Walldorf. (tt) Die Schwetzinger Straße wird zwischen der Friedrichstraße und der Hildastraße ab Herbst voraussichtlich bis Ende 2022 in zwei Bauabschnitten umgestaltet. Das hat der Walldorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Insgesamt 1,7 Millionen Euro werden dafür investiert. Neben einer Verbreitung der Fahrbahn werden die Gehwege neu angelegt, Querungshilfen geschaffen und Bäume gepflanzt. Die Stadtwerke erneuern zudem die Wasser- und Gasversorgung im Untergrund.

Auch nach dem Umbau sollen die Parkplätze auf der westlichen Straßenseite erhalten bleiben: "Wir haben versucht, möglichst viele Stellplätze zu machen. Aber wir wollen ergänzend auch Bäume in die Straße bringen und Fahrradständer ermöglichen", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch im Gemeinderat die Planungen. Nach dem Umbau sollen 17 Fahrzeugstellplätze ausgewiesen und 16 Anlehnbügel für Fahrräder aufgestellt werden. "Wir versuchen auch, die Querungen für Fußgänger besser zu machen", so Tisch. Außerdem werde man Stellen vorsehen, an denen ergänzend noch Fußgängerüberwege geschaffen werden können, sofern sie verkehrsrechtlich genehmigt werden, so der Stadtbaumeister.

Während der Bauzeit versuche man, die Zugänglichkeit für Anwohnerinnen und Anwohner zu ihren Grundstücken soweit es geht aufrecht zu erhalten. Dafür nehme man in Kauf, dass Arbeiten teilweise etwas komplizierter würden. Tisch sagte aber auch: "Die Baustelle wird aber Einschränkungen mit sich bringen."

"Städtebauliche und Verkehrsentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben die Schwetzinger Straße geprägt und bedingen dieses Umbau", erklärte Mathias Pütz (CDU). Er lobte den Planungsentwurf, die Baumaßnahmen würden zu einer erheblichen Verbesserung der Verkehrssituation und des städtebaulichen Ambiente in und um die Schwetzinger Straße führen. Dabei sei die Schwetzinger Straße die einzige stark frequentierte Verkehrsachse, die einen Gestaltungsspielraum zulasse.

"Eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität für die Anwohner ist endlich in Sicht", sagte Petra Wahl (SPD). Fünf Jahre sei es her, seit sich Anwohner an die Bürgermeisterin gewandt hätten, um die Missstände aufzuzeigen. Dann sei erst nichts passiert, bevor eine Unterschriftenaktion den Stein ins Rollen gebracht habe. Die Schwetzinger Straße sei eine der meist befahrenen Straßen innerhalb der Ortschaft, täglich würden dort laut Wahl fast 200 Busse fahren. Das merke man der Straße an: "Der Belag hat sich so sehr verschlechtert, dass sogar bei langsamer Fahrweise der Linienbusse Erschütterungen auf die angrenzenden Häuser übertragen werden", weiß Wahl. Durch die Verbreitung kämen künftig die Busse reibungslos aneinander vorbei:" Es entsteht nicht mehr der übliche Stau mit vermehrtem Lärm und Schmutz", so Wahl. Sie regte wegen der langen Bauzeit ein Förderprogramm für die Unterstützung des Einzelhandels in der Straße an.

"Kein Zweifel: Es wird Zeit, dass sich hier etwas tut", meinte auch Manfred Wolf (Grüne). Wichtig sei, dass die Kreuzungen künftig besser einsehbar sein werden. Durch die vorgezogenen Bordsteine profitiere vor allem der Fußverkehr, auch wenn durch die Straßenverbreiterung etwas Raum genommen werde. "Schön wäre es, wenn die rechtlichen Klippen genommen werden könnten, um feste Fußgängerquerungen zu installieren", so Wolf.

Die FDP sieht die klare Gliederung der Westseite der Straße mit Gehweg und Parken als positiv an, erklärte Günter Lukey. Die neue Pflasterung erbringe hoffentlich eine angenehmere Nutzung durch Personen mit Kinderwagen und Rollatoren. Positiv sei zudem das barrierefreie Überqueren der Straße mit Hilfen für Geh- und Sehbehinderte und die Bäume entsprächen dem Wunsch nach mehr Grün in der Stadt. "Leider müssen die Fahrradfahrer nach der Sanierung weiterhin die Fahrbahn nutzen. Das ist ein Manko, das der geringen Straßenbreite geschuldet ist", so Lukey.