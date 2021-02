Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. "Knackige Antworten auf knackige Fragen" versprach CDU-Landtagskandidatin Christiane Staab am vergangenen Sonntag bei einer Online-Diskussionsrunde mit Susanne Eisenmann. Denn genau einen Monat vor den Landtagswahlen am 14. März stellte sich die derzeitige Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Fragen, die von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahlkreis Wiesloch eingeschickt und durch Staab übermittelt wurden. Die rund einstündige Diskussionsrunde mit bis zu 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern deckte eine ganze Bandbreite an Themen ab.

> Bildung/Schulen: Bedingt durch Eisenmanns derzeitiges Amt als Kultusministerin nahm das Thema Bildung und Schulen, gerade was deren teilweise Öffnungen am 22. Februar angeht, einen bedeutenden Teil der Diskussion ein. "Wie wird die Öffnung der Schulen aussehen?", fragte Staab stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger. "Erst einmal werden die Kitas wieder geöffnet und in Grundschulen soll Wechselunterricht angeboten werden", erklärte die Kultusministerin. Das bedeute einen erheblichen Mehraufwand für die Lehrkräfte, da so die Herausforderungen von Präsenz- und Onlineunterricht zusammenkommen. Für die Abschlussklassen solle dort, wo es für die Prüfungsvorbereitung nötig sei, Präsenzunterricht stattfinden. "Es ist schwierig, einen guten Mittelweg zu finden, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt", schilderte Eisenmann weiter. Denn bei etwa 4500 Standorten in Baden Württemberg gebe es die einen, die gerne selbst entscheiden würden, wie sie die Öffnung umsetzen, und andere, die klare Vorgaben und Vergleichbarkeit fordern. "Es braucht Spielräume, weil jeder Schulstandort anders ist", so die Kultusministerin, aber gleichzeitig müsse es auch Anweisungen geben, damit die Entwicklung in Baden-Württemberg gleichförmig verlaufe. "Deshalb machen wir zum Beispiel die Vorgabe, dass der Wechselunterricht beginnend mit den Grundschulen stattfinden soll, wie er aber umgesetzt wird, überlassen wir den Schulen", erläuterte die Spitzenkandidatin. Zur Frage nach einem Konzept, die Defizite der Schülerinnen und Schüler wieder aufzuholen, antwortete Eisenmann: "Wir haben schon im September den Lehrplan etwas entfrachtet und die Prüfungen nach hinten verschoben." Außerdem wolle man auch wie im letzten Jahr in den Ferien ein Nachholangebot auf die Beine stellen.

> Datenschutz: "Wir sind heute besser aufgestellt, als noch im ersten Lockdown", meinte die Kultusministerin zum Thema Datenschutz bei Lernplattformen für das Homeschooling. Dennoch müsse man im gesamten Bereich "Digitale Schule/digitale Verwaltung" noch viel mehr machen. Deshalb arbeite man – auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten zusammen – an einer Bildungsplattform, die für alle gleich und datenschutzkonform ist. "Wir haben aber auch schon in den letzten Monaten viel entwickelt", so Eisenmann. Man könne deshalb schon für den Datenschutz unbedenkliche Lösungen anbieten wie zum Beispiel die Plattform Moodle. Viele Schulen benutzen auch Microsoft Teams, da gebe es derzeit noch offene Fragen, die man gemeinsam mit Microsoft, dem Landesdatenschutzbeauftragten und dem Kultusministerium erörtere. Dennoch sollen sich am Ende immer noch die jeweiligen Schulen die geprüfte Plattform aussuchen, die am besten passt, erklärte Eisenmann.

> Sicherheit in Innenstädten: In Bezug auf die Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt im Sommer letzten Jahres stellte Landtagskandidatin Staab außerdem die Frage, wie man die Sicherheit in Innenstädten erhöhen könne, um solche Zusammenrottungen zu vermeiden. Man habe in den letzten fünf Jahren viel dafür getan, meinte Eisenmann. "Wir haben zum Beispiel die Ausbildungskapazitäten bei der Polizei erhöht, aber bei den technischen Grundlagen müssen wir mehr machen." So forderte sie mehr Videoüberwachung und eine bessere Online-Ausstattung der Polizei. "Keinen Überwachungsstaat, aber Möglichkeiten, mit moderner Technik Straftaten aufzuklären", so die Kultusministerin.

> Bezahlbarer Wohnraum: Dass allein schon in Walldorf, Wiesloch und Umgebung bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist, ist kein Geheimnis mehr. Das kritisieren die Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Wiesloch. In ihrem Namen fragte Christiane Staab nach Ideen, diesem Problem entgegenzuwirken. Zum einen sei ein Problem, als Kommune überhaupt an Flächen zu kommen, so die Spitzenkandidatin. Deshalb brauche man zunächst einmal auf kommunaler Ebene mehr Spielräume. Zudem fordert Eisenmann eine Senkung der Grunderwerbssteuer von fünf auf 3,5 Prozent, um so einen Anreiz zum Bauen von Eigenheimen zu schaffen. "Wir als CDU gehen sogar so weit zu sagen, dass wir diese bei Ersterwerb ganz aussetzen würden." Auch beim Thema Mietwohnungsbau müsse man noch mehr machen: So wünscht sich Eisenmann, dass das Land noch aktiver Förderkriterien erarbeite und Investitionen in Sozialwohnungsbau bezuschusse.

> Ärztliche Versorgung auf dem Land: "Das Problem ist, die Ärzte dort hinzubringen", erklärte Eisenmann auf die von Staab übermittelte Frage nach Möglichkeiten, um dem Ärzteschwund im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Denn häufig seien es Vorurteile, die Ärzte daran hindern würden, auf dem Land zu praktizieren. "Wir haben in den letzten Jahren schon intensiv über die Landarztquote gesprochen", so die Kultusministerin. Damit werden zusätzliche Studienplätze an Studienbewerber vergeben, wenn diese sich verpflichten, danach für eine festgelegte Zeit als Landarzt zu arbeiten. Zusätzlich könne man auch steuerliche Anreize schaffen.

> Mobilität: Gerade im ländlichen Raum ist auch Mobilität ein großes Thema, sagte Staab. So werde zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr nicht den Bedürfnissen von Familien gerecht. "Was gibt es da für Alternativen?", fragte Staab die Spitzenkandidatin. "Am besten ist ein Mobilitätsmix", meinte Eisenmann. Man dürfe den Menschen nicht vorschreiben, was für ein Fortbewegungsmittel sie nutzen sollen, gleichzeitig müsse man aber auch in alle Bereiche gleich viel investieren, damit die Menschen flexibel schauen können, was am besten zu ihnen passt.

> Nachhaltigkeit in Unternehmen: "Wir brauchen keine Fördergelder, wir brauchen gesetzliche Freiheit", habe ein Unternehmer vor Kurzem bei einem Besuch zu Staab gesagt. "Das heißt nicht, dass sie alles machen können, was sie wollen. Aber sie brauchen einen Rahmen, der ihnen Luft lässt", schilderte Landtagskandidatin Staab. Dieser Kritik schloss sich Eisenmann an: Man habe viele Ideen in Baden-Württemberg, "aber wir müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit diese umgesetzt werden können", so die Kultusministerin. Man könne nicht immer alles vorschreiben.

> Einzelhandel: Während der Fachhandel weiterhin geschlossen bleiben muss, verkaufen Lebensmittelgeschäfte Kleidung, Blumen oder Schuhe. Das empfanden viele Bürgerinnen und Bürgern als ungerecht, Christiane Staab fragte nach einer Möglichkeit, diese Betriebe mitzunehmen. Nach einer Entschuldigung für diese Ungerechtigkeit, die sie selbst nicht mehr ganz verstehe, versprach Eisenmann, in den nächsten Wochen Lösungen zu finden und zeitnah neue Konzepte zu erarbeiten. So sei eine strukturelle Veränderung der Teststrategie ein Thema, das sie vorantreiben möchte. "Wer Kontakt zu anderen hat, sollte niederschwellig und kostenfrei getestet werden", forderte sie. Das koste zwar viel Geld, sei aber gut investiert, um solche Ungerechtigkeiten zu beenden.