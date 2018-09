Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Ein Mosaik aus vielen Schülerporträts bildete das Porträt von Max Born, dem berühmten Mathematiker und Physiker, dessen Name das Gymnasium Neckargemünd nun trägt. Diese Schülerarbeit, zu der Kunstlehrerin Christiane Stierle die Idee hatte, setzte die Schülerin Laura Städter mit viel Fleiß und Zeitaufwand am Computer um. Die Enthüllung des großen Fotoporträts war der gelungene Schlusspunkt des Festaktes zur Namensgebung des Gymnasiums in einer voll besetzten Aula.

Unter den Gästen waren ehemalige Lehrer und Wegbegleiter der Schule, Stadträte, Gäste aus der Partnerstadt Jindrichuv Hradec und die Landtagsmitglieder Elke Brunnemer und Thomas Funk. Im Mittelpunkt des Festakts stand die Festrede von Prof. Dr. Matthias Bartelmann vom Institut für theoretische Astrophysik an der Uni Heidelberg mit dem Titel "Max Born - Physiker, Philosoph und Vermittler" (siehe Artikel rechts).

Schon Schulleiter Horst Linier hatte es in seiner Begrüßung anklingen lassen, wie umfangreich der demokratisch angelegte Prozess der Namensfindung, an dem Schüler, Eltern und Lehrer beteiligt waren, ablief. Eine Person hob er in seinen Ausführungen ganz besonders hervor: Moritz Kern. Im Rahmen seiner SMV-Aktivitäten hatte er eine große Gruppe aktiver Schüler um sich geschart und den größten Anteil an der Namensfindung.

Diese ungewöhnliche und von der SMV mit angestoßene Initiative war es auch, die den Gemeinderat schließlich bewog, der vom Gymnasium gewünschten Namensgebung zuzustimmen. Der favorisierte Namen indes gefiel nicht allen, und kritisch wurde diskutiert, ob der Name sich nicht mehr an der Region orientieren sollte. Schülersprecher Maximilian Schneider erinnerte an die entscheidende Sitzung des Gemeinderats im Dezember 2013, die den Schülern endlos lange vorgekommen war. Aktiv eingebracht hatte sich auch die Elternschaft. Dies berichtete Birgit Grüne auch im Namen des Freundeskreises. Sie bedankte sich bei Lehrern und Schülern, deren Beharrlichkeit zum Schulnamen geführt habe.

Einen ganz besonderen Gruß in Briefform geschrieben vom 93-jährigen Gustav Born, Sohn Max Borns und britischer Pharmakologe, verlas Dr. Inge Thiering. Sie hatte die Schulnamenkommission geleitet. Gustav Born kündigte an, der Schule im September einen Besuch abstatten zu wollen, und bedankte sich für die Namenswahl. Marvin Compper, Fußballspieler und Schulpate der "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" beglückwünschte die Schule zu ihrem neuen Namen per Videobotschaft. Das neue Schullogo, das ein stehendes und liegendes "M" vereint, die zwei "B" ausbilden, wurde von Moritz Kern und Vera Weisenberger vorgestellt. Entworfen hat es Gil Göttmann, wofür er den Preis des Schullogowettbewerbs erhielt. Rund 60 Schülerinnen und Schüler hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.

Natürlich wurde der Festakt auch von Beginn an von Musik begleitet: Das Schulorchester und ein Saxofonquartett sorgten für musikalischen Schwung. Das Zusammenspiel vieler musikalischer Kräfte aus Eltern, Lehrern und Schülern, die Orchester und Chor beim Vortrag "Music was my first love" bildeten, versetzte die Aula in pure Begeisterung.

Eingebunden war der Festakt in ein Schulfest, bei dem sich auch alles um den neuen Schulnamen drehte. Geboten wurde Theaterspiel, ein gemeinsamer Cup-Song in der Turnhalle, eine Foto-Aktion geplant von Moritz Kern und Corinna Fenz sowie einige Mitmach- und Essensangebote.