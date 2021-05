Ein weiteres Teilprojekt der Schutzmaßnahmen in Wiesloch kann jetzt in Angriff genommen werden. Foto: RP Karlsruhe

Wiesloch/Oftersheim.Die Vorträge beim Hochwasserschutzforum der Metropolregion haben kürzlich eindrucksvoll vor Augen geführt, dass selbst kleine Flüsse und Bäche bei Unwettern zur Gefahr werden können. Auch viele Städte und Gemeinden in der Region haben dieses Risiko längst erkannt und sorgen unter der Federführung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) für Sicherheit. Ein gutes Beispiel dafür sind die seit Jahrzehnten verfolgten Leimbach-Hardtbach-Projekte. Diese umfassen acht Maßnahmen, drei davon quasi in einem "Paket". Drei Abschnitte sind erledigt. Für einen weiteren, einen Teil des Hochwasserschutzes am Leimbach-Oberlauf in Wiesloch, ist jetzt der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig. Das heißt, es kann losgehen. Doch an anderen Stellen hakt es.

Die Leimbach-Hardtbach-Projekte sollen nicht nur Hochwasser vermeiden, sondern auch die Gewässerökologie verbessern, wo es nötig ist. Grundlage ist hier die europäische Wasserrahmenrichtlinie. Die Bürger sollen zudem auch in Sachen Naherholung etwas davon haben, Stichwort "Erlebbarkeit" der Bäche. Schließlich erleichtern die Maßnahmen die Pflege der Gewässer und Dämme.

Der Leimbach fließt im Projektgebiet zwischen Wiesloch und Oftersheim auf einer Länge von 15 Kilometern, der Hardtbach zwischen Hockenheim und Nußloch auf etwa fünf Kilometern. Neun Städte und Gemeinden – Wiesloch, Walldorf, Leimen, Heidelberg, Schwetzingen, Brühl, Nußloch, Sandhausen und Oftersheim – sowie zwei Abwasserverbände gehören zu den Projektpartnern.

Im Juli 2000 war die erste Maßnahme fertig: Das Hochwasserrückhaltebecken Leimbach bei Nußloch ging in Betrieb. Es kann 300.000 Kubikmeter fassen und leert sich automatisch über beide Bäche, wenn es aufhört zu regnen. Straßen- und Bahndamm auf beiden Seiten wurden erhöht und abgedichtet. Erneuert wurde das Hardtbachwehr, das den Zulauf zum Rückhaltebecken und zum Bach selbst steuert. Außerdem wurde ein neuer Damm gebaut und eine Entlastungsanlage, die den Abfluss in den Leimbach begrenzt. Auch gab es naturnahe Umgestaltungen. Das alles kostete 3,5 Millionen Euro.

Mit sechs Millionen Euro schlug die zweite Phase zu Buche, die im Dezember 2004 umgesetzt war. Der Hardtbach wurde auf fünf Kilometern zwischen dem neuen Hochwasserrückhaltebecken und dem Industriegebiet Hockenheim-Talhaus ausgebaut. Ferner gibt es im Hardtwald seitdem zwei Polderflächen mit 1,8 Millionen Kubikmetern Rückhaltevolumen.

Seit 2016 vollendet ist in Wiesloch ein 260 Meter langer Abschnitt des Leimbachs zwischen der Brücke "In den Weinäckern" und dem "Adelsförsterpfad". Dämme wurden hier für Überflutungsbereiche zurückgesetzt, und neue Schutzmauern wurden errichtet. Durch eine leichte Verschwenkung nach Osten entstand ein naturnäheres Gewässer, das etwa Totholz führt, und es gab einen neuen Fuß- und Radwegsteg.

Hintergrund Im 18. Jahrhundert wurden Leimbach und Hardtbach durch Kurfürst Karl Theodor reguliert, um die Schwetzinger Schlossanlagen be- und entwässern zu können. Zudem ging es um den Betrieb einiger Mühlen. Wegen des fehlenden Gefälles wurde das Bachbett damals verlegt. Die Bachsohle wurde über mehrere Kilometer hinweg künstlich bis über die Höhe [+] Lesen Sie mehr Im 18. Jahrhundert wurden Leimbach und Hardtbach durch Kurfürst Karl Theodor reguliert, um die Schwetzinger Schlossanlagen be- und entwässern zu können. Zudem ging es um den Betrieb einiger Mühlen. Wegen des fehlenden Gefälles wurde das Bachbett damals verlegt. Die Bachsohle wurde über mehrere Kilometer hinweg künstlich bis über die Höhe des angrenzenden Geländes angehoben. Den nun höher liegenden Bachlauf begrenzten Dämme. "Erst diese Ingenieurleistungen schufen die Voraussetzung für die intensive Nutzung und Besiedelung der sumpfigen Auenlandschaft östlich des Rheins", hieß es vonseiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Bei stärkeren Regenfällen und erhöhtem Abfluss in den Gewässern kam es aber zu Dammbrüchen mit großflächigen Überschwemmungen und erheblichen Schäden, zumal die ausgelaufenen Wassermengen wegen der künstlichen Hochlage der Bäche nicht wieder zurückfließen konnten. Auch der Ausbau, zuletzt in den 1940er Jahren, konnte keine Abhilfe schaffen. Durch die starke Siedlungsentwicklung wurde diese Gefahr noch größer. So sorgte Anfang der 1990er Jahre ein massives Hochwasser für schwere Schäden in St. Ilgen. cab

Diese Arbeiten waren quasi das Mittelstück der dritten Projektphase zum Ausbau des Leimbach-Oberlaufs. Dieser Teil ist gut drei Kilometer lang und erstreckt sich von der Mündung des Waldangelbachs bis zum Nußlocher Rückhaltebecken. Damit sollen Walldorf und Wiesloch vor den Folgen eines 100-jährigen Hochwassers geschützt werden. Der jetzt bewilligte Teil schließt sich oberhalb der Brücke "In den Weinäckern" an, führt 1,4 Kilometer bachaufwärts bis zur Einmündung des Waldangelbachs und umfasst ähnliche Bauarbeiten wie schon in dem Abschnitt zuvor. Schutzmaßnahmen, Ökologie und Aufwertung des Stadtbilds gehen hier Hand in Hand. Dem Vorland und dem Leimbach werden mehr Raum zur Entwicklung eines naturnahen Gewässers gegeben. Fische und andere Bachbewohner sollen sich wohler fühlen, und an manchen Stellen sollen Besucher bis ans Wasser kommen können.

Seit 2018 im Planfeststellungsverfahren befindet sich der 1,4 Kilometer lange Abschnitt zwischen "Adelsförsterpfad" und dem Nußlocher Hochwasserrückhaltebecken. Der Leimbach führt hier direkt und monoton an der Bahntrasse Karlsruhe-Heidelberg entlang. Und es ist eng. Daher wird das Umgestalten hier nicht so einfach sein. Dazu wird gehören, die Dämme zu sanieren und zu erhöhen sowie durch Spundwände zu sichern, links und rechts Wege zu bauen und für unterschiedliche Strömungsverhältnisse im Bach zu sorgen. Auch sollen Flora und Fauna einen besseren Zugang erhalten.

Schon im April 2017 wurde beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises der Planfeststellungsantrag für das vierte Projekt eingereicht, den 6,5 Kilometer langen Ausbau des Leimbach-Unterlaufs bis zur Kirchheimer Mühle. Tangiert sind Nußloch, Sandhausen, Leimen und auch Heidelberg. Die Kosten dafür werden auf 34 Millionen Euro geschätzt. Den Großteil trägt das Land, den Rest müssen sich die beteiligten Kommunen teilen – etwa für die Anpassung vorhandener Brücken oder querender Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser. Das Projekt kommt aber nicht voran, und einen Planfeststellungsbeschluss gibt es auch nach vier Jahren nicht. Was nicht nur Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald wurmt.

Schließlich stammt die Idee, den Leimbach auf dieser Strecke tieferzulegen und zu weiten, aus den 1990er Jahren. Schon damals – und seiner Zeit voraus – wurden Hochwasserschutz, Naherholung und ökologische Aufwertung zusammengedacht. Aber politischer Widerstand, Streit über die Kosten und nicht zuletzt eine weit gehende Umplanung von 50- auf 100-jährigen Hochwasserschutz zogen alles bis zum heutigen Tag in die Länge.

Die RNZ fragte beim Landratsamt nach den Hintergründen. Kreissprecherin Silke Hartmann erläuterte, dass das Vorhaben auch in Natur- und Landschaftsschutzgebiete eingreife, weshalb immer wieder Unterlagen nachgefordert worden seien. Gerade in Sachen Naturschutz seien zeitaufwändige Erhebungen nötig gewesen: "So konnte das Verfahren erst im Jahr 2020 nach Vorliegen der ergänzten Antragsunterlagen weiter betrieben werden. Die Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände konnte dementsprechend erst jetzt angegangen werden." Aufgrund der umfangreichen Antragsunterlagen komme es immer wieder dazu, dass Fristverlängerungen für angeforderte Stellungnahmen beantragt würden. Auch die Erschwernisse im Zuge der Corona-Pandemie würden zu Verzögerungen beitragen.

Voraussichtlich in diesem Sommer sollen die Träger öffentlicher Belange zum Naturschutz angehört werden. Danach soll es auch eine Bürgerinfo geben. Dann der entscheidende Satz: "Nach den aktuellen Gegebenheiten rechnet unser Wasserrechtsamt mit einem Planfeststellungsbeschluss nicht vor 2023", so Hartmann.

Als "Gewässerökologieprojekt" firmiert inzwischen der fünfte Teil des Leimbach-Hardtbach-Pakets: die Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben auf einem knapp fünf Kilometer langen Abschnitt auf den Gemarkungen von Oftersheim, Sandhausen und Heidelberg. Hier haben die beiden Gewässer ziemlich wenig mit Natur zu tun, und das soll sich unter alleiniger Regie des Landes ändern. Nach einer längeren Planungspause, um den Maßnahmen an Ober- und Unterlauf des Leimbachs Vortritt zu lassen, liegen die Unterlagen dafür jetzt bei der Genehmigungsbehörde. Am Ende soll ein ökologisch hochwertiger, geschwungener und an seinen Ufern vielfältig bewachsener Wasserlauf entstehen, in dem auch Fische wieder eine Chance haben. Und der den heutigen Anforderungen an den Hochwasserschutz gerecht wird.