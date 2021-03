Wegen Corona lieber per Brief: Die Menschen in der Region nutzen verstärkt die Möglichkeit, postalisch abzustimmen. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Zehn Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich im Wahlkreis Wiesloch ein eindeutiges Bild ab: Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die per Brief für die Kandidaten von Grüne, SPD, CDU, FDP, Die Linke, AfD oder einer anderen Partei stimmen wollen, nimmt zu. Mindestens doppelt so viele Menschen – im Vergleich zur Wahl 2016 – haben bislang in den Gemeinden einen Antrag gestellt. Briefwähler können ihren Stimmzettel bis zum Wahlsonntag, 18 Uhr, einwerfen.

Den Menschen werde geraten, zu Hause zu bleiben. Dort seien sie bestmöglich geschützt, begründet der Malscher Hauptamtsleiter Frank Herrmann die Entwicklung mit der Corona-Pandemie. Auch in seiner Gemeinde sind die Anträge in die Höhe geschossen. Waren es vor fünf Jahren noch 490, haben nun schon 1006 Menschen ihren Wahlschein geordert. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Präsenzwähler weniger wird", so Herrmann. Der Anteil an Briefwählern habe bereits bei vergangenen Wahlen zugenommen. "Früher war das noch die Ausnahme", erinnert er sich. Die Wähler hätten damals begründen müssen, wieso sie per Brief abstimmen wollten.

Auch der Erste Beigeordnete der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, erkennt einen Trend zur Briefwahl über die Jahre hinweg. Die aktuelle Dynamik hänge aber mit Corona zusammen. "Wir haben fast das Dreifache an Anträgen", so Steinmann, und schiebt hinterher: "Es sind noch zehn Tage." Ein paar Kilometer weiter, im Wieslocher Rathaus, ist die Entwicklung ähnlich. Hier wollen bisher knapp 6000 Menschen per Brief wählen. "Was davon zurückkommt, können wir erst nach der Wahl sagen", erklärt die Leiterin des Bürgerbüros, Lisa Gulino.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger in den sieben Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Region (Stand Donnerstag, 12 Uhr) bereits einen Antrag gestellt haben, ist in der Übersicht aufgelistet:

> Wiesloch: Mit 2424 Abstimmungen per Brief bei insgesamt 12.932 Wählerinnen und Wählern lag der Anteil im Jahr 2016 bereits auf einem hohen Wert, satten 18,74 Prozent. Wer die Anzahl der Briefwähler der vergangenen fünf Landtagsentscheidungen vergleicht, erkennt eine stetige Zunahme. Am 14. März wird dieser Wert wohl deutlich übertroffen. Stand Donnerstagmorgen hatten bisher 5999 Menschen einen Briefwahlantrag gestellt. Die bisher 25 Urnenwahlbezirke wurden auf 13 reduziert, die Briefwahlbezirke auf sieben erhöht. Die Zahl der Wahlberechtigten bleibt mit etwa 18.500 auf dem Stand von 2016.

> Walldorf: Bereits 3500 Menschen aus Walldorf haben einen Antrag zur Briefwahl gestellt. Vor fünf Jahren waren es noch 1213 – und damit etwa 16 Prozent der 7575 Wähler insgesamt. Die Zahl der Präsenzwahlbezirke wurde laut Steinmann von 13 auf acht verringert, da man von einem Zuwachs der Briefwähler ausgegangen sei. Hier wurden die Bezirke von zwei auf fünf ausgedehnt.

> Dielheim: Bereits 2309 Menschen haben sich in der Gemeinde Dielheim für die Briefwahl angemeldet. Zum Vergleich: 2016 wählten von 5022 Dielheimerinnen und Dielheimern insgesamt 847 per Brief. Das entsprach einem Anteil von 16,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag vor fünf Jahren bei 76 Prozent. Hauptamtsleiter Manfred Heinisch rechnet bei gleichbleibender Quote in diesem Jahr mit einem Briefwähler-Anteil von 46 Prozent.

> Malsch: Von 490 auf 1006: Auch in Malsch verdoppelten sich bisher die Briefwahlanträge im Vergleich zum Jahr 2016. "Das heißt nicht, dass die alle auch wählen", so Herrmann. Übrigens: Bei der vergangenen Landtagswahl lag die Wahlbeteiligung mit 78,64 Prozent hoch.

> Mühlhausen: Die Zahl der Briefwähler wird sich auch in Mühlhausen wohl verdoppeln. Bei der Landtagswahl im Jahr 2016 warfen von 6238 Wahlberechtigten 914 ihren Zettel vorab in die Briefkästen. Bis Donnerstagmittag stellten bereits 2200 Menschen einen Antrag.

> St. Leon-Rot: Mehr als 3828 Menschen aus der Gemeinde St. Leon-Rot haben ihre Briefwahlunterlagen bisher beantragt. 2016 waren es bei einer Wahlbeteiligung von 75,52 Prozent noch 1449 Wählerinnen und Wähler. Auch hier sieht es nach einer Verdopplung aus. Die Zahl der Wahlberechtigten bleibt mit 10.040 nahezu gleich.

> Rauenberg: Von 986 auf bislang 2088: So viele Menschen haben bereits in Rauenberg einen Briefwahl-Antrag gestellt. Stimmen diese alle ab, verdoppelt sich die Zahl der Briefwähler im Vergleich zu 2016 ebenfalls. Da lag der Anteil im Übrigen bei 15,37 Prozent.