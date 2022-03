Mit einer Bürgerversammlung will sich die Verwaltung mit Blick auf eine mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn ein Stimmungsbild abholen, bevor im Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung gefällt werden soll. Bald könnten am stillgelegten Bahnhof im Stadtteil Obergimpern wieder regulär Züge halten. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Neben Kinderbetreuung, Baugebieten, Großbau-Projekten wie dem Neubau des "Rappsodie"-Hallenbades oder der neuen Feuerwache in der Kernstadt nutzte so manche Gemeinderatsfraktion ihre Reden zum Haushalt auch als Gelegenheit, ihren Standpunkt zum Thema "Reaktivierung der Krebsbachtalbahn" nochmals deutlich zu machen.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Robin Müller betonte, dass im Sinne des Klimaschutzes der motorisierte Verkehr weitestgehend von der Straße verschwinden müsse. Und die Krebsbachtalbahn könnte dazu auch ihren Teil beitragen. "Mit dem Projekt Krebsbachtalbahn eröffnen sich für unsere Große Kreisstadt und insbesondere für den Teilort Obergimpern zudem ungeahnte Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten", sagte Müller. Und das "bei Investitionen, die unsere Stadtkasse keinesfalls vor unlösbare Aufgaben stellen werden". Auf die Kurstadt kämen voraussichtlich 2,6 Millionen Euro an Kosten zu, verteilt auf acht Jahre.

Mit einer Reaktivierung könne man laut Müller die Belastung durch Durchgangsverkehr, Lärm, Abgase und Feinstaub merklich verringern. "Damit verbunden, wird sich die Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere für Kinder erhöhen."

Müller ist sich sicher, dass sich "jede Kommune im Kraichgau und im Unterland nach einer derartigen Bahnanbindung die Finger lecken" würde. Städte und Ortschaften mit S-Bahn-Anbindung seien attraktiv und lebenswert. Zudem sei die Anbindung ein dickes Plus, wenn es um die Entscheidung junger Familien bei der Wahl des Lebensmittelpunkts geht. "Eine Abfuhr für das Projekt, an die wir gar nicht denken wollen, würde landauf, landab Kopfschütteln mit sich bringen", erwartet Müller. Zudem würde man die Kommunen von Neckarbischofsheim bis Eschelbronn bitter enttäuschen.

"Hätten die Entscheidungsträger in Bad Rappenau vor mehr als 20 Jahren so argumentiert, wie hier und heute gegen die Krebsbachtalbahn argumentiert wird, dann würde heute sicher keine Stadtbahn durch Bad Rappenau fahren", erinnerte Klaus Ries-Müller (ÖDP). Dabei sei der errechnete Kosten-Nutzen-Faktor damals deutlich schlechter gewesen als heute. "Nicht umsonst hat das Land einer kompletten Finanzierung der laufenden Kosten zugestimmt." Als Vorteil der Bahn nannte er unter anderem, dass sich die Fahrtzeit zwischen dem Kernstadt-Bahnhof und Obergimpern von 20 auf sechs Minuten verringern und die Zeit nach Neckarbischofsheim sich von 33 auf 14 Minuten mehr als halbieren würde.

Ein Erfolgsmodell

Für Ries-Müller ist die Stadtbahn ein Erfolgsmodell. "Ich kenne keine Anlieger-Gemeinde, die in der Vergangenheit nicht profitiert und an Attraktivität zugelegt hat." Aus seiner Sicht wäre "eine Entscheidung gegen die Bahn beispiellos". "Wir sollten jetzt nicht für immer die Tür zuschlagen, sondern das aktuelle Konzept optimieren und unsere Wünsche einbringen."

Bei der Stadtverwaltung will man sich zur Reaktivierung noch nicht festlegen. Daher hatte Oberbürgermeister Sebastian Frei gegenüber der RNZ vor einigen Wochen eine Bürgerbeteiligung angekündigt. Inzwischen gibt es für die Veranstaltung auch einen Termin: Am Donnerstag, 17. März, sind alle Interessierten, insbesondere die Einwohner von Babstadt und Obergimpern, ab 19 Uhr in die Krebsbachhalle in Obergimpern eingeladen.

Bei dieser Bürgerversammlung werden Experten und Planer aus dem Landratsamt, von der Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur AG (ENAG, die derzeitige Betreiberin der Krebsbachtalbahn) und vom Verkehrswissenschaftlichen Institut (VWI) aus Stuttgart anwesend sein. Sie stellen den derzeitigen Stand der Planungen und den möglichen Streckenverlauf vor und stehen auch für Fragen zur Verfügung.