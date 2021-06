Von Sebastian Lerche

Walldorf. Am Ende gab es ein Dankeschön von Moderator Arnim Töpel und Erstem Beigeordneten Otto Steinmann für den respektvollen und fairen Umgang miteinander. Die fünf anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten fürs Walldorfer Bürgermeisteramt hatten überwiegend sachlich, teils mit spürbarer Leidenschaft für sich geworben, aber praktisch ohne auf den oder die andere einzugehen – schon gar nicht herabsetzend.

Mit dem Prozedere waren die meisten zufrieden, nur Ralph Bühler zeigte kein Verständnis dafür, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden war. Aber zum Schutz vor einer Corona-Infektion hatten Verwaltung und Gemeinderat vorab festgelegt, dass nicht mehr als nötig anwesend sein dürfen: neben den Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeindewahlausschuss, Vertreter der Verwaltung, Rechtsanwalt Christian Kirchberg aus Karlsruhe, damit alles seine Ordnung hat, die Presse und ein sechsköpfiges Team von ID-Medienhaus.

Die Medienmacher um Jürgen Hoffmann, der über 30 Jahre ein Fotostudio in Walldorf hatte, sorgten mit vier Kameras, im Saal der Astoria-Halle verteilten Mikrofonen, zwei Rekordern – doppelt genäht hält besser – sowie weiterem Gerät dafür, dass jedes Wort festgehalten und alle Personen gut ins Licht gerückt wurden. Eine Grundregel: keine Schnitte. Und das, obwohl es kleine Pausen, Korrekturen am Sitz der Mikros, Checks und Umbauten gab und Petra Wahl wegen Tonstörungen die Chance zur Wiederholung ihrer Rede erhielt. Das Video ist ab sofort und bis zum Wahlsonntag, 20. Juni, 18 Uhr, hier abrufbar.

Herr über den Gong zum Ende der Redezeit: Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht. Foto: Pfeifer

Der Rechtsanwalt und Walldorfer FDP-Stadtrat Matthias Renschler, die Professorin und Heidelberger CDU-Stadträtin Nicole Marmé, die Pharmazeutisch-technische Assistentin und Walldorfer SPD-Stadträtin Petra Wahl, Finanz- und Energieberater Ralph Bühler aus Nußloch und der Walldorfer Industriemechaniker Nedim Korkmaz stellten zunächst sich und ihre Ziele vor. Und vor der Schlussrunde wurden ausgeloste Fragen der Wählerinnen und Wähler gestellt. Der Gong als Signal fürs Ende der Redezeit wurde nicht oft gebraucht.

Der als "Dauerkandidat" bekannte Samuel Speitelsbach war nicht anwesend, "der kommt nie", war von den Gemeinderats- und Verwaltungsmitgliedern zu erfahren. Hätte Speitelsbach auf die Wählerfrage, die wievielte Bürgermeister-Kandidatur das sei, geantwortet, wäre das ein langer Abend geworden, mehr als 30 Bewerbungen sollen es allein dieses Jahr gewesen sein. Renschler hat es bereits in Ellwangen, wo er aufwuchs, versucht, und in Walldorf, unterlag hier Christiane Staab, die jetzt mit ihrem Wechsel in die Landespolitik die Bürgermeisterwahl nötig machte. Ralph Bühler trat in Biblis an, für die anderen drei ist das die erste Kandidatur.

Nach der Eignung fürs Bürgermeisteramt gefragt, verwies Matthias Renschler auf seine Erfahrung als Rechtsanwalt und sein Engagement in VDK und SG. Nicole Marmé stellte sich als Professorin "mit Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen" an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg vor. Petra Wahl betonte ihr über zehnjähriges kommunalpolitisches Engagement. Ralph Bühler präsentierte sich als ein Nachbar, der in Walldorf ein und aus gehe, und bescheinigte sich viel Erfahrung im Umgang mit Menschen. Nedim Korkmaz machte deutlich, dass er sich "aus Walldorf für Walldorf" einsetzen wolle, räumte aber offen ein, dass ihm manche Grundkenntnisse fürs Amt fehlten.

Hintergrund Zitate Nedim Korkmaz: "Freunde, achtet nicht auf meine braunen Augen und schwarzen Haare: Ich bin Asiat, Europäer und Deutscher. Ich war zehn Jahre lang Unternehmer und bin Gewerkschafter, seit ich 16 bin. Bürgernah will ich sein, auf die Menschen zugehen, will das Volk mit einbinden. [+] Lesen Sie mehr Zitate Nedim Korkmaz: "Freunde, achtet nicht auf meine braunen Augen und schwarzen Haare: Ich bin Asiat, Europäer und Deutscher. Ich war zehn Jahre lang Unternehmer und bin Gewerkschafter, seit ich 16 bin. Bürgernah will ich sein, auf die Menschen zugehen, will das Volk mit einbinden. Ich stehe für Veränderung: Ist Walldorf bereit dafür? Für einen völlig neuen Bürgermeister?" Ralph Bühler: "Ich bin der Herr Bühler aus Nußloch, kein Fremder, in Walldorf bin ich seit über 20 Jahren unterwegs, hatte mein Büro in der Reiert-Straße gegenüber Ikea, in den Moscheen kennt man mich. Ich kann mit Zahlen umgehen, ich kann mit Menschen umgehen. Die Kommunen müssen gestärkt werden, wir dürfen nicht noch mehr Zuständigkeiten nach Berlin oder Brüssel abgeben." Petra Wahl: "Ich bin seit über sieben Jahren Stadträtin, das gibt mir die Kraft und das Fachwissen, um die neue Bürgermeisterin zu werden. Außerdem gibt mir das erfahrene Team der Stadtverwaltung Rückhalt. Ich stehe für eine Politik des Gehörtwerdens und will mehr Bürgerbeteiligung erreichen, darum will ich, dass die Walldorfer Rundschau als Amtsblatt kostenlos angeboten wird". Nicole Marmé: "Als Professorin stehe ich für Innovation, Forschung und Nachhaltigkeit. Mir kann man nichts vormachen. Ich mag Walldorf: eine echte Stadt mit vielfältigen Herausforderungen, aber klein genug, dass ich die Bürgerinnen und Bürger persönlich kennenlernen kann, das ist mir sehr wichtig. Was sie mir in über 2000 Haustürgesprächen sagten, ist mein Wahlprogramm" Matthias Renschler: "Ich bin seit über 20 Jahren als Rechtsanwalt tätig, habe viel Erfahrung mit Gesetzen, Verordnungen und der Verwaltungsarbeit. Bürgermeister zu sein, ist für mich kein Neuland. Ich habe ein Gespür dafür, was Walldorf braucht, welche Herausforderungen angegangen werden müssen. Ich setze dabei auf die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern: Sie besitzen die Expertise."

Alle anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten betonten, sie wollten mehr günstigen Wohnraum schaffen, die Stadt solle selbst aktiver im Erwerb von Immobilien werden, hieß es. Sie zeigten auch ein Bewusstsein für die Verkehrsproblematik, innerorts wie regional, gingen beispielsweise auf Ideen für ein besseres Radwegenetz ein. Alle wünschten sich mehr Vielfalt in der örtlichen Unternehmenswelt, gerade der lokale Einzelhandel müsse gestärkt und der Ortskern mehr mit Leben gefüllt werden. Umweltschutz wurde hervorgehoben, ebenso die Unterstützung der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements. Zudem wurde der Ausbau des Angebots für Seniorinnen und Senioren insbesondere durch eine Demenz-Station und eine Tagespflege als wichtig bezeichnet.

Sie alle betonten zudem ihre Unabhängigkeit und dass sie im Vorfeld keinerlei Verpflichtungen eingegangen seien – auch wenn Renschler FDP-Mitglied ist, Marmé von CDU und Grünen unterstützt wird, Wahl als SPD-Rätin aktiv ist, Bühler früher bei der AFD war, jetzt in der Partei "Das Haus Deutschland" ist. Korkmaz erklärte, er habe gar keine Zeit für vorherige Absprachen gehabt.

Info: Wenn Sie auch Fragen an die Kandidaten haben, nutzen Sie das digitale Wahlforum der RNZ mit den aussichtsreichsten Kandidaten Renschler, Marmé und Wahl am Montag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr, live aus dem evangelischen Gemeindehaus. Fragen können Sie per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de einsehenden, die Übertragung erfolgt über www.facebook.com/RNZWieslochWalldorf oder www.rnz.de