Von Christoph Moll

Nußloch/Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Winterhude ereignete sich am Dienstagabend Kurioses. Ein Mann rief die Feuerwehr und berichtete von einem Großbrand: Ein Dachstuhl würde lichterloh brennen. Doch dieses Großfeuer entpuppte sich als feurig leuchtendes Abendrot, weil das Licht in den Wolken besonders gebrochen wurde. Der Hamburger hatte das Sonnenuntergangs-Spektakel am Horizont für einen Brand gehalten und wählte den Notruf. Für ihn war die Sache klar. In der Notrufzentrale konnte der besorgte Mann aber schnell beruhigt werden.

Nun könnte man fragen: Und was hat das bitte mit der Region rund um Heidelberg zu tun? Ganz einfach: Es besteht der dringende Verdacht, dass es sich bei dem Mann in Hamburg um einen Nußlocher handelte - oder dieser zumindest Nußlocher Wurzeln hatte. Nicht umsonst werden die Bewohner der 11.000-Seelen-Gemeinde zwischen Heidelberg und Wiesloch "Mondspritzer" genannt. Der Legende nach sollen Nußlocher nämlich einmal den aufgehenden Mond am Horizont für ein Feuer gehalten haben. Anders als die Feuerwehr in Hamburg, die den Irrtum rechtzeitig bemerkt hatte, versuchten die Nußlocher aber, den vermeintlichen Großbrand am Horizont zu löschen.

Immerhin: Der mutmaßliche Nußlocher im Hamburger Exil ist nicht alleine: Die Abendsonne werde häufiger mit einem Brand verwechselt, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Es gibt also wohl noch mehr "Sonnenspritzer" im hohen Norden.