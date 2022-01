Von Sebastian Lerche und Timo Teufert

Region Wiesloch. Während Dielheim schon "Ja" gesagt hat, ziert sich Walldorf noch ein bisschen – zumindest was die Beteiligung an einer gemeinsamen Wärmeplanung für drei Kommunen – Wiesloch geht sie sicher an – betrifft. Um die Klimaziele auf globaler, europäischer und nationaler Ebene zu erreichen, muss auch der Wärmesektor langfristig ohne fossile Energieträger auskommen. Zu diesem Sektor zählt nicht nur das Heizen und die Warmwasserbereitung, sondern auch das Kühlen.

Um das Ziel zu erreichen, soll ein kommunaler Wärmeplan erstellt werden. Wiesloch ist als Große Kreisstadt gesetzlich verpflichtet, bis Ende 2023 einen solchen Plan aufzustellen. Der Dielheimer Gemeinderat hat beschlossen, in dieser Sache mit Wiesloch zu kooperieren. In Walldorf hat der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr (TUPV) zunächst eine Prüfung veranlasst, ob eine gemeinsame Wärmeplanung tatsächlich Vorteile für die Astorstadt bringen würde.

Bei vier Enthaltungen hat der Dielheimer Gemeinderat die Weichen gestellt, um die Wärmeversorgung der Gemeinde und der Bürgerschaft unter die Lupe zu nehmen. Geprüft werden erneuerbare Wärmequellen ebenso wie die Nutzung von Abwärme etwa aus Abwasser, die sonst ungenutzt bliebe, sowie Kraft-Wärme-Kopplungen. Gegenüber dem Istzustand sind durch Effizienzsteigerungen also nicht nur die Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes, sondern auch Kosteneinsparungen möglich. Mit dieser Gesamtbetrachtung besteht laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner "eine gute Möglichkeit, auch den privaten Sektor zu beeinflussen" – gerade hier schlummern noch viele Potenziale zu Modernisierung und Ressourcenschonung.

Ziel ist eine Datensammlung mit einer detailreiche Karte der Kommunen mitsamt Ortsteilen, die Handlungsbedarf aufzeigt. Das Alter der Gebäude, Informationen von Energieversorgern oder auch von Schornsteinfegern fließen ein – unter Beachtung des Datenschutzes. Als kleinere Gemeinde ist Dielheim zu dieser Wärmeplanung noch nicht verpflichtet. Die Zusammenarbeit mit Wiesloch bietet sich an: Synergieeffekte und Kosteneinsparungen sollen erzielt werden. Weiterer Anreiz: Das Land fördert Dielheims Wärmeplanung zu 80 Prozent, die Kosten dürften laut Verwaltung im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

"Die Vorteile der gemeinsamen Wärmeplanung mit der Stadt Wiesloch erschließen sich für uns nicht", sagte der Walldorfer Grünen-Stadtrat Hans Wölz im TUPV. Hier müsse die Verwaltung noch liefern, auch wenn man grundsätzlich die Aufstellung einer Wärmeplanung begrüße. "Die Sinnhaftigkeit fehlt uns noch", so Wölz. Die Verantwortungskompetenz für die Umsetzung der Maßnahmen sehe man ausschließlich bei der Stadt Walldorf. Eine Prüfung, ob die Herangehensweise Vorteile für Walldorf habe, sei auch aus Sicht der CDU-Fraktion nötig, erklärte Mathias Pütz: "Es ist für uns in keiner Weise zwingend erforderlich, im Konvoi mit Wiesloch zu planen."

Kommunen können entweder im Alleingang oder im Konvoi mit anderen Gemeinden einen Wärmeplan aufstellen. "Sinn des Konvois ist, Kosten zu sparen bei der Ausschreibung der Ingenieurleistungen und der Betreuung der Maßnahmen. Die Pläne sind aber gemarkungsscharf aufzustellen", sagte Klaus Brecht von der Stadtverwaltung. Nicht nur Wiesloch habe Interesse an einer gemeinsamen Planung, auch aus St. Leon-Rot und Sandhausen kämen ähnliche Signale. "Wir müssen abklären, ob aus einer gemeinsamen Planung tatsächlich Vorteile für die Stadt Walldorf erwachsen", so Brecht.

Mit Wiesloch sei man auf regionaler Ebene ein gemeinsames Mittelzentrum und habe ein gemeinsames Gewerbegebiet, sagte Manfred Zuber (SPD). Deshalb müsse geprüft werden, ob es bei der Wärmeplanung Synergien gebe. "Ich bin optimistisch, dass es sinnvoll wäre, was gemeinsam zu machen." Einer Zusammenarbeit mit Wiesloch stehe aus Sicht der FDP nichts im Wege, erklärte Günter Lukey. "Es gilt abzuwägen, ob ein Alleingang oder eine Planung im Konvoi mit Wiesloch kostengünstiger wäre", so Lukey. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) hält zudem eine Zusammenarbeit mit St. Leon-Rot und Sandhausen für sinnvoll: "In diesem Bereich soll ein großes Wärmeprojekt ausgerollt werden, von dem die gesamte Region profitieren kann." Am Ende entschied sich der TUPV für eine Prüfung der Zusammenarbeit.

In Dielheim betonte Wieslochs Klimaschutzmanagerin Rebecca Mandler gemeinsam mit dem örtlichen Klimaschutzmanager Jakob Schmitt , dass die Wärmeversorgung für 30 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich sei. Andererseits ergebe sich aus dieser Planung keine Verpflichtung für die Bürger, nur Hinweise und Informationsangebote.

In dichter besiedelten Quartieren bieten sich den Fachleuten nach Wärmenetze an, die, intelligent gesteuert, Erzeugung und Nutzung optimieren, sodass keine Wärme einfach verpufft oder zu unrentabel bereitgestellt wird. Andernorts, wo nur wenige Häuser weit auseinander stehen oder sich aus anderen Gründen Wärmenetze nicht lohnen, empfiehlt die künftige Planung wahrscheinlich eine dezentrale Versorgung mit Wärmepumpen. Zudem wird es im Plan Anregungen geben, die Dämmung zu verbessern oder auf anderen Wegen den Energiebedarf zu drücken.

Auf Nachfrage aus dem Dielheimer Rat, ob es denn auch keine Tabus gebe, beispielsweise auch an Geothermie gedacht werde, versicherte Mandler, dass alle Akteure ständig in die Planung eingebunden seien: Der Gemeinderat werde regelmäßig informiert und könne steuern, Fachleute ebenso wie Gewerbetreibende oder die Bürgerschaft könnten selbstverständlich Vorschläge einbringen.