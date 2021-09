Von Stephanie Kern und Heiko Schattauer

Haßmersheim. So oder so – die Bürgermeisterwahl in Haßmersheim am kommenden Sonntag, 26. September, schreibt Geschichte. Gleich zehn Bewerber wollen die Nachfolge von Michael Salomo antreten. So viele Bürgermeister-Kandidaten gab es in der jüngeren Vergangenheit noch nie. Vergangene Woche präsentierten sich neun der zehn Bewerber in einer öffentlichen Runde. Heute stellen sie sich acht Kandidaten den Fragen der RNZ.

Samuel Speitelsbach hat den Fragebogen nicht beantwortet, Simon Willi Schmeißer hatte über die Gemeindeverwaltung mitteilen lassen, dass er nicht von der Presse kontaktiert werden will. Für den Inhalt der Antworten sind die Kandidaten selbst verantwortlich.

Jens Uwe Bock. Foto: privat

Jens Uwe Bock

Alter: 61

Wohnort: Roding

Beruf: Leitender Geschäftsbediensteter

Hobbys/Leidenschaften: Wandern, Lesen, Musik

Lebensmotto: Mit Ruhe und Besonnenheit die Aufgaben des Lebens lösen

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Haßmersheim ist eine dynamische, sich entwickelnde Gemeinde. In diese Gemeinde möchte ich meine langjährigen Verwaltungs- und Leitungserfahrungen als Bürgermeister einbringen und zur Weiterentwicklung beitragen.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Zunächst sind die Großbaustellen zu Ende zu bringen und abzurechnen. Dann ist "Kassensturz" zu machen. Was kann daraus – unter Berücksichtigung maßvoller Schuldenaufnahme und konsequenter Inanspruchnahme von Förderprogrammen an Neubau- und grundhaften Sanierungsmaßnahmen entwickelt werden? Eine Prioritätenliste ist zu erstellen, abzustimmen, umzusetzen. Notwendiges hat Vorrang vor Wünschenswertem.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Für die Kindergärten ist das Betreuungsangebot fortzuschreiben. Tagesmütter sollten als Ergänzung im Auge behalten werden. Die Gebäudesituation für die Kita "Kleine Strolche" ist im Blick zu behalten. Wenn die kath. Gemeinde nicht auf eine Übernahme von St. Christopherus drängt, würde ich dies nicht forcieren. Hinweis: Die Gemeinde ist zur Vorhaltung/Schaffung des Betreuungsangebotes gesetzlich (KitaG) verpflichtet.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Hier ist die Gemeinde rechtlich in der Pflicht für die Unterbringung anerkannter oder geduldeter Geflüchteter nach Verteilung auf die Gemeinden für Wohnraum zu sorgen. Zunächst bei Wegzug den Zuzug in bestehende Mietverhältnisse zu organisieren und bei zusätzlichem Bedarf gemeinsam mit den Fachberatern des LRA regelmäßig bei Bedarf weitere Wohnungen suchen.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums insbesondere im Mietwohnungsbau wird auch in den nächsten Jahren ein Thema bleiben. Die Gemeinde Haßmersheim selbst ist dazu allein nicht in der Lage. Gemeinsam bspw. mit der Wohnheim Mosbach oder anderen Investoren im Rahmen der Innenverdichtung Sechs- bis Acht-Familienhäuser und entsprechender Förderung des sozialen Wohnungsbaus schaffen.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Haßmersheim leistet sich mit Frei- und Hallenbad und Bürgerbus Extras, die als weiche Standortfaktoren nicht zu unterschätzen sind. Dies erfordert große Anstrengungen. Den Bürgern muss es das auch wert sein! Ein Bürgermeister muss darauf hinweisen, wenn es finanziell eng wird, und die Dinge zur Disposition stehen bzw. Partner gesucht werden müssen. Da muss man ehrlich sein: Wenn es nicht mehr geht – geht es nicht mehr!

Markus Christian Geier. Foto: privat

Markus Christian Geier

Alter: 46

Wohnort: Dallau

Beruf: Gymnasiallehrer, Lehrer an beruflichen Schulen, Lehrbeauftragter (DHBW)

Hobbys/Leidenschaften: Fort- und Weiterbildung, Lesen von Fachliteratur, Ausdauer- und Kraftsport

Lebensmotto: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst.

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Ich hatte schon immer großes Interesse, in der Kommunalpolitik Leitungsrollen zu übernehmen. Ich möchte mein Lebensmotto in Haßmersheim verwirklichen. Ich bringe fundierte Kenntnisse in der Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Kenntnis der Rechtsnormen, kartografische Kenntnisse, Verhandlungs- und Vermittlungsgeschick, rhetorische Fähigkeiten, Pflicht- und Ordnungsbewusstsein, Lösungs- und Konsensorientierung mit.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

In meinen Gesprächen wurden mir sowohl bereits begonnene oder beschlossene Maßnahmen als auch neue Ideen genannt. Es besteht zum Teil große Sorge in Hinblick auf die Finanzierbarkeit – hier muss darauf geachtet werden, dass Projekte bezahlbar bleiben. Viele Bürger wünschen sich Investitionen im Bereich Kinder, Jugendliche, Familie und Vereine, sowie, dass eine funktionstüchtige Verwaltung geschaffen wird.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Korrekt ist, dass es eine Warteliste für einen Kitaplatz gibt. Unter Berücksichtigung der Expansion der Gemeinde und des Wunsches vieler Bürger aus den Ortsteilen, wäre ich bereit, Geldmittel für den Ausbau von Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen. Ausreichend Personal müsste dann natürlich auch gewährleistet sein. Eine Übernahme des katholischen Kindergartens erachte ich als nicht erforderlich.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Die Kommunen müssen sich mit diesem Thema (erneut) beschäftigen. Um der zukünftigen Unterbringung von Geflüchteten gerecht zu werden, müsste die Gemeinde Gelder für das Anmieten von Wohnungen, Privatwohnungen sowie von Mehrfamilienunterkünften bereitstellen. Als sinnvoll erachte ich in diesem Zusammenhang auch das Anmieten von Containerwohnungen.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Aus finanziellen Gründen würde mit mir kein neues, großes Baugebiet wie "Nord III" erschlossen werden. Stattdessen würde mein Augenmerk dem Ortskern gelten. Hier existieren unbenutzte Gemeinde- oder Brachflächen, die zu Wohnungsbauzwecken umgelegt werden könnten. Eine weitere, sinnvolle "Wohnraumoffensive" stellt für mich der "Grundstücksfonds" dar. Er hilft finanzschwachen Kommunen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Für mich wäre der Erhalt beider Schwimmbäder von grundlegender Bedeutung. Gleiches würde für den Bürgerbus als auch die Unterstützung der Vereine gelten. Die Ausstattung der Friedrich-Heuß-Schule möchte ich stets auf dem neusten Stand wissen. Dies empfinde ich als genauso nachhaltig wie die Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Haßmersheim. Gleichermaßen fördern möchte ich den Ausbau der Infrastruktur.

Alfred Scheider. Foto: privat

Alfred Scheider

Alter: 59

Wohnort: Oberstenfeld

Beruf: Kaufmann/Produktmanager

Hobbys/Leidenschaften: Fußball, Tennis, Radfahren, Wandern, Kultur allgemein

Lebensmotto: Der Weg ist das Ziel

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Ich habe 22 Jahre in Haßmersheim gelebt, bin durch meine Tätigkeit in zwei Vereinen auch heute noch sehr verbunden mit der Gemeinde. Meine tiefgründige Persönlichkeit, soziale Kompetenz, die Fähigkeit, visionär zu denken und Prozesse kreativ auf den Weg zu bringen, Situationen zu moderieren, sowie meine handwerklichen und kaufmännischen Fähigkeiten möchte ich zum Wohle der Bürger und für den Fortschritt einbringen.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Die Erschließungen von Nord III und Unterer Auweg II müssen abgeschlossen werden, ebenso der Dorfplatz Hochhausen. Offene Aufgaben: Erweiterung/Renovierung des Feuerwehrhauses, bezahlbaren Wohnraum schaffen, Ärztehaus, Grundversorgung in Hochhausen/Neckarmühlbach, Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Ausbau Kindertagesstätten/Schule, Jugendeinrichtung, Unterstützung Ehrenamt/Vereine.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Die Gemeinde hat Verträge mit der ev. Kirche unterzeichnet. Sollten die Kindergärten in Hochhausen und Haßmersheim nicht abgerissen werden, werden hohe Zahlungen fällig. Somit kommt für mich nur ein Neubau in Hochhausen in Frage. In Haßmersheim muss unter finanziellen Aspekten geprüft werden, ob Erweiterung oder Neubau Sinn machen. Den katholischen Kindergarten würde ich nicht übernehmen.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Hier gibt es nur die Möglichkeiten bestehenden Wohnraum der Gemeinde zu nutzen, Häuser durch die Gemeinde aufzukaufen (entsprechende Umgestaltung und Renovierung), private Unterbringung oder eine Aufstellung von Wohncontainern.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Eine Nachverdichtung in Haßmersheim hat für mich Vorrang vor weiterem Flächenverbrauch, wird jedoch bei Weitem nicht ausreichen. Die Gemeinde sollte Grundstücke selbst kaufen und ein kommunales Unternehmen gründen. Die Gemeindeverwaltung gibt zusammen mit dem Gemeinderat die ökologischen und sozialen Zielsetzungen vor. Diese Wohnungen sollten dann vorrangig den Bürgern angeboten werden.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Dass ein Kind in der Gemeinde schwimmen lernt, ist wichtig. Ein Bürgerbus war die Voraussetzung für Zuschüsse. Leider gibt es keine Eröffnungsbilanz. Somit ist es nicht möglich, klare Aussagen über das Vermögen zu treffen. Umso wichtiger ist es, grundsätzliche Fragen zu stellen: Was wird benötigt? Wie soll es umgesetzt werden und welche Ressourcen werden benötigt? Dazu benötigt es einen Bürgermeister, der schon gezeigt hat, wie man Konzepte entwickelt und umsetzt.

Christian Ernst. Foto: privat

Christian Ernst

Alter: 34

Wohnort: Mückenloch

Beruf: Gemeindeoberamtsrat, Leiter Hauptamt und Bauamt der Gemeinde Eschelbronn, innerdienstlicher Vertreter des Bürgermeisters

Hobbys/Leidenschaften: Radfahren, Skifahren, Garten- und Waldarbeit, Feuerwehrmann, Vereinsmensch

Lebensmotto: Leben und leben lassen

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Weil es mir hier außerordentlich gut gefällt. Weil ich in dieser Region zu Hause bin. Weil diese vitale Gemeinde mit 5000 Einwohnern groß genug ist, um miteinander etwas bewegen zu können, aber auch klein genug, dass es noch persönlich zugeht, nicht so anonym wie in größeren Städten. Ob in Haßmersheim, Hochhausen oder Neckarmühlbach – hier kennt man sich noch persönlich und hilft einander.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Laufende Projekte sind fortzuführen, möglichst ohne lange Einarbeitung oder anfängliche Reibungsverluste. Ich könnte sofort loslegen. Damit die Kosten bei Nord III nicht aus dem Ruder laufen und weil andere Aufgaben liegen geblieben sind (Kinderbetreuung, Kanalisation, Sanierung von Straßen und öffentlichen Funktionsgebäuden), braucht es erst einen ehrlichen Kassensturz und dann klare Prioritäten.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Um den Rechtsanspruch zu erfüllen, muss Haßmersheim seine Kapazitäten in puncto Kinderbetreuung ausweiten, baulich wie personell. Hier wurde lange gebummelt. Statt Flickschusterei will ich ein zukunftsfähiges Betreuungskonzept gemeinsam mit Erziehenden und Eltern erarbeiten, orientiert am Motto "kurze Beine – kurze Wege". Ich sehe keinen Anlass, die katholische Kirche als Trägerin auszubooten.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Die sogenannte Anschlussunterbringung von Geflüchteten ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Haßmersheim nutzt dafür eine Obdachlosenunterkunft in Hochhausen. Vereinzelt werden Privatwohnungen an Flüchtlinge vermietet. Wenn Bedrängte in Not zu uns flüchten, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir ihnen helfen. Wie gut, dass sich in Haßmersheim auch ehrenamtliche Kräfte weiter um Asylbewerber kümmern!

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

In Nord III errichtet die Wohnbaugenossenschaft Familienheim Mosbach 44 Mietwohnungen, zehn davon dezidiert gefördert. Auch ich würde als Bürgermeister darauf achten wollen, dass bei der Projektierung von Wohnvorhaben mittlere und kleinere Einkommen nicht leer ausgehen. Allerorten – in Nord III genauso wie bei der Überplanung des Geländes der ehemaligen Polsterfabrik in Neckarmühlbach.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Es braucht einen seriösen Kassensturz. Dass Nord III teils externen Erschließungsträgern überantwortet wird, erschwert den klaren bilanziellen Blick auf Kosten und Rückflüsse. Niemand überblickt derzeit, wie viel man nächstens für Betriebskosten, Reparaturen, Sanierungen veranschlagen muss. Ehe die Pflichtaufgaben kommunaler Daseinsvorsorge nicht kalkuliert sind, dürfen wir nicht über Wünschenswertes (Kür) reden.

Matthias Forster. Foto: privat

Matthias Forster

Alter: 41

Wohnort: Haßmersheim

Beruf: Verwaltungsfachangestellter

Hobbys/Leidenschaften: Ein gutes Buch: Abenteuergeschichten oder auch historischen Romanen gebe ich dabei klar den Vorzug

Lebensmotto: Eine gute Idee ist jede Mühe wert

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Ich mag unsere Neckartalgemeide. Ich fühle mich hier wohl und möchte mich für unsere Gemeinde mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten einsetzen. Auch bin ich an einem Punkt in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich das, was ich bisher in der Verwaltung einer Großen Kreisstadt an Kompetenz und Erfahrungen gesammelt habe, effektiv und erfolgreich in einer kleineren Verwaltungseinheit anwenden möchte.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Laufende Projekte müssen zunächst zu Ende geführt werden. Durch das hohe Entwicklungstempo der letzten Jahre sehe ich in der Bürgerschaft auch Spannungsfelder zwischen Kontinuität und Aufbruch. Diese will ich bewältigen und wieder befrieden. Wir brauchen keine neuen Großprojekte, was nicht heißen soll, dass wir im Status quo verharren. Wichtig ist mir eine Entwicklung mit Augenmaß und respektvollem Umgang.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Ich sehe derzeit keine Alternative zu einer personellen wie auch baulichen Erweiterung unserer Kapazitäten. Dieses Thema muss umgehend nach der Wahl angegangen werden. Die Folgen fehlender Betreuungsplätze sind enorm und jungen Familien nicht zumutbar. Keine Betreuung bedeutet vor allem, dass Eltern ihr Leben komplett umstellen müssen – mit den entsprechenden finanziellen Folgen.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

In Haßmersheim gibt es nur vereinzelt Leerstände. Hierauf kann kein tragfähiges Konzept beruhen. Im Falle meiner Wahl würde ich zügig ein kommunales Unterbringungskonzept mit Mindeststandards definieren – dies unter Zuhilfenahme der Bürgerschaft und der Vereine. Es geht hier schließlich um Menschen.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Da Erweiterungsflächen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, muss das Baulückenkataster aktualisiert und weitergeführt werden. Die Entwicklung in allen drei Ortsteilen sollte allerdings dahingehend gesteuert werden, dass wir grundsätzlich einen dörflich-ländlichen Charakter erhalten können. Den Pfad zur Kleinstadt werde ich nicht weiter bestreiten, das passt nicht zu unserer Gemeinde.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Nach Jahren, in denen viel Geld ausgegeben wurde, müssen Investitionen klug getätigt und Fördergelder genutzt werden. Aus meinen sechs Jahren im Finanzbereich der Stadt Mosbach weiß ich, dass es auf die Balance zwischen Bürger und Gemeinde ankommt. Künftig müssen anhand einer Prioritätenliste Entscheidungen getroffen und transparent gemacht werden: Was gilt es zu bewahren, was muss weiterentwickelt werden.

Uwe Wanke. Foto: privat

Uwe Wanke

Alter: 59

Wohnort: Haßmersheim

Beruf: Industriekaufmann/Hausbau-Berater/Landtagsabgeordneter a.D.

Hobbys/Leidenschaften: Natur, Wandern, Kochen

Lebensmotto: Ein Herz für Haßmersheim – es gibt nichts Gutes – außer man tut es

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Mich sprachen über 100 Bürger an: "Uwe, kandidiere doch". Wenn man mich ruft, stelle ich mich. Hier bin ich. Sie kennen mich. Wohne hier fast zwölf Jahre mit meiner Cornelia Körner, ich bleibe hier. Ich ziehe nicht erst her, falls ich gewählt werde. Ich liebe Haßmersheim – hier will ich Gutes tun. Ich möchte den Ort weiter nach vorne führen. Zeit für einen Wechsel. Zeit für neuen Wind in Haßmersheim.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Kassensturz, alle begonnenen und geplanten Projekte auf den Tisch. Sinnhaftigkeit und Machbarkeit prüfen, Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Kämmerer, den Gemeinderäten, eventuell die Bürger befragen. Begonnenes Gutes weiterführen, manches zähneknirschend weitertragen, neue Ideen und Ansätze ins Spiel bringen. Man kann das Geld nur einmal ausgeben – ein genereller Stopp könnte zu hohen Kosten führen.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Haßmersheim wächst sehr schnell, Neubaugebiet, wir müssen 100 oder mehr Plätze für Kinder bereitstellen. Wenn etwas schnell gehen muss, bieten sich auch Container an, schön bunt natürlich und gut isoliert mit viel Glas/Naturlicht. Es sollten sich auch mehr private Kindertagesstätten bilden. Der katholische Kindergarten lehnte Gemeindeträgerschaft ab – wollen eigenständig bleiben – auch kostengünstiger.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Wenn Kinder in Containern ihre Kindergartenzeit verbringen können, sollten wir auch schnell eine neue Containerlösung aufbauen. Es war ein großer Fehler, die alte Anlage komplett abzubauen anstatt zu renovieren. Wer hat den Abbau beschlossen? Der Neuaufbau wird mehr Geld kosten – aber das geht schnell und ist nötig. Ein massiver Neubau führt zu hohen Kosten, da sollten die Bürger mitentscheiden.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Bezahlbarer Wohnraum? Hier ein ganz klares "Ja". Da bin ich der Spezialist. Also 2700 Euro/qm? Es geht schon ab 1900 Euro/qm. Im Ortskern, z.B. die Marktstr. 19 b, hier sollten acht neue Wohnungen und bis zu 25 Parkplätze entstehen, der Bauantrag läuft, wird aber blockiert. Hier ist ein Bürgermeister als Vermittler gefragt. Man bedenke, viele ältere Menschen gehen ins Heim – die Häuser sollte die Gemeinde kaufen.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Keinen "Mammut"-Spielplatz in Haßmersheim, ob 940.000 oder 430.000 Euro, weg mit solchen Plänen, Geld für einen schönen Spielplatz ja, maximal 180.000 Euro, dazu ein Bolzplatz. Für ältere Spielplätze je 12.000 Euro, für jeden Verein eine Kapitalspritze, 10.000 Bäume kosten ca. 30.000 Euro. Bei großen Investitionen die Bürger befragen, mit Stimmkarten ja/nein. Das Ehrenamt fördern, viele Ein-Euro-Jobber einbinden.

Johannes Rapp. Foto: privat

Johannes Rapp

Alter: 39

Wohnort: Haßmersheim

Beruf: Geschäftsführer

Hobbys/Leidenschaften: Feuerwehr, Fotografie, Lesen, Reisen, Kochen

Lebensmotto: Das Leben ist nichts für Anfänger

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Ich möchte meine Heimatgemeinde nicht nur verwalten, sondern auch nachhaltig gestalten. Dabei ist mir der Wiederaufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ebenso wichtig, wie die zeitgemäße und verantwortungsvolle Führung der Verwaltung und Repräsentation nach außen. Wir haben hier viel Potenzial, welches besser genutzt werden kann. Dazu möchte ich kompetent und engagiert beitragen.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Zuerst werde ich mir einen Überblick über den jeweiligen Stand der laufenden Projekte verschaffen. Auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Zusammen mit dem Gemeinderat wird dann zu entscheiden sein, in welcher Reihenfolge und Priorität die einzelnen Vorhaben weitergeführt werden können. Dabei wird auch entscheidend sein, dass wir uns ein langfristiges Ziel setzen und uns an diesem Leitbild beim Abarbeiten orientieren.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung eine Übergangslösung beschlossen. Ich stehe für ein lang- und mittelfristiges Konzept, welches sich an dem Bedarf in allen Ortsteilen orientiert. Dies wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu mindestens einem Neubau führen. Dabei kann auch mit den Trägern über eine Übernahme des katholischen Kindergartens gesprochen werden. Kinder sollen weiterhin kurze und sichere Wege haben.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Das Thema Migration und Flucht wird uns in Europa noch länger beschäftigen. Einzelne Wohnungen und Häuser stehen leer. Hier gilt es, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen, um die Möglichkeiten zu sondieren. Dabei möchte ich auch neue Wege für eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft beschreiten: die "Anschlussunterbringung" ist dabei der erste Schritt. Ein gemeindeeigenes Haus wäre auch eine Möglichkeit.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

In allen drei Ortsteilen kann an bestehende Baugebiete weiter angeschlossen werden und teilweise auch nachverdichtet werden. Dabei muss, stärker als in der Vergangenheit geschehen, darauf geachtet werden, dass zum einen Grundstücke bezahlbarer bleiben und zum anderen der Flächenverbrauch nicht übermäßig hoch ist. Der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben – zu großes Wachstum ist hier eher hinderlich.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Ein vollumfänglicher und transparenter Kassensturz ist dringend nötig. Auch um eine konsolidierte Finanzplanung für die dringend anstehenden Projekte (Kitas) zu ermöglichen. Die begonnenen Vorhaben bedürfen einer strikten Überwachung. Gleichzeitig werde ich durch neue Gewerbeansiedlungen versuchen, die Einnahmenseite der Gemeinde weiter auszubauen und Fördermittel bei den Projekten einzusetzen.

Benjamin Krämer. Foto: privat

Benjamin Krämer

Alter: 32

Wohnort: Haßmersheim

Beruf: Feinwerkmechaniker

Hobbys/Leidenschaften: Ich lese viel, bin ein Metal-Fan, Metal ist für mich eine Lebensphilosophie und Teil meiner Persönlichkeit, ebenso bin ich begeisterter Angler

Lebensmotto: Führe dein Leben stets so, dass du am Ende deiner Tage nichts zu bereuen hast

1. Warum wollen Sie Bürgermeister in Haßmersheim werden?

Ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Lage, Landschaft und der Charme der Ortschaften sprechen für sich. Darum haben wir uns als Familie dazu entschlossen, hier sesshaft zu werden, obwohl dies meinen Arbeitsweg drastisch verlängert hat. Wir sind herzlich aufgenommen und immer respektvoll behandelt worden. Daher möchte ich der Gemeinde etwas zurückgeben indem ich mich für sie stark mache.

2. Auf einen neuen Bürgermeister warten in Haßmersheim viele offene Aufgaben und begonnene Maßnahmen. Was ist zu tun?

Das Wichtigste ist nun erst einmal, einen kühlen Kopf zu bewahren. Offenes muss sachgemäß zum Abschluss gebracht werden, damit Raum für neue Projekte geschaffen wird. Hier muss akribisch vorgegangen werden. Zukünftiges muss vorausschauend geplant werden.

3. Die Kinderbetreuung ist ein großes Thema: Die Kindergärten sind voll belegt, es gibt eine Warteliste, zugleich wächst Haßmersheim. Zudem hat die Gemeinde die ev. Kindergärten in eigene Trägerschaft übernommen. Wie sieht Ihr Konzept aus? Soll der katholische Kindergarten auch noch übernommen werden?

Uns werden pro Frage 400 Zeichen zur Verfügung gestellt. Die letzten Jahre war es anscheinend nicht möglich, hier ein angemessenes Konzept auszuarbeiten. Nun sollen wir Kandidaten in einer Doppelfrage nicht nur antworten, was gemacht werden muss, sondern ein komplettes Konzept in eine Handvoll Sätze fassen. Mir ist bekannt, was zu tun ist, aber einem so großen Anliegen bedarf es an mehr Worten.

4. Eine weitere Baustelle in Haßmersheim ist die Unterbringung von Geflüchteten, hier muss immer wieder nach Wohnungen gesucht werden. Was kann die Gemeinde hier tun?

Dies ist nicht nur ein heikles, sondern auch ein heißes Thema. Ich würde hier zuerst einmal das Gespräch mit dem Gemeinderat, den Bürgerinnen und den Bürgern suchen, um mit ihnen zusammen eine Lösung auszuarbeiten.

5. Bezahlbarer Wohnraum ist ebenfalls ein Thema. Wo gibt es dafür noch Potenzial?

Mit dem Baugebiet Nord III und dem Projekt der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG sowie dem Förderprogramm der Erzdiözese Freiburg sollte dieser Bedarf für Haßmersheim vorerst gedeckt sein. Das Augenmerk sollte nun auf die Teilorte und deren Ortsränder gerichtet werden. Hier sehe ich das größte Potenzial für die Zukunft.

6. Schlussendlich: Haßmersheim leistet sich viele Extras (Bäder, Bürgerbus), gleichzeitig wurde viel investiert. Was kann die Gemeinde finanziell überhaupt noch leisten?

Hier muss zuerst einmal ein Kassensturz stattfinden. Anhand der Daten die für mich zugänglich sind, kann ich mir dazu im Vorfeld kein endgültiges Bild machen.