Ikea sorgt dafür, dass Walldorf in der Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer in allen Bereich auf den vorderen Plätzen landen. Foto: tt

Von Timo Teufert

Walldorf. In der aktuellen Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) gehört Walldorf zu den Top-Standorten im Rhein-Neckar-Kreis: Zusammen mit Schwetzingen (156 Prozent) hat die Astorstadt (155 Prozent) sogar die höchste Kaufkraftbindungsquote im gesamten IHK-Bezirk, zu dem auch die Städte Mannheim und Heidelberg sowie der Rhein-Neckar- und der Neckar-Odenwald-Kreis gehören. Beim Einzelhandelsumsatz pro Kopf im IHK-Bezirk liegt Walldorf sogar mit 11.495 Euro auf dem Spitzenplatz. In Wiesloch liegt der Wert dagegen im Vergleich nur bei 6285,70 Euro.

"Mit Walldorf und Schwetzingen profitieren die umsatzstärksten Standorte von hohen Umsätzen im Bereich Möbel und Heimwerken", heißt es in der Auswertung der IHK. Das bedeutet: Walldorf steht vor allem dank des Ikea-Möbelhauses bei der Kaufkraftanalyse gut da. Das bestätigt auch André Trendl, der bei der IHK die Auswertung betreut hat: "Die Prognosewerte beziehen sich nicht nur auf die Innenstadt, sondern auf die Gesamtstadt." Durch die hervorgehobene Bedeutung des Möbelhauses Ikea mit seiner Umsatzstärke ließen sich laut Trendl aufgrund der Analyse – für die die IHK die Kaufkraftkennzahlen der Michael Bauer Research GmbH verwendet hat – keine Rückschlüsse auf die Innenstadtlagen ziehen.

Rückschlüsse auf den Einzelhandel in der Walldorfer Innenstadt – wie hier bei der Einkaufsnacht – lässt die Studie nicht zu. Foto: Pfeifer

Das Phänomen lässt sich auch in anderen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis beobachten: Etwa in Schwetzingen – durch den Möbelhändler Höffner, den Hornbach-Baumarkt und den Sportartikelhändler Decathlon – oder Hockenheim mit dem Gewerbegebiet Talhaus, in dem sich zahlreiche große Einzelhändler angesiedelt haben.

"Viele Menschen kommen von überall aus der Region nach Walldorf, um dort einzukaufen", erläutert Trendl die guten Zahlen. Demnach fließe auch viel Geld von außerhalb in die Astorstadt. "Das führt dazu, dass Walldorf eine gewisse Strahlkraft hat", so der IHK-Experte. Die Kommune zähle seit Beginn der Kaufkraftanalysen zu den Spitzenstandorten – selbst während der Corona-Pandemie, trotz der Beschränkungen durch die Lockdowns. Auch die immer stärker werdende Konkurrenz des Online-Handels konnte der Einkaufsstadt Walldorf bislang nichts anhaben. "Walldorf profitiert vor allem von der guten Außendarstellung", sagt Trendl.

Hintergrund Dielheim Kaufkraft in Millionen Euro: 239,2 Kaufkraft pro Kopf: 26.299,40 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7100,90 [+] Lesen Sie mehr Dielheim Kaufkraft in Millionen Euro: 239,2 Kaufkraft pro Kopf: 26.299,40 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7100,90 Euro Kaufkraftindex: 107,5 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 22,3 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 2449,20 Euro Kaufkraftbindungsquote: 34 Prozent Malsch Kaufkraft in Millionen Euro: 96,3 Kaufkraft pro Kopf: 27.880,2 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7360,30 Euro Kaufkraftindex: 114,0 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 8,3 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 2390,70 Euro Kaufkraftbindungsquote: 32 Prozent Mühlhausen Kaufkraft in Millionen Euro: 225,6 Kaufkraft pro Kopf: 26.314,60 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7093,50 Euro Kaufkraftindex: 107,6 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 22,4 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 2615,10 Euro Kaufkraftbindungsquote: 37 Prozent Rauenberg Kaufkraft in Millionen Euro: 246,8 Kaufkraft pro Kopf: 27.886,20 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7382,00 Euro Kaufkraftindex: 114,0 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 31,8 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 3590,70 Euro Kaufkraftbindungsquote: 49 Prozent St. Leon-Rot Kaufkraft in Millionen Euro: 365,6 Kaufkraft pro Kopf: 26.330,90 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7140,50 Euro Kaufkraftindex: 107,7 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 61,8 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 4454,10 Euro Kaufkraftbindungsquote: 62 Prozent Walldorf Kaufkraft in Millionen Euro: 438,7 Kaufkraft pro Kopf: 28.354,00 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7408,10 Euro Kaufkraftindex: 115,9 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 177,9 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 11.494,7 Euro Kaufkraftbindungsquote: 155 Prozent Wiesloch Kaufkraft in Millionen Euro: 709,1 Kaufkraft pro Kopf: 26.270,40 Euro Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf: 7084,00 Euro Kaufkraftindex: 107,4 Einzelhandelsumsatz in Millionen Euro: 169,7 Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 6285,70 Euro Kaufkraftbindungsquote: 89 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Während Walldorf Kaufkraftzuflüsse verbuchen kann und so eine Kaufkraftbindung von 155 Prozent verzeichnet, muss Wiesloch einen Abfluss von Kaufkraft hinnehmen: Dort liegt die Quote nur bei 89 Prozent. "Die Abflüsse durch die eigene Bevölkerung können nicht von außen kompensiert werden", erläutert Trendl das Problem in Wiesloch. Die Weinstadt verzeichne insgesamt eine durchschnittliche Entwicklung: "Die Umsätze sind leicht gestiegen, nachdem sie von 2019 auf 2020 gesunken waren", so der Experte. Der Einzelhandelsumsatz im Jahr 2021 wird in Wiesloch auf 169,7 Millionen Euro (pro Kopf: 6286 Euro) geschätzt, in Walldorf auf 177,9 Millionen Euro (pro Kopf: 11.495 Euro).

Die Analyse gibt aber nicht nur Aufschluss über die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes, sondern auch das Konsumpotenzial. Dies wird anhand der Kaufkraft gemessen, darunter wird das verfügbare Einkommen ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge der Bevölkerung einer Kommune bezeichnet. "Das allgemeine Kaufkraftvolumen im IHK-Bezirk ist in allen Kommunen gegenüber dem Vorjahr gestiegen", heißt es in der Analyse. Das bedeutet eine etwas stärkere Erhöhung als auf Bundes- und Landesebene. "Mit einem Pro-Kopf-Wert von 25.098 Euro liegt der IHK-Bezirk erneut deutlich über dem Bundesdurchschnitt (24.455 Euro).

Auch bei der allgemeinen Kaufkraft hat es Walldorf aufs Siegertreppchen geschafft und belegt nach Weinheim (28.947 Euro), Ladenburg (28.434 Euro) mit einem Wert von 28.354 Euro den dritten Platz. Im Vergleich der Kommunen aus der Region (siehe Kennzahlen links) führt die Astorstadt, gefolgt von Rauenberg (27.886 Euro) und Malsch (27.880 Euro). Danach folgt St. Leon-Rot (26.330 Euro), Mühlhausen (26.314 Euro) und Dielheim (26.299 Euro). Wiesloch bildet das Schlusslicht mit 26.270 Euro.