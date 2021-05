Sandhausen. (luw) Lange war es ruhig um die geplante Erweiterung des SV Sandhausen (SVS). Doch jetzt hat der Fußball-Zweitligist bekannt gegeben, dass er seine U23-Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldet. Begründet wird dies mit der "nach wie vor ungeklärten Situation und der fehlenden Beschlussfassung des Gemeinderates Sandhausen bezüglich der beantragten Neubauten von Trainingsplätzen". Bekanntlich ruht das Projekt "Sportzentrum Süd" zum Bau von zwei SVS-Sportplätzen seit Oktober 2019, nachdem die Proteste gegen die dafür vorgesehene Rodung von rund 2,5 Hektar im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt immer lauter geworden waren. Seither tagte mehrmals ein Runder Tisch zur Erarbeitung von drei bisher geheimen Alternativen zur Rodung, im vergangenen November kam als vierte Variante gar die mögliche Verlagerung des SVS-Geländes samt Stadionneubau ins Spiel.

"Ich habe die Nachricht über die Abmeldung der U23 mit Bedauern zur Kenntnis genommen", sagte Bürgermeister Georg Kletti nun auf RNZ-Anfrage. "Fakt ist: Für einen Zweitliga-Verein hat der SVS zu wenig Platzkapazitäten." Doch gleich hinterher schiebt der Rathauschef Zweifel an der Version, die nun erfolgte U23-Abmeldung hänge nur mit dem Platzproblem zusammen. "Im Dezember 2020 gab es eine Erklärung über die Trennung von U23-Trainer Frank Löning, wo wirtschaftliche Gründe für die geplante Abmeldung der Mannschaft genannt wurden." Darauf sprach die RNZ den SVS-Pressesprecher Markus Beer an, der darin "keinen Widerspruch" sehe: Beides zusammen habe die Abmeldung verursacht.

Bürgermeister Kletti will sich nicht den "schwarzen Peter" mit dem SVS hin- und herschieben; auch der Verein betonte auf Anfrage das Interesse aller Beteiligten an einer baldigen Lösung. Mit Blick auf die SVS-Aussage über die "fehlende Beschlussfassung" wirbt Kletti indes dafür, "genauer hinzusehen". Aus seiner Sicht seien die Verzögerungen mit drei Faktoren zu begründen: "Erstens handelt es sich bei einem Bebauungsplanverfahren um einen sehr langen Genehmigungsprozess, zweitens kam die Pandemie und drittens gab es auch ein paar Rollen rückwärts." Mit Letzterem meint er etwa den Vorschlag seitens des SVS im Herbst 2019, nach den immer lauteren Protesten gegen die Rodung das Verfahren zu stoppen und einen Runden Tisch einzuberufen. "Ich habe noch zurückgefragt, ob sie sich da sicher sind", so Kletti. Als dann ein Jahr später drei Alternativen erarbeitet waren, habe wieder der SVS das Verfahren gebremst, indem er mit dem möglichen Stadionneubau eine weitere Variante vorgeschlagen habe.

Dazu erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier, dass der Runde Tisch "in gemeinsamer Absprache als der beste Weg empfunden wurde, mit dem die Parteien ohne öffentliche Diskussion zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen können". Dies habe nicht zu Verzögerungen geführt. "Verzögerungen gab es dadurch, dass Herr Kletti im letzten Jahr den Runden Tisch wegen Corona über ein halbes Jahr ausgesetzt hat."

Die Idee des Stadionneubaus sei in dieser Pause entstanden und habe keine Verzögerung verursacht. Im November 2020 waren sich laut Machmeier alle Beteiligten einig, dass der Gemeinderat im Februar über die Varianten entscheiden sollte. Kletti habe jedoch aus mehreren Gründen diese Entscheidung um Monate verschoben, so Machmeier. "Gerne hätte man eine Sitzung – auch mit einem zu erwartenden großen Interesse der Bürger – im Stadion mit genügend Abstand abhalten können."