Von Timo Teufert

Stuttgart/Wiesloch. Rund 30.000 Menschen pendeln Tag für Tag zu den Unternehmen, die ihren Sitz im Doppelzentrum Wiesloch/Walldorf haben. Die Folge sind lange Staus und erhebliche Wartezeiten. Diesem Problem wollen die Städte Wiesloch und Walldorf zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis und mehreren Unternehmen begegnen und alternative Mobilitätsformen für Pendler in einem Reallabor testen. Mit dieser Idee hatten sich die Projektpartner im November 2020 beim Verband Region Rhein-Neckar für den landesweiten Regiowin-2030-Wettbewerb beworben.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) verlas am Mittwoch in Stuttgart die Urkunde für die Metropolregion Rhein-Neckar: Neben dem Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität ist auch das Mannheimer Innovationszentrum Green Tech mit dabei. Foto: tt

Am Mittwoch nun wurden in Stuttgart die Sieger bei einer Onlineveranstaltung bekannt gegeben: Neben dem Innovationszentrum Green Tech in Mannheim ist auch das "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in Wiesloch/Walldorf von der Jury ausgewählt worden und erhält so eine Förderung von rund sieben Millionen Euro.

Damit ist das regionale Entwicklungskonzept der Metropolregion, in das das Reallabor eingebettet ist, mit zwei Leuchtturmprojekten ausgezeichnet worden. "Die Jury war beeindruckt von dem ambitionierten Anspruch, ein global führender Standort für Gründungen in der Medizin- und Biotechnologie zu sein und auch für Nachhaltigkeitsthemen als Innovationsplattform zu fungieren", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Prämierung. "Wir wünschen viel Erfolg. Wir setzen auf dieses Projekt, denn es wird zukunftsweisend sein."

> "Regiowin 2030" soll die Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen durch Innovation und Nachhaltigkeit verbessern und damit zu einer zukunftsfähigen Regionalentwicklung beitragen. Dafür sollten sich Regionen, Landkreise und Städte im vergangenen Jahr mit Akteuren aus der Wirtschaft und der Wissenschaft zusammenschließen, und Ideen für die Region entwickeln. Mit der Prämierung der Leuchtturmprojekte – 24 wurden von der Jury ausgewählt – können die Teilnehmer Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie eine Landesförderung erhalten. Insgesamt stehen 80 Millionen Euro an EFRE-Mitteln bereit. Die elf eingereichten Konzepte beinhalteten 110 strategische Projekte, 38 davon wurden für eine Förderung im Rahmen des EFRE als sogenannte Leuchtturmprojekte eingereicht, darunter das "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität". Mit dem Wettbewerb will das Land einen Beitrag für ein innovativeres Europa, für intelligenten wirtschaftlichen Wandel, aber auch für ein ökologischeres, CO2-ärmeres Europa, leisten. tt

Mit dem Reallabor sollen gleich mehrere Ziele erreicht werden: Es soll Infrastrukturen schaffen, die den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsträger begünstigen, eine interkommunale Mobilitätsstrategie erarbeiten und erproben, ein nachhaltiges Mobilitätsbewusstsein bei Berufspendelnden schaffen und helfen, neue Mobilitätsangebote und Technologien zu entwickeln und zur Marktreife zu führen. Konkret liegt der Fokus dabei auf Mobilitätsstationen, die Pendlern den problemlosen Wechsel zwischen Bus, Bahn, Rad und Auto ermöglichen sollen. Erprobt werden soll außerdem ein Nahverkehr mit automatisierten Fahrzeugen und eine Ladeinfrastruktur für E-Autos. Zu den Partnern gehören neben dem Zweckverband Metropolpark Walldorf-Wiesloch auch der Rhein-Neckar-Kreis und die Städte Wiesloch und Walldorf sowie die Unternehmen SAP, Heidelberger Druckmaschinen, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, die MVV Energie AG, die Trapico GmbH als Tochtergesellschaft der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG), das Urban Software Institute, Ioki GmbH und Fernride GmbH an.

"Ich freue mich ungemein für das Doppelzentrum", sagte Danyel Atalay, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung beim Rhein-Neckar-Kreis. Die Entscheidung des Landes spreche für die Idee und die Partner des Zweckverbandes. "Wir konnten viele Partner aus der Wirtschaft gewinnen, die sich in den nächsten Jahren im Leuchtturmprojekt einbringen werden." Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen die einzelnen Ideen umgesetzt werden: "Es geht sofort los", sagte er gestern. Zunächst müsse jetzt eine gute Organisationsstruktur für das Projekt aufgesetzt und ein Team zusammengestellt werden. Danach soll zügig die Konzeptionsphase beginnen, in der ausformuliert werden soll, wie die Ideen umgesetzt werden sollen.

Für das Reallabor wird mit Kosten in Höhe von 11,8 Millionen Euro gerechnet, 60 Prozent dieser Kosten werden gefördert. Von der Europäischen Union kommen 4,7 Millionen Euro, das Land gibt weitere 2,4 Millionen Euro. Die restlichen Investitionskosten trage das Projektkonsortium. Auch der Rhein-Neckar-Kreis werde das Reallabor begleiten und die beteiligten Kommunen weiterhin unterstützen sowie eigene Ressourcen einbringen, kündigte Atalay an. Schließlich komme das Reallabor der ganzen Region zu Gute.

"Die Wirtschaftsbegleitung ist außergewöhnlich, aber auch außergewöhnlich gut", findet der Wirtschaftsförderer. Schließlich ergebe es Sinn, die Unternehmen und die Akteure des Mobilitätspaktes beim Thema Berufspendler mit einzubinden. "Das Fördergeld wird hier auf jeden Fall sinnvoll investiert: Zum Nutzen der Kommunen, der Bürger, der Berufspendler und der Unternehmen am Standort", ist Atalay überzeugt. Die Freude über die Auswahl durch das Land sei bei allen Partnern groß.

"Ich freue mich, dass sich die Arbeit im Vorfeld gelohnt hat", sagte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann gestern auf Nachfrage. Neben der Freude über den Erfolg hat Elkemann aber auch Respekt vor der Aufgabe, die nun vor den Kommunen liege: "Wir werden da viel Arbeit und Geld investieren müssen", erklärte Elkemann. Es gebe zwar eine erhebliche Förderung für die Projekte, für die Stadt Wiesloch werde es aber ein Kraftakt – auch finanziell. "Da wird es einen eigenen Anteil geben, den wir aufbringen müssen", erklärte der OB. Trotzdem mache es ihn stolz, dass nun in Wiesloch und Walldorf ein Stück weit an der Zukunft für Probleme geforscht werde, die es auf der ganzen Welt gebe und für die man Lösungen brauche. Ein großer Dank gelte Danyel Atalay, dessen Name eng mit dem Erfolg verbunden sei: "Er war Initiator und Motivator", erklärte Elkemann.

Seine ehemalige Walldorfer Kollegin und neue Landtagsabgeordnete Christiane Staab sagte: "Ich freue mich und bin stolz darauf, dass wir es innerhalb relativ kurzer Zeit geschafft haben, ein tragfähiges Netzwerk mit unterschiedlichsten Projektpartnern für den Wettbewerb zu begründen." Zwar könne sie das Projekt als Bürgermeisterin nicht mehr begleiten, wisse es aber beim Zweckverband Metropolpark in besten Händen. "Der Grundstein wurde gestern gelegt, nun muss das Reallabor gebaut werden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die hoch motiviert gearbeitet haben und besonders Danyel Atalay, der unermüdlich angetrieben hat", sagte Staab. Sie werde als Abgeordnete dieses zukunftsweisende Projekt weiter begleiten.

"Ein sensationeller Erfolg für ein außerordentliches Projekt", meinte auch Landrat Stefan Dallinger. "Ich freue mich schon auf die Umsetzung an diesem bedeutenden Wirtschaftsstandort im Rhein-Neckar-Kreis. Ich bin stolz auf unsere Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Mobilität, die das Reallabor in hervorragender Zusammenarbeit initiiert und begleitet haben." Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein freute sich: "Die Auszeichnung beweist einmal mehr, wie innovativ unsere Region in vielfältigen Bereichen ist und wie intensiv sie sich um Zukunftslösungen bemüht."