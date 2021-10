Nußloch/Walldorf. (bmi) Sie ist gestartet als "Übergangsverkehr", soll aber dauerhaft verkehren und Pendlern wie Schülern neue Möglichkeiten bieten: Seit dem gestrigen Montag gibt es die neue Linie 749 der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN). Sie verbindet erstmals Nußloch mit Walldorf, schafft ab November einen direkten Anschluss zum S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf und soll künftig auch nach Leimen ausgeweitet werden. In den Sozialen Medien ist die Freude der Nutzer groß, die von einem "Meilenstein für Nußloch und Walldorf", schreiben, eine "schöne Entwicklung für die Anbindung im öffentlichen Nahverkehr" sehen und sich freuen: "Nach 30 Jahren wird es nun wahr." "Wir hatten das Thema in der Tat schon länger auf der Agenda", bestätigt Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster auf Nachfrage und erklärt die Einführung in drei Schritten:

> Bis Freitag, 29. Oktober, verkehrt montags bis freitags zunächst ein Bus zweimal morgens von der Nußlocher Max-Planck-Straße bis zur Walldörfer Drehscheibe, nachmittags dann dreimal in die andere Richtung. "Diese Schulbuslinie hatten sich Eltern schon lange gewünscht und wir wollten sie so schnell wie möglich einführen", so Förster.

> Ab Dienstag, 2. November, verkehrt der Bus dann laut Förster tagsüber im regelmäßigen Takt und hat zudem in Walldorf den S-Bahnhof und nicht die Drehscheibe als Endhalt. Nußlochs Rathauschef sieht durch die Linie "eine deutliche Attraktivitätssteigerung, gerade für diejenigen, die in Richtung Karlsruhe pendeln und dies nun komplett autofrei können".

> Im kommenden Jahr und nach Abschluss der Arbeiten zum barrierefreien Haltestellenausbau sowie dem Verlegen neuer Gleise für die Straßenbahnlinie 23 soll die Buslinie 749 dann im Norden bis zum Leimener Kurpfalz-Centrum verlängert werden. Damit gebe es künftig neben der Route über Sandhausen eine zweite Verbindung von Walldorf nach Heidelberg. "Bis dahin werden Linienführung und Taktung getestet und nochmals hinterfragt", erklärt Förster zu dem Projekt, dessen Kosten die Kommunen je nach Anteil der Strecke auf ihrer Gemarkung übernehmen; Zahlen sind noch nicht bekannt.