autobahnen einzuhalten sei, so Geweke, daher sei der Platzbedarf neuer Gleise in der Gemeindemitte noch offen. Momentan jedenfalls werde sogar ein Tunnel geprüft, der unterhalb der Gemeindemitte an der A5 verlaufen könnte, erklärte Geweke. Da spielten aber die Kosten eine Rolle: Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bahnstrecke müsse diese klar überwiegen.

Eine weitere Trasse könnte östlich von Rot verlaufen, wobei dort ein "Vorranggebiet für Natur- und Landschaftspflege" berührt würde, so Geweke. Erst kürzlich neu hinzugekommen ist der Gedanke einer Gleisstrecke westlich von St. Leon, die aber eventuell Reilinger Aussiedlerhöfe tangieren könnte.

Der Schutz des Menschen etwa vor Lärm und Erschütterung sowie Natur- und Umweltschutz seien sehr wichtig, betonte der DB-Netz-Vertreter. Man sei in einem sehr frühen Planungsstadium, es dürfte noch mehrere Jahre dauern, bis ein Genehmigungsverfahren in Gang komme – und die ganze Zeit über habe St. Leon-Rot die Möglichkeit, den Prozess zu begleiten und Kritik zu üben.

Auf die Gemeinde kommt viel zu

Ein "spannendes Jahrzehnt" komme auf St. Leon-Rot zu, meinte Udo Back (CDU) mit einigem Fatalismus. Er hob die Belastung hervor, unter der die Gemeinde jetzt schon stehe: zuvorderst durch die beiden Autobahnen, auf denen jeweils über 100.000 Fahrzeuge am Tag unterwegs sind. An beiden gab es in den letzten Jahren und wird es künftig umfassende Bauarbeiten geben, so soll das Autobahnkreuz ausgebaut werden, wie Back erinnerte. Im Lußhardtwald, im Wasserschutzgebiet, aus dem Trinkwasser für St. Leon-Rot, Mühlhausen, Malsch und Rauenberg gewonnen wird, sind zehn Windkraftanlagen und überdies neue Hochspannungsleitungen geplant, so Back, der Kronauer Baggersee soll zudem in Richtung Rot erweitert werden.

"Entsetzt" war Carsten Kamuf (CDU), die Pläne der Bahn seien "völlig absurd", meinte er und erhielt Beifall: "nur Lärm und Mehrbelastung für uns". Michael Herling (FDP) gab ihm Recht: Da entstehe eine "besonders schwierige Situation". Es sei schwer erträglich, dass "unsere schöne Gemeinde derart von der Bahn durchschnitten wird". Unglauben nicht nur bei Herling rief die Antwort auf die Frage nach Mindestabständen der Gleise zur Wohnbebauung hervor: Zur Distanz gebe es keine Regelung, hieß es, nur zum Lärmschutz. "Eine große Belastung" sah auch Tobias Rehorst (Freie Wähler) in neuen Bahngleisen durch die Gemeinde, auch wenn er insgesamt die Sinnhaftigkeit der Strecke Genua-Rotterdam einsehe. Er fand unbegreiflich, dass die Planungen für Autobahnen und Schienen völlig unabhängig voneinander verlaufen.

Daran entzündete sich auch die Kritik der Grünen-Rätin Marina Krenzke. Seit dem Anstoß des Bahnprojekts seien über 25 Jahren vergangen. Warum habe man erst jetzt mit den Planungen für die Gleise angefangen? Warum habe man erst in Zukunft die nötigen Abstimmungen zwischen Bahn und Autobahn vor? Hätte man nicht besser vor der Sanierung der A5 auch an die Gleise gedacht?

Krenzke rief ins Gedächtnis: 2015 widmete sich St. Leon-Rot intensiv der Frage, ob die Autobahn aus Lärmschutzgründen nicht eingehaust oder in einen Tunnel verlegt werden könnte, was das Regierungspräsidium Karlsruhe als enorm teuer ausgeschlossen hatte. Und jetzt plane die Bahn einen Tunnel?

Wäre man rechtzeitig diese großen Infrastrukturmaßnahmen angegangen, das sagten Krenzke und Rehorst übereinstimmend, wäre sicher eine verträglichere Gesamt-Planung für Autobahnen, Kreuz Walldorf und die neuen Gleise herausgekommen.

Wolfgang Werner (SPD) meinte, für diese Bahnstrecke seien die Alpen erfolgreich durchtunnelt worden, das müsste auch in St. Leon-Rot gemacht werden. Die aktuell angedachten Trassen seien nicht akzeptabel, Werner attestierte den Planern "schlechte Arbeit". Nicht nur Biotope, Wald und Felder würden durchschnitten, sondern auch künftige Baugebiete.

"Ortskenntnis fehlt vollkommen"

Rouven Dittmann (Junge Liste) fragte sich, ob diese Planung ernst gemeint sein könne: Gleise so nah an den Häusern, durch den Golfplatz, den St. Leoner See, mitten durch den Ort? "Was ist mit dem Schutzgut Mensch?" Bei diesen Planungen fehle "die Ortskenntnis vollkommen". Siegfried Köck (Freie Wähler) erklärte, die Bahn müsse sich "auf erheblichen Widerstand" auch aus der Bürgerschaft gefasst machen.

Mit den Kosten zu argumentieren, hielt Roland Hecker (FDP) für nicht hinnehmbar. Auch er verwies auf die Belastung, unter der St. Leon-Rot bereits stehe. Zusätzlich diese Gleise, das wäre eine massive Einschränkung der Lebensqualität, "das zerstört unsere Gemeinde".

So fühlte auch Theo Vetter (Freie Wähler): Autobahnen, Landesstraßen und Gleise schränkten St. Leon-Rot bereits ein, "mit diesen Gleisen wäre der Käfig komplett zu". Damit wäre das Wachstum der Gemeinde durch neue Baugebiete effektiv gestoppt.

Als die Kostenfrage ins Spiel gebracht wurde, wunderte sich auch Bürgermeister Alexander Eger. Er fragte zudem, warum der St. Leoner See in den Grafiken und Plänen der Bahn überhaupt nicht auftauche: Was sei da geplant? Müsse eine "Erholungsanlage von überregionaler Bedeutung" den Gleisen weichen? Sie habe Siedlungscharakter, so Eger, schließlich gebe es dort fast 1000 Campingplätze, Miethäuser und mehr.

Es gab Dank für die Auskünfte von DB Netz, es wurde aber auch deutlich, dass St. Leon-Rot die Gelegenheit, weiter Kritik zu üben, bestimmt nutzen wird.

