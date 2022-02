Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Gute Nachrichten für St. Leon-Rot von der geplanten Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe: Beim letzten Dialogforum wurde bekannt, dass zwei Linienkorridore nach der Segmentbetrachtung im Bereich von St. Leon und Rot nicht weiter verfolgt werden. Zum einen der Abschnitt zwischen der A5 und Reilingen, der in den ersten Entwürfen den St. Leoner-See zerschnitten hätte. Zum anderen die Strecke von Kronau her, die über den Golfplatz und am östlichen Ortsrand von Rot entlang geführt hätte. Darüber informierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt gestern Bürgermeister Alexander Eger.

"Beide Strecken um die Orte herum wurden verworfen, weil sie unter Raumordnungsgesichtspunkten viel schlechter abgeschnitten haben als die Strecke entlang der Autobahn", berichtete Oppelt im Gespräch mit Eger. Aus seiner Sicht sei die Gemeinde durch die bestehende Infrastruktur schon stark belastet, die beiden nun herausgefallenen Strecken hätten bei ihm schwere Bedenken verursacht.

Weiter in der Untersuchung ist die Strecke entlang der A5, für die die Bahn einen Tunnel im Bereich der Ortschaften vorsieht: Von Süden her würde die Strecke im Bereich der Autobahnparkplätze "Mönchberg" und "Lußhardt" in den Untergrund eintauchen und hinter dem Gewerbegebiet "Im Schiff" wieder an die Oberfläche kommen. "Allerdings hat die Bahn im Dialogforum auch die Überbündelung angesprochen", so Oppelt. Unter Überbündelung versteht man den gleichen Verlauf von Infrastrukturen wie zum Beispiel Autobahnen oder Bahnlinien. Sie kann Schwierigkeiten verursachen.

"Das sind Neuigkeiten und Entwicklungen, die erfreulich sind", sagte Eger. Die Hauptsorge in der Gemeinde sei, dass die Planer der Meinung seien, weil es durch die Autobahn ohnehin Belastungen für St. Leon-Rot gebe, könnten noch weitere hinzugefügt werden. "Wir sehen das natürlich genau anders herum: Weil wir schon durch die Autobahn so stark belastet sind, darf es nicht noch weitere Belastungen geben", so der Bürgermeister.

Er verwies darauf, dass auch beim Ausbau der Autobahn geprüft worden sei, ob man sie absenken und überdeckeln könnte, um die trennende Wirkung zwischen den Ortsteilen etwas aufzuheben. "Nach Schätzungen des Regierungspräsidiums hätte das einen Betrag im dreistelligen Millionenbereich gekostet und ist deshalb schnell ausgeschieden", so Eger. Wenn dies nun für eine Bahnstrecke möglich sei, wäre dies der Bürgerschaft nur schwer zu erklären. "Zumal man ja schon länger weiß, dass die Bahnstrecke gebaut werden soll." Die Autobahn wurde zwei Jahre lang – bis Sommer 2021 – zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz generalsaniert, im Bereich St. Leon-Rot wurden drei Brücken abgerissen und neu gebaut.

Die angedachte Bahntrasse zwischen St. Leon und Kirrlach führe durch den Lußhardtwald, in dem St. Leon-Rot sein Trinkwasser gewinne, gab Eger zu bedenken. Der gesamte östliche verlaufende Korridor – zu dem auch die verbleibenden Strecken gehörten – sei aus Umweltgründen die schlechteste, erklärte Oppelt. Vor allem, weil für die Gleise viel Wald gerodet werden müsste. Grundsätzlich findet Oppelt das Bahnprojekt, zu dem sich Deutschland 1996 in internationalen Verträgen verpflichtet hat, aber wichtig. "Ich bin ein Anhänger davon, mehr Güter und Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern." Das jetzige Projekt ist Teilstück des Güterbahnkorridors Rhein-Alpen, der die starken Wirtschaftsräume um Rotterdam und Genua besser miteinander verbinden soll. Deshalb sei ein Kirchturmdenken in der Frage, wo die Trasse nicht entlang führen sollte, nicht angebracht. "Wir sollten in einem guten Dialog an guten Lösungen arbeiten", sagte Oppelt und lobte die Bahn für das transparente Verfahren und die Bemühungen, alle Argumente anzuhören.

Aus Oppelts Sicht sollte bei der Auswahl der endgültigen Strecke auch maßgeblich sein, welche die effizienteste und schnellste ist. Denn eine weiträumige Trasse führe zu höheren Bau- und schlussendlich auch höheren Betriebs- und Unterhaltskosten.