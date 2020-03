Region Heidelberg. (bmi) Das Coronavirus breitet sich auch in der Region rund im Heidelberg immer weiter aus. Mittlerweile sind Fälle in Bammental, Dossenheim, Eppelheim, Gaiberg, Leimen, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd und Nußloch gemeldet worden, wie das Landratsamt Rhein-Neckar auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Ein für Wilhelmsfeld registrierter Fall hat sich nach Informationen des dortigen Bürgermeisters Christoph Oeldorf nicht bestätigt. Noch keine bestätigten Fälle gab es zudem – Stand Montagabend – in Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Sandhausen, Schönau und Wiesenbach. Im hessischen Neckarsteinach hatte der dortige Kreis Bergstraße bereits am Sonntagabend einen Corona-Infizierten gemeldet.

In Dossenheim wurde am Montagmittag ein dritter Corona-Fall bekannt. "Ich habe mit allen drei Personen telefoniert, die Krankheitsverläufe fallen mild aus", berichtete Bürgermeister David Faulhaber. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt vermeldete einen Corona-Infizierten im Ortsteil Mönchzell. Die Person hatte sich zuvor zu einem Familienbesuch in einem Risikogebiet aufgehalten, ehe dieses als solches deklariert wurde. Sie befindet sich seitdem in häuslicher Isolation, Kontaktpersonen wurden laut Brandt getestet und haben sich nicht angesteckt.

In Gaiberg ist das Coronavirus ebenfalls bei zwei aus im Nachhinein als Risikogebieten zurückgekehrten Personen aufgetreten. "Sie handelten sehr verantwortungsvoll und stellten sich umgehend selbst unter Quarantäne", berichtete Matthias Volkmann als stellvertretender Bürgermeister Gaibergs. In Bammental hat sich laut Bürgermeister Holger Karl ebenfalls eine Person im Ausland mit der Erkrankung angesteckt. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne, und gehöre nicht zur Hochrisikogruppe.